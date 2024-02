En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Por Pepe Hanan

Cama tendida?

Después de que durante la jornada 7, el equipo camotero no tuvo acción debido a que el jugador de los Bravos de Juárez Diego ‘Puma’ Chávez sufrió un accidente automovilístico que le costó la vida y por lo tanto la FMF en común acuerdo con ambos equipos decidió posponer el encuentro hasta nuevo aviso, a la franja se le presenta la oportunidad de tener dos partidos en casa donde a mi parecer se estaría marcando el rumbo que tendrá el equipo y su DT Ricardo Carbajal.

Me explico. Mucho se ha hablado de una división al interior del vestidor debido a la desincorporación de la banca del auxiliar técnico Luis Miguel Noriega lo cual al parecer no cayó del todo bien al interior del grupo.

Yo tengo dos opiniones o hipótesis con respecto al flojo inicio del equipo de la franja:

La primera y más sensata sería que por alguna razón (quizás económica) la escuadra casi no tuvo pretemporada pues reportó a los entrenamientos justo después de la Navidad, lo cual por las fechas no les permitió tener una preparación adecuada en lo físico y en lo futbolístico, dando como consecuencia el flojo arranque de la escuadra poblana, de ser así, con el paso de las jornadas el Club Puebla irá tomando ritmo y obviamente mejorará su rendimiento y por ende la suma de puntos.

La segunda hipótesis consiste en lo que le comentaba líneas arriba que tendría que ver con la fractura al interior del cuerpo técnico que derivó en partir al grupo en dos y por esa razón la productividad del equipo se ha visto disminuida en comparación con el torneo anterior.

Si como se dice en el ‘argot’ futbolístico, la ‘cama está tendida’ para sacar al técnico, lo veremos en el accionar de los próximos dos encuentros que se jugarán en el dos veces mundialista estadio Cuauhtémoc.

El martes frente al equipo revelación del torneo Pachuca quienes por cierto vienen de derrotar al América jugando como locales y quitándoles el invicto del torneo y además lograron ganarles después de que en la liga los ‘aguiluchos’ tenían 24 partidos sin perder jugando en calidad de visitantes.

Pachuca junto con Necaxa tienen el menor promedio de edad en cuanto a sus jugadores y aún así se mantiene en los primeros lugares de la tabla por lo que se prevé un partido duro y complicado.

La ventaja camotera será el hecho de llegar más descansados por no haber tenido actividad la semana pasada.

El viernes se estará recibiendo al siempre incómodo Gallos de Querétaro quienes, aunque no han podido ganar en el torneo, han enfrentado equipos fuertes a quienes les sacó el empate.

Los números del Querétaro no dicen gran cosa pero en la cancha meten con todo y son difíciles de derrotar.

De acuerdo a los resultados que se obtengan entre martes y viernes veremos si la ‘cama estaba tendida’ para provocar la salida de Carbajal de la dirección técnica o simplemente la hipótesis número uno sería la que más se acercaría a la realidad de lo que ha sucedido con el equipo de la franja.

Tener la ‘cama tendida’ no significa hacerse autogoles o dejar pasar al rival de manera cómoda, la ‘cama tendida’ va en función a dejar de hacer ese esfuerzo extra que se necesita para dar la pelea y ganar partidos.

Si el equipo no está motivado para dar el famoso extra, significará que los jugadores ya no quieren al entrenador y punto, ya no habría mucho que hacer.

Según ha trascendido que el venezolano Fernando Aristeguieta quien actualmente y y retirado dirige a la Sub 23 sería el elegido para tomar el ‘toro por los cuernos’ y hacerse cargo del equipo junto con Luis Miguel Noriega, al menos eso es lo que se dice.

Por el bien del equipo ojalá vengan sendas victorias esta semana para que la tranquilidad regrese y se dejen de elucubrar situaciones externas en el conjunto.

La batalla por la permanencia o no del entrenador también se juega en la directiva donde según me informan Gabriel Saucedo tendrá la última palabra.

Nosotros como diría el clásico, veremos y diremos.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

