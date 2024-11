Bitácora de futuro: Trump viene con sed de venganza para el mundo

PENSAMIENTOS

“Nunca pierdes mientras te quedes con esa paz de haber sido benevolente. El elogio no te hace ganar. Quédate con el sabor de paz, esa es la mejor nota o calificación”

“Sólo los ambiciosos, oportunistas, quieren o buscan guerra. La paz, el orden, estabilidad es el alma mater de la vida”

(Bayardo Quinto Núñez)

Como ciudadano que busca la paz y estabilidad en todos los sentidos, esta columna la he escrito alejado de todo sinónimo, antónimo, calificativo, es para que se reflexione en pro de la paz del mundo. Es oportuno poner el pie donde es. Sólo los ambiciosos quieren guerra. EE.UU está acostumbrado entrometerse en asuntos que no son de su competencia, como que fuese el Padre y Madre de la humanidad, y por pretender el monopolio en todo ha invadido a naciones, lo cual es un clásico “Crimen de Lesa Humanidad”. Por ejemplo, el bloqueo económico que tiene desde hace más de seis décadas a Cuba, eso es un crimen humanitario, el bloqueo que inició en tiempos de la Revolución Popular Sandinista igual, y así sucesivamente otras invasiones. Los precedentes históricos hablan por sí sólo, no es necesario rebuscar, todo está a la vista de la humanidad. Es hora en esta era moderna abandonar esos juguetes caprichosos, hay que ser más humanista y menos anarquista. La realidad de realidades del mundo ahora es de nuevo tipo dentro del orden mundial, económico, social, cultural, entre otras cosas.

Ahora con la llegada a la presidencia de Donald Trump debe comprender que ya tiene edad avanzada y es EL PRINCIPIO DE LA DECADENCIA DE ESE IMPERIO, por sus expresiones que ha vertido en todos los sentidos. También es seguro que el liberalismo, neo liberalismo, la derecha y sus adláteres van a penetrar en Latinoamérica y otros países del orbe, para aplicarles degüello sin sangre, ello no es conveniente para el mundo. Recuerde señor Trump a los pueblos se respetan, incluyendo el suyo. Si usted quiere una TERCERA GUERRA MUNDIAL, destruir países, por la saña y el odio que vomita, mejor sea prudente y tenga cuidado, que se puede resbalar…

En lo que respecta a mi Patria Nicaragua existe algo especial, quizá ahora con “Trump” pueda honrar la deuda de los diecisiete mil millones de dólares, más la retención de esa plata, que a lo mejor asciende ahora a 100 mil millones de dólares o más, que es en deberle al pueblo afectado Nicaragüense por haber auspiciado el gobierno de EE.UU a la contrarrevolución en la época de la revolución Popular Sandinista y que debido a ellos hubieron muchos mutilados, muertos, familias enteras afectadas por la contrarrevolución. Realmente quien fue el contrarrevolucionario, fue el gobierno de EE.UU, y usó a ciertos o muchos Nicaragüenses para usarlos contra el nuevo sistema político de la época, de lo contrario jamás hubiese habido contras, ni contrarrevolución. De tal suerte, es oportuno que el gobierno del Señor Presidente don Daniel Ortega Saavedra, y la Señora Vice Presidenta doña Rosario Murillo gestionen contundentemente esa fortuna para que sea entregada al pueblo Nicaragüense que fue afectado. Esa es una brillante gestión, desde ya la aplaudo y sería una brillante obra.

Y, para conocimiento de los que aún no lo saben, “La Corte Internacional de Justicia de la Haya” condenó en los años ochenta al gobierno de EE.UU a pagar la deuda referida arriba; el que debe tiene que pagar. No sean sinvergüenzas y si como en verdad lo es, si son respetuoso de la ley respétenla, primero respétense, y respétese señor Trump, extensivo al pueblo estadounidense, no se emocione mucho, que se puede llevar un susto y va a meter a problema al pueblo estadounidense por su capricho, soberbia, prepotencia. Mejor reflexione, no se llene de ira. Mejor sea la paz y la tranquilidad y haga prosperar más a su país de buena fe.

Y que dicha Corte Internacional de Justicia de la Haya, se haga respetar, no deberían permitir que este gorila de Trump que viene con todo haga de las suyas, a contrario sensu, no hay razón sean Corte Internacional, pasarían en Corte de papel mojado y sin tinta, o a saber qué.

En consecuencia, hay que estar claro que, nunca los gobiernos que ha tenido EE.UU han sido humanistas, ni democráticos, eso pregonan, pero hacen lo contrario, fabrican armas de todo tipo y las facilitan para invadir a las naciones, defenestran a los inmigrantes que van en busca del pan de cada día, está bueno que se deporte a los inmigrantes que se convirtieron en delincuentes porque afectan, pero pueden ser rescatados y hacerlos útil. ¿eso es humanismo? ¿o pretender buscar la paz? Jamás, siempre han sido belicista, intervencionistas, asesinos en potencia. La historia y los hechos así lo arguyen, no lo estoy inventando.

EE.UU sin mano de obra de los inmigrantes ilegales, se derrumba En consecuencia, desafortunadamente El Imperio USA quien llegue a gobernar será siempre imperio, sea chancho o no sé qué, esa es la realidad de realidades. Y, por otra parte, Trump es una persona con antecedentes ante la justicia Norteamericana. Entonces, como es posible que llegue a gobernar. Lo que si creo es que generará muchísimos problemas.

Ahora es oportuno, que los países latinoamericanos y caribeños se unan o cualquier otro países del mundo. Pónganle mente a esto: cuidado estamos en las puertas de una TERCERA GUERRA MUNDIAL sin precedentes provocada por el revanchismo que trae Trump. No hay que cerrar los ojos. Empero, El sistema asiático: China, Corea y otros no creo ni me imagino vayan a permitir que este esquizofrénico de Trump meta al mundo en un túnel sin salida.

Que recuerde Trump que existen potencias tan poderosas como el mismo EE.UU., ya algunas mencioné. No quiero imaginarme, que en una batalla de tercera guerra mundial, el sistema asiático que he mencionado de una vez lancen a territorio norteamericano 5 0 10 mil misiles de todo tipo hacia territorio gringo, no podrían detener eso. O que envíen miles de aviones de guerra y etc. Entonces, es mejor evitar.

El gran problema de Trump es que es un clásico racista, se le ve mucho odio impregnado en sus entrañas, mucha ponzoña. Y no creamos que la fallida oponente la señora “Kamala Harris” si ganaba iba a ser santa paloma, como lo expresé, el imperio sigue siendo imperio ganará quien ganará, o gane quien gane, el gobernante en EE.UU no se manda solo.

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:54adbf8c-3e0d-41ba-8ad7-26cf4f7578dc

Biodatos de Bayardo Quinto Núñez, Escritor, Pintor, Siempre estudio Música, Artesano del calzado, Profesor de educación física en instructor deportivo baloncesto, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Nicaragüense.