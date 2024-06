Niega AMLO que haya elegido integrantes del gabinete de Sheinbaum

María Huerta

Ante la presentación del gabinete de Claudia Sheinbaum el próximo jueves, Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya elegido a alguno de los integrantes.

Aseguró que ya no es como antes, que el presidente elegía a su sucesor y a ciertos integrantes de la política.

“Es falso, voy a recordar cómo era antes, el presidente en funciones decidía quién, en esta caso no fue así, yo no fui el que decidió, no hubo dedazo, porque eso se olvida y fue la gente,” apuntó.