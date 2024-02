Golf: Carlos Ortiz se proclama ganador de torneo en Omán

ABC NOTICIAS

Omán.- El mexicano Carlos Ortiz se proclamó vencedor del torneo de Omán, del circuito asiático de golf, tras una última jornada pletórica, en la que, con una tarjeta de 65 impactos, fue inalcanzable para el resto de aspirantes al triunfo.

Siete ‘birdies’ entre el hoyo 6 y el 14 en la última vuelta dispararon al jugador mexicano al liderato para imponerse con un total de 269 golpes, con cuatro de ventaja sobre otro participante en el circuito LIV, el sudafricano Louis Oosthuizen y cinco respecto al chileno Joaquín Niemann.

All smiles from your @intseriesgolf champion in Oman🏆😄

This is @carlosortizGolf’s first International Series win 🙌#LIVGolf @TorqueGC_ pic.twitter.com/mH3Wht1c1q

— LIV Golf (@livgolf_league) February 25, 2024