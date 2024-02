Se pospuso aprobación a las modificaciones al Código Reglamentario Municipal

María Arévalo

Sin avalar estánlas modificaciones al Código Reglamentario Municipal (Coremun), esto se sigue posponiendo y provocó discusión entre los regidores de Acción Nacional y Morena.

Este día, en la comisión de Gobernación se buscó que se aprobaran los 32 artículos modificados, no obstante, el regidor de Morena Leobardo Rodríguez Juárez señaló que no fueron convocados a este trabajo y que no votarán a “ciegas”.

Señaló que los funcionarios realizaron las adecuaciones, pero como regidores no conocen cuáles fueron.