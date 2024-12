Ciberseguridad en las compras: Cómo las tiendas se adaptan a la tecnología para competir en el comercio minorista

Staff/RG

El comercio mundial está experimentando una transformación tecnológica que involucra la adopción de nuevas herramientas para competir. No obstante, compradores y vendedores enfrentan grandes retos, especialmente en ciberseguridad.

La evolución tecnológica desencadenada por el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) no para de transformar la cotidianidad. Una de las actividades que más ha enfrentado cambios es el comercio y, en particular, las tiendas minoristas que buscan adaptarse y competir en un mercado que combina el espacio digital con el físico.

Esta situación genera múltiples cambios en los hábitos de consumo de las personas, lo que ha ocasionado un impacto en los métodos de compra tradicionales. Ahora las tiendas buscan satisfacer las nuevas necesidades de los clientes a través de la implementación de dispositivos inteligentes. Sin embargo, expertos en ciberseguridad de Palo Alto Networks advierten sobre los peligros en seguridad que esto representa.

En una época en la que la actividad comercial es alta, los comercios necesitan adaptarse a los cambios para competir en un mundo en el que el comercio electrónico revolucionó la forma de comprar. Las tiendas tradicionales continúan adoptando cada vez más herramientas inteligentes que les permita ofrecer algunas de las comodidades de las compras en línea como el autopago, el pago sin contacto y las tiendas sin cajeros.

Estos avances no solo mejoran la experiencia del cliente, sino que agilizan las operaciones administrativas, lo que les permite contender de manera más eficaz con gigantes del comercio electrónico. Aprovechando el IoT y otras tecnologías avanzadas, los negocios combinan muy bien la actividad física y digital, creando experiencias de compra personalizadas que deleitan a los clientes al tiempo que impulsan la productividad y generan sus propios sitios en la web. Sin embargo, a medida que estas tiendas se vuelven más interconectadas, también enfrentan desafíos de ciberseguridad sin precedentes.

Aumento de la productividad con sostenibilidad: soluciones basadas en IoT

La tecnología no solo agiliza la experiencia de compra, sino que también reduce los costos operativos, fomenta la lealtad del cliente y aumenta la satisfacción. Además, con la automatización, mejora la gestión de inventario, lo que permite una reposición más rápida de los productos y una mejor atención al cliente, así como los sistemas de autopago aumentan la eficiencia al acelerar las transacciones.

Los sistemas de seguridad impulsados ​​por IoT refuerzan el monitoreo contra robos, mientras que el uso de la energía se reduce a través de una iluminación y maquinaria optimizadas. La tecnología de prevención de pérdidas también ayuda a reducir el desperdicio y la sobreproducción, promoviendo la sostenibilidad.

Según hallazgos de Starfleet Research sobre mejores prácticas de seguridad en el comercio, el 68% ya ha implementado esta tecnología para acelerar la interacción inteligente con el cliente, manejo de inventario en tiempo real y desarrollo de sistemas de operaciones digitales.

Por lo tanto, la productividad desencadena un modelo más sustentable, como parte de las tendencias del comercio mundial. De acuerdo con el informe, el 58% de los minoristas están implementando soluciones de gestión energética impulsadas por IoT como iluminación interconectada y aplicaciones de monitoreo del agua, ayudando a las empresas a cumplir con la responsabilidad ambiental.

Los desafíos de ciberseguridad que enfrenta la transformación del comercio

Sin embargo, la proliferación de dispositivos conectados en el comercio minorista también aumenta la superficie de riesgo potencial para ciberataques y violaciones de datos. El aumento de técnicas de intrusión ha hecho que los dispositivos IoT sean especialmente vulnerables. En el informe IoT Security Best Practices of Top-Performing Organizations in Retail, solo en 2022, los ataques de ransomware aumentaron un 67% en comparación con el año anterior, lo que pone de relieve los desafíos que enfrenta el sector.

La amplia gama de dispositivos inteligentes que están adoptando las tiendas aumenta la complejidad de gestionarlos de forma segura, mientras que los fabricantes no garantizan la seguridad de sus aparatos, ya que los envían con vulnerabilidades, sistemas operativos no compatibles y sin cifrado. Las investigaciones indican que más de tres cuartas partes de los comercios tienen problemas para lograr la visibilidad de todos los dispositivos en sus redes.

Los gobiernos del mundo están respondiendo con regulaciones diseñadas para mejorar la seguridad en este ámbito, como la Ley de Mejora de la Ciberseguridad del IoT en EE. UU. y la Ley de Ciberseguridad de la U. E. Sin embargo, estas regulaciones por sí solas no son suficientes para abordar los desafíos multifactoriales de la ciberseguridad.

Cómo afrontar los desafíos de seguridad en el comercio minorista

Con la creciente variedad y cantidad de dispositivos inteligentes usados en las tiendas, es fundamental realizar un seguimiento preciso de cada uno. Esta visibilidad es esencial para detectar dispositivos no autorizados y monitorear actividades sospechosas, lo que garantiza que los comercios puedan proteger sus redes contra amenazas potenciales.

Para ello, es indispensable utilizar IA y aprendizaje automático avanzado para detectar y prevenir sistemáticamente amenazas potenciales antes de que puedan explotar vulnerabilidades en los dispositivos. Este enfoque proactivo ayuda a reducir el riesgo de violaciones de datos y garantiza que las tiendas permanezcan seguras.

Es necesario el manejo de una plataforma centralizada en la que se puedan aplicar políticas de seguridad uniformes en todos los dispositivos, independientemente del fabricante o el sistema operativo. De igual modo, el cifrado y la protección de datos debe ser prioridad para los comercios, ya que los atacantes pueden interceptarlos y explotarlos fácilmente.

El potencial de la digitalización y automatización en el sector minorista es enorme y ofrece nuevas vías de crecimiento e innovación. No obstante, esta promesa conlleva riesgos significativos si las tiendas no están protegidas adecuadamente. A medida que la tecnología evoluciona, también deben hacerlo sus soluciones de seguridad, lo que reduce las amenazas que pueden paralizar la operación comercial de cualquier organización, sin importar su tamaño. Además, es obligatorio garantizar la protección de datos a usuarios y clientes, por lo que en épocas de gran movimiento comercial como en las celebraciones decembrinas, es oportuno anticiparse y protegerse de forma sólida.