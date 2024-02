«Con la Reforma de Mesas Especializadas la Fiscalía cayó en su desempeño…» Abogados

Por Abelardo Domínguez

La Sierra Norte un ejemplo de todo esto

SIERRA NORTE DE Puebla. La apertura de mesas especializadas para la investigación, esclarecimiento y justicia a los agraviados, cayó en su más profunda inoperancia, al menos es lo que se ve en la Sierra Norte luego de que el personal de investigación se deprimió a su mínima expresión.

Esto fue dado a conocer por abogados que de manera cotidiana acuden a la Casa de Justicia quienes se quejan de la falta de respuestas en innumerables casos o la falta de atención a los agraviados, muchos de ellos que viven en las comunidades más alejadas de la región serrana.

Mientras la Fiscalía se mostró más preocupada por concentrar a su personal en la Ciudad de Puebla y al mismo tiempo abrir agencias especializadas para atención a los diferentes delitos como homicidios, feminicidios, robos, agresiones, etc., se olvidó de enviar o mantener al personal en las comandancias.

Tras los rezagos en las investigaciones así como falta de atención por personal investigador, abogados de esta comarca, platicaron con reporteros de este cotidianos y al mismo tiempo pidieron la gracia del anonimato para “que no nos pongan el dedo..” y dieron a conocer las entretelas sobre cómo funciona el sistema de Procuración de Justicia en esta comarca serrana.

Situación de ineficacia que comenzó tras de que, desde hace algunos meses, se aperturaron las últimas agencias especializadas que han dado muestras de ser inoperantes, según opinan los letrados.

“Todo está empantanado, nadie da pie con bola”, señalan y añaden; “las agencias como la Fiscalía de investigación Regional (FIR) ha sido la más afectada, ya que de por sí, dijeron, no tenían suficiente personal para investigar los delitos, ahora menos ya que algunos fueron movidos a las agencias especializadas…”

Lo mismo sucedió con los Agentes del Ministerio Público Investigador, como sucedió en Huauchinango en donde de cuatro que había, hoy hay sólo un Agente del MP Investigador que se ve obligado a hacer malabares para atender el creciente número de delitos que a diario se cometen.

Señalaron que en Ahuazotepec, donde el polémico Agente del MP Eleocundo Pérez González quien nunca está en sus oficinas y cuando está se la pasa dormido en su camioneta. Al igual pasa en Xicotepec no hay Agentes del Ministerio Púbico debido a que, desde hace cinco meses la titular de esa Agencia, María Fernanda Zavala Villafuerte, y su compañero Alí Eduardo Rodríguez, se encuentran detenidos y en la cárcel por delitos contra el servicio de la función pública.

Y por si esto no fuera suficiente para evidenciar la inoperancia, señalaron que sólo hay un Agente del MP con sede en Villa Lázaro Cárdenas, (La Uno) que si es necesario debe recorrer los puntos entre el municipio de Francisco Z. Mena y Ahuazotepec en un viaje de 242 kilómetros y en donde se tarda más de tres horas en el recorrido, amén de estar al pendiente de su propia encomienda. Señalaron que por si esto no fuera trágico, en las comandancias de las Agencias Especializadas como la de Robo de Vehículos sólo cuentan con uno o máximo dos Agentes Ministeriales y un Comandante, tres elementos de la FEIDAI sin armas y en la Agencia Especializada de Desaparición de Personas igual, sólo hay dos o tres, elementos desarmados; en la las Agencias FIR dos elementos y así está todo.

Por eso mismo cuestionan el porqué, hace algunos días, el Fiscal General de Puebla Gilberto Higuera Bernal, en una visita al municipio de Venustiano Carranza dijo que las comandancias cuentan con suficientes elementos así como las agencias de los Agentes del Ministerio Público atienden las 24 horas del día y los 7 días de la semana lo cual, por decir lo menos, “…es una vil mentira ya que no hay, en los hechos, Agentes del MP Investigador ni elementos para poder investigar la ola de violencia que se vive en esta zona serrana donde cada día está empeorando la comisión los delitos sin ser aprehendidos los delincuentes…”

Para concluir los abogados señalaron que en el Área de Género no cuenta con elementos de investigación y quienes investigan sólo llegan aquí desde la ciudad de Puebla o algunas otras adscripciones, una o dos veces por año a checar algunas carpetas en trámite.

Esto sucede en una zona donde los índices de violencia de género han crecido y los expedientes se amontonan sin ser investigados…” abundando en datos señalaron que en especial esta Agencia, en Puebla carece de elementos para investigar el creciente rubro de estos delitos y eligen de manera aleatoria a elementos de cualquier lugar para que atiendan estos casos pero, cuando llegan y piden los expedientes, algunos se duelen y se quejan cuando dicen; “…no mames, ni que fuera yo a ir a hasta Jalpan, o bien, No, cómo crees, no voy a ir hasta Tlacuilotepec…” y sólo se la pasan uno o dos días en esta zona, cierran los expedientes, los entregan y se regresan a sus comandancias…