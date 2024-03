SOY FÚTBOL

Este jueves 21 de marzo está lleno de emocionantes encuentros deportivos que prometen mantener a los aficionados al borde de sus asientos. V En la CONCACAF Liga de Naciones, la Selección Mexicana se enfrentará a Panamá en la semifinal, un duelo imperdible que se llevará a cabo a las 20:15 horas con transmisiones disponibles en TUDN, Canal 5 y Vix Premium.

En la Liga Expansión MX, el partido entre Celaya y Atlético Morelia se llevará a cabo a las 19:05 horas y estará disponible para disfrutar en Vix Gratis y TVC Deportes, ofreciendo un emocionante enfrentamiento en el fútbol mexicano.

Además, otros encuentros destacados incluyen la confrontación entre Estados Unidos y Jamaica en la CONCACAF Liga de Naciones a las 17:00 horas por TUDN y Vix Premium, así como el enfrentamiento entre México y Panamá a las 20:15 horas, también por TUDN, Canal 5 y Vix Premium.

En la Copa Argentina, Defensa y Justicia se medirá a Atlético Rafaela a las 14:45 horas, mientras que Racing Avellaneda se enfrentará a San Martín Burzaco a las 17:00 horas, ambos partidos transmitidos por TyC Sports Internacional.

Por otro lado, la Eurocopa 2024 ofrece una serie de emocionantes partidos como Georgia vs Luxemburgo, Bosnia vs Ucrania, Israel vs Islandia, Grecia vs Kazajistán, Polonia vs Estonia y Gales vs Finlandia, todos disponibles en SKY Sports y UEFA TV a partir de las 11:00 horas.

Finalmente, en otros torneos como la Liga Pro Ecuador y la Primera Nacional Argentina, se llevarán a cabo encuentros como Técnico Universitario vs Independiente del Valle a las 15:30 horas, Emelec vs Delfín SC y U Católica vs Barcelona SC, ambos a las 18:00 horas, así como CA Talleres vs San Martín a las 12:30 horas, todos transmitidos por las respectivas plataformas de transmisión.

Partidos para hoy jueves 21 de marzo; Selección Mexicana, Eurocopa 2024 y más