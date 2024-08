Leagues Cup: Horarios y canales para los juegos de este jueves 8 de agosto; tres mexicanos en acción

EL UNIVERSAL

Los Pumas ya consiguieron su boleto a los Octavos de Final de la Leagues Cup, luego de vencer (2-0) al Vancouver Whitecaps de la MLS.

Este día, tres clubes mexicanos buscan hacer lo propio en su partido de dieciseisavos de final; sin embargo, dos de ellos se enfrentarán entre sí: Tigres vs Pachuca. Aunque también habrá un choque entre equipos estadounidenses.

Mientras que los Rayos del Necaxa buscarán su boleto en el cierre de la actividad de este día, frente al San José Earthquakes de la Major League Soccer.

Para esta ronda de 32 equipos, 11 son de la Liga MX, por 21 de la liga estadounidense, que ganó la primera edición con el Inter Miami de Lionel Messi.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de este jueves 8 de agosto?

De estos cuatro partidos que se efectuarán este día, sólo uno podrá ser visto por televisión abierta.

Inter Miami vs Toronto FC/ 17:30/ Apple TV

Tigres vs Pachuca/ 19:00/ Azteca 7 y Apple TV

Seattle Sounders vs LA Galaxy/ 20:30/ Apple TV

San José Earthquakes vs Necaxa/ 21:00/ Apple TV