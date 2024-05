-Los Auténticos Decadentes platican sobre su gira “#ADNCapítuloFinal” con la que llegan a México

Por Mino D’Blanc

-En Puebla estarán el sábado 18 de mayo a las 21:00 horas en el Auditorio Explanada.

-Presentarán las canciones de su trilogía “ADN”, así como sus canciones clásicas.

-Tendrán invitados especiales en cada concierto que ofrecerán en algunas ciudades de la república mexicana.

Los Auténticos Decadentes realizarán una serie de conciertos en algunas ciudades de la república mexicana con su “#ADN Capítulo Final”. Será el próximo sábado 18 de mayo cuando se presenten en el Auditorio Explanada en la ciudad de Puebla.

Esta icónica banda argentina, considerada una de las mejores de su género en la música en español, regresa a nuestro país en este mes de mayo con esta gira en la que incluyen sus clásicos éxitos, así como las canciones de “N”, su mas reciente álbum y que es el último lanzamiento de la trilogía “ADN”, en la que homenajean a los intérpretes que han influido e incentivado su trayectoria musical.

Además de Puebla, también se presentarán el viernes 17 en la Plaza de Toros en la Ciudad de México, el domingo 19 en el Auditorio Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca, el miércoles 22 en el Observatorio en Tijuana, Baja California, el viernes 24 en Pabellón M en Monterrey, Nuevo León, el sábado 25 en el BeerFest en Morelos y el domingo 26 en Skatex en Tlaxcala.

Cabe mencionar que en la trilogía “ADN” tuvieron colaboraciones de reconocidos artistas y grupos. En “A” participaron Natalia Lafourcade y Los Tigres del Norte. En “D” fusionaron su talento con Bronco y Miranda!, mientras que en “N”, su último álbum, tienen como invitados a Andrés Calamaro, Andrea Echeverri y el exstinto Diego Verdaguer.

En conferencia virtual con tres periodistas de medios poblanos, Jorge Aníbal “Perro Viejo” Serrano (voz y guitarra), Diego Hernán Demarco (voz y guitarra) y Gastón “El Francés” Bernardou (percusiones), y que son integrantes de la banda, platicaron sobre lo que presentarán en esta gira.

Agradecemos las finas atenciones del licenciado Alejandro Contreras Pérez, de Sony Music México, para la realización de nuestro trabajo periodístico.

-Sobre las novedades que presentan Auténticos Decadentes en su gira #ADN Capítulo Final”:

GASTÓN: Pensamos que la van a pasar bomba. Somos unos bombones, siempre somos un grupo que estamos con la mejor onda y con la mejor actitud para hacerles pasar un show increíble, divertirse y es un poquito un resumen de lo que es los Decadentes, más allá de un disco que se pueda presentar o los temas; siempre te vas con esa sensación de alegría.

-Sobre todos los pormenores del concierto que ofrecerán tanto en Puebla como en las demás ciudades de la república mexicana donde se presentará Auténticos Decadentes.

DIEGO: Vamos a estar presentando el “Último Capítulo” de “ADN”, las canciones que trae el último disco, vamos a estar presentando también canciones de los otros discos de “ADN” y los clásicos de siempre. Lo que tiene de bueno es que es distinto y al presentarlo estamos trayendo a artistas invitados y además una puesta en escena muy linda y además de tocar en los lugares que decidimos en estas ciudades va a estar buenísimo.

-¿Tendrán invitados especiales en cada una de las ciudades mexicanas en donde van a dar conciertos, tomando en cuenta que algunos de los artistas con los que grabaron esta trilogía de “ADN” son mexicanos?

DIEGO: Sí, va a haber. Tampoco lo podemos decir.

-¿Qué representa para Auténticos Decadentes volver a México y en espacial a Puebla?

DIEGO: Estamos muy contentos. Es una ciudad hermosa, Puebla es una de las ciudades más lindas de México y la verdad que cada vez que vamos la hemos pasado bárbaro; la gente, el lugar, la comida, así que nos encanta estar de nuevo ahí.

-¿Han pensado hacer un documental o un proyecto grabado sobre esta gira para que se quede para la posteridad?

GASTÓN: Yo no sé si podamos decirlo. Algo hay, pero no podemos decir nada. Algo hay y sí estamos preparando todo para que se quede registrado y eso es lo que podemos decir. La gira que estamos haciendo merece que quede toda bien plasmada en algún documento que le muestre a la gente, sobretodo a los que no son de México, a los que son de países como Argentina que a veces nos preguntan si allá (en México) los requieren y como que se imaginan pero no saben bien, entonces que lo puedan ver.

-Al hablar de “Capítulo Final”, ¿se han cumplido todos los sueños que tuvieron Auténticos Decadentes desde que fueron formados?

DIEGO: No, falta todavía, pero a la vez sí, sí se cumplió todo. Siempre uno quiere más. “A.D.N.” JORGE: Imagínate que es un disco triple y de movidas triples porque hacer canciones de los demás son infinitas; podrías hacer un disco de cien canciones o doscientas o quinientas. Así que en realidad, aunque esté la trilogía no quiere decir que ahí estén todas las canciones que podríamos haber hecho, hay montones.

GASTÓN: Si hacemos quinientos temas seríamos los Auténticos Calamaros (ríen).

-Para cada uno, ¿cuál fue su colaboración favorita en estos tres discos?

JORGE: A mí me gustó mucho y fui muy feliz con la canción que canté con Lupe Esparza. “Oro”, esa canción fue una felicidad extrema. Me dijeron que eligiera una, pero hay varias; tampoco voy a decir que todas, pero esa es la que tengo más cerca de mi corazón porque me gustó mucho como persona Lupe y sentí una afinidad afectiva muy fuerte.

DIEGO: A mí la de Andrés Calamaro por lo que significa Andrés y lo que significó en mi infancia, en mi adolescencia, también fue una emoción haber podido cantar con él.

GASTÓN: En mi caso fue Natalia Lafourcade. Fue muy lindo, una grabación muy casual, muy divertido todo y fue una casualidad que pudiera ella grabar ahí con Cucho que la trajo y fue una cosa muy divertida. El primer corte del disco también y un tema que se escuchó mucho en México en la radio sobretodo y “Golpes en mi corazón” me parece que es una de las favoritas.

JORGE: A mí me gustó mucho el video de “Bailando”, me encantó.

-¿Cómo se dio la colaboración con Andy Echeverri?

JORGE: Me parece que son bastante contrastantes las voces, por lo menos con lo que canté yo que soy más tirando a grave y ella tiene una voz más alta. Y ese tipo de cosas son precisamente los contrastes los que hacen linda la canción.

-¿Qué representa para ustedes el hecho de haber grabado con Diego Verdaguer?

GASTÓN: Lo de Diego fue muy divertido el video que se hizo y fue muy loco y cómo quedó esa colaboración tan linda de la canción. La gente cuando la tocamos la canta un montón Sí hubo muchas colaboraciones muy especiales y elegir de veintidós, tres o cuatro es muy difícil porque la mayoría son todos amigos, amigos nuevos, amigos reconocidos que conocimos en el disco, amigos de toda la vida como Ataque 77, Los Pericos, un grupo que nos acompañaron siempre, entonces si es muy difícil elegir un par porque fue un disco hecho con el corazón, eligiendo los temas por gusto, sin ningún tipo de cálculo se si va a pegar o no va a pegar. Fue todo así elegir los temas, irlos haciendo y los que invitamos también; invitamos a muchísimos amigos y todos pudieron. Lamentablemente que todos podíamos por la pandemia, porque todo estaba parado y todos podíamos grabar para otros. El resultado fue una cosa muy linda que es este “ADN: el capítulo final”. Se termina esta gira con la selección de las mejores canciones de “ADN” a con los clásicos de AD.

-¿Qué le aprendieron Auténticos Decadentes a cada uno de los artistas con los que tuvieron colaboración en esta producción discográfica?

DIEGO: Yo creo que la interacción más que un aprender o una enseñanza. Cuando hay interacción con otro artista, uno disfruta más que nada la oportunidad que uno tiene de grabar en vivo con esa persona porque a distancia es un poquito menos. O sea yo gravé con Andrés (Calamaro) y con solo verlo cantar ya me enseñó, o cuando vino Natalia (Lafourcade) a cantar con nosotros, esa energía que tiene. Eso me parece que está buenísimo.

-Con la gran trayectoria que tiene Auténticos Decadentes, ¿qué consideran que les pudieron enseñar a los otros artistas con los que tuvieron colaboración?

JORGE: Se aprende y enseñar no sé, salvo un buen ejemplo que damos y un buen legado que damos además de la música y nuestras canciones que son memorables, que van quedando más allá de nosotros, me parece que lo más positivo nuestro es la forma en que tomamos la música, la forma en que interactuamos entre nosotros. La gente cuando viene a cantar con nosotros se siente muy cómoda; es como muy bullicioso todo, somos muchos y hay como siempre un clima muy efectivo. Eso me parece que es lo que no solo en el escenario, sino cuando grabamos también, en los camerinos de alguna manera muestra una parte de nuestra identidad. La alegría es un legado muy bueno que nosotros tratamos de dejar en el mundo musical.

-En un mundo tan decadente en el que vivimos, ¿consideran que su música es una cadencia para la eternidad y una cadencia para hacer un mundo mejor?

JORGE: No sé si todos los artistas quieren eso porque hay artistas que a lo mejor en su expedición puede ser una expresión dramática y no feliz, por ejemplo, y es un arte valioso también. En nuestro caso, sí. Nosotros estamos para hacerle la vida mejor a la gente y a través de eso nos hacemos la vida mejor a nosotros. Es una cosa diferente al deporte donde hay ganadores y perdedores; en un concierto o en un evento cultural no hay enemigos, hay como una manifestación de un espíritu que en nuestro caso siempre es hacia el lado de la alegría y es hacia el lado de cosas positivas y por eso, en nuestro caso sí es intentar hacer un mundo mejor.

DIEGO: Y qué paradójico, porque en nuestro caso lo que queremos es pasarla bien nosotros. Qué loco porque cuando uno hace las cosas por gusto o por interpretar la canción que a uno le gusta es más probable que le guste a los demás y viceversa. Es como una cosa que se retroalimenta.

JORGE: Hay público que como que a veces están prendiendo fuego y que tienen mucho más energía que uno mismo y te lleva a ese lugar. Hay veces que uno recibe como una inyección de energía de la gente.

-¿Qué es lo que los hace felices arriba del escenario? ¿Qué es lo que les inyecta la vida para seguir creando música?

JORGE: El público. Gastón es de los que más disfrutan arriba del escenario.

GASTÓN: La verdad me gusta como tomo agua, que estoy muerto de sed, tomo agua y ese es mi momento top (ríen). Los Decadentes te hacen transpirar, te hacen saltar, te hacen bailar y la verdad que se disfruta como decía Jorge, ahí. La gente cuando empieza a encenderse, se empieza aponer las pilas y es un show muy bueno. Los Decadentes es una música es una escusa para hacer quilombo para todo en realidad, entonces como que se pasa bien y aparte no te puedes picar demasiado con todo lo que hacen los Decadentes. Cuando vas lo sientes y lo vives; es como que tiene mucho aire, mucha emoción también y a través de los años también las canciones que ya son muy clásicas como que la gente también las lleva para un lado de la vida y como que pasa mucho eso también. Como que dicen “hubo esto” y como que hay mucha emoción y mucho recuerdo con mucha nostalgia también, pero alegre. Entonces son muchas mezclas de cosas. Los Decadentes son una banda que se siente a todo dar y tiene mucho orgullo porque salga bien el show, porque la gente se divierta. Se preocupa mucho por si la gente baja un poquito en su energía. Nos ha pasado que en tocadas de repente hay ciudades o países donde la gente es más tranquila y como que queremos que hagan lío como los mexicanos, que hagan lío como los argentinos y es como que a veces la gente es más tranquila; vas a Costa Rica o vas a Paraguay y la gente no está saltando por los techos como somos nosotros de exagerados y siempre queremos eso de que la gente esté loca, así que bueno, eso siempre está garantizado porque es como el ADN de la banda de querer salir a ganar y a que la gente la pase bien siempre. Entonces eso está bueno y se disfruta mucho, la verdad que sí.

-¿Cuál es el secreto para que siento tantos integrantes logren esa sinergia tan grande que se ve en cada uno de los escenarios en los que se presentan?

JORGE: Tiene que ver conque todos participamos en el grupo. Es un grupo horizontal y todos aportan su parte y no creo que nadie se sienta como eclipsado o que no le dejan desarrollarse. Entonces es algo en lo cual me parece que todos nos sentimos cómodos y tenemos una buena convivencia. Nadie se siente frustrado de no poder hacer cosas que quisiera hacer.

DIEGO: Como que la canción manda. La canción está por encima de los músicos porque lo que necesita la canción y es lo que cada uno aporta es como un equipo de futbol, que al haber partido se tiene que hacer la canción que sea lo más linda posible con nuestras limitaciones obviamente.

JORGE: Es un juego en equipo, pero sin contrincantes, porque no es que uno gana y otro pierde. Si nos sale bien todos ganan.

DIEGO: Se puede ganar por goleada o se puede ganar sobre la hora. Ganar por goleada sería que esté buenísimo.

JORGE: Todo perfecto. El público gana yo creo que cuando estamos en el escenario. Es como una especie de ritual donde salimos todos ganadores; es lo lindo que tiene el arte y las cosas no competitivas.

-¿Algo más que quieran agregar?

JORGE: El sábado 18 de mayo en el Auditorio Explanada Puebla vamos a estar los Auténticos Decadentes tocando y los esperamos a todos para que vayan, que va a ser un show formidable.

GASTÓN: Los esperamos a todos. Vamos Puebla que ahí la vamos a pasar muy lindo. La verdad es que es una gran idea siempre compartir. Siempre hay gente que no nos vio, que es la primera vez que nos va a ver, así que bienvenidos a todos los nuevos. Tenemos satisfacción garantizada, así que si saben que no la pasan bien me pueden buscar a mí, no sé si me agarran. Y después a los que ya han visto a los Decadentes saben que es una fiesta, que es volverla a pasarla bien y estar entre amigos.

-Los Auténticos Decadentes en Puebla:

Sábado 18 de mayo, 21:00 horas, Auditorio Explanada Puebla, ubicado en Santiago Momoxpan, Geovillas El Campanario, 72774, Cholula, Puebla.

Precios (aplican cargo por servicio): Zona Diamante (de pie): $900, VIP (de pie): $800, Blanca: $700, Lila: $600 y Roja: $500.

Venta de boletos:

-Boletera Arema a través del link https://arema.mx/e/11682

-Auditorio Explanada Puebla, Auditorio CCU, así como en Suc. 2CAP Galerías Serdán.