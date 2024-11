Cine, ciencia y humanidad: reflexión sobre el impacto de la prueba del talón

Por José Luis Ortiz Güell

La película “La vida en una gota”, dirigida por Pedro Lendines, producida por La Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles y protagonizada por Judith.

La Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles que tiene como objetivo crear conciencia sobre estas enfermedades y mejorar el acceso a los recursos y servicios necesarios para el diagnóstico, tratamiento y cuidado de las personas afectadas.

Se preestreno en los cines el pasado día 22 de noviembre a las 16:00 en los cines Kinépolis Madrid. El eventó contó con la presencia de dos figuras pioneras en España en la implementación de la prueba del talón: Don Federico Mayor Zaragoza y Doña Magdalena Ugarte. Ambos profesores han sido fundamentales en la difusión y consolidación de esta herramienta médica que salva vidas.

Un preestreno que tocó el corazón de Madrid y los cines Kinépolis fueron el escenario de un evento cargado de emoción y reconocimiento.

Esta película subraya el impacto de este sencillo pero poderoso procedimiento neonatal, que, con sólo unas gotas de sangre, puede detectar enfermedades metabólicas, genéticas y endocrinas antes de sufrir sus consecuencias , en la mayoría de los casos irreversibles.

Esta obra cinematográfica combina la profundidad humana con el rigor médico y científico para explorar cómo una simple prueba neonatal puede transformar los destinos de familias enteras.

El poder de un diagnóstico temprano.

Sin este diagnóstico temprano, muchas de estas patologías podrían desencadenar consecuencias irreversibles. “La vida en una gota” presenta cómo la ciencia y la medicina pueden cambiar vidas, a través de tres historias humanas emotivas y conmovedoras.

Por una parte la de una familia que sin diagnóstico a tiempo se enfrenta a las graves consecuencias de una enfermedad no detectada, incluida una lesión cerebral irreversible.

La de una familia diagnosticada tarde, que tiene que vivir con las secuelas evitables debido a una intervención retrasada.

Por último la de una familia con diagnóstico y tratamiento temprano, que logra prevenir las secuelas y garantizar un desarrollo saludable para su hijo.

El director del mismo Pedro Lendines aclaró:

“Con esta película quisimos humanizar la ciencia y mostrar que cada diagnóstico no es solo un caso médico, sino una vida, una familia y un futuro en juego”.

Por otra parte , Juditn , la protagonista de la misma sueña con que se investigue más en ese campo para evitar que pase lo que ella tuvo que pasar.

Esta historia no solo es un homenaje a las familias, sino también a los profesionales médicos y científicos que han luchado por la implementación de la prueba del talón. Además es también una llamada de atención para que en todo el territorio español se hagan el máximo número de pruebas para la detección de enfermedades.

Si bien hay comunidades como Asturias y Baleares en las que las enfermedades detectadas por el cribado son 8 hasta Andalucía en la que el número de enfermedades detectadas por este sistema es de 34. Por ello sería conveniente que en todas las comunidades se hicierar el mismo número de pruebas para la detección del mayor número de enfermedades.

Es difícil comprender que la Constitución recoge ciertos derechos a la salud que nos se hacen efectivos , simplemente por un hecho geográfico o por un código postal y este es el caso especialmente.

Me planteo varios interrogantes ¿Porqué esa disparidad que va de 8 enfermedades detectadas hasta 40? ¿Porque no se sigue el ejemplo de la que detecta hasta 40? .

Es un llamado a no dar por sentado los avances médicos y científicos que han transformado nuestra sociedad. Cincuenta enfermedades podrían diagnoticarse con esta sencilla prueba.

Es una cuestión de voluntad y no económica pues el aparato está en todos los laboratorios de cribado neonatal que no analiza y el coste mínimo y no tiene que tratarse de una cuestión de cuántia de la representativad que tengan las enfermedades en las diferentes comunidades.

Como, muy bien expreso, Rafael Plaza Aragonés, otro destacado invitado al preestreno de esta película :

“La vida en una gota’ representa la unión perfecta entre ciencia, empatía y acción. Esta película no solo sensibiliza, sino que también pone en valor los avances médicos que, gracias al esfuerzo de personas como Don Federico Mayor Zaragoza y Doña Magdalena Ugarte, han diagnosticado miles de casos en nuestro país. Ayer, durante el preestreno, sentí que esta película no solo nos cuenta historias, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la defensa de la salud y el bienestar infantil.”

El preestreno en Kinépolis Madrid se convirtió en un espacio de homenaje a la historia de la prueba del talón, con la presencia de Don Federico Mayor Zaragoza y Doña Magdalena Ugarte.

Don Federico Mayor Zaragoza destaco la importancia de la detección precoz y el papel de la ciencia en el progreso social y espera que se convierta el cribado neonatal como parte de un derecho fundamental.

El estreno oficial de la misma será el próximo día 15 de diciembre de 2024 en todas las salas de cine de toda España.

