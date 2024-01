Pide Alex Cruz que un ‘verdadero morenista” encabece candidatura en  la alcaldía capitalina 

Jorge Barrientos

El aspirante a la candidatura a la alcaldía capitalina por Morena, Alex Cruz Olivera, dijo que esta posición debe ser ocupada por un “morenista o quien desde un principio haya acompañado el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

En este que, sentido dijo que así como en lo nacional, Claudia Sheinbaum Pardo y en lo local, Alejandro Armenta Mier, han trabajado de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien quede en la capital debe ser alguien que si haya estado en la 4T.

“Yo, en lo personal, no veo bien que Jorge Estefan Chidiac, que ha sido un priista, que ha llenado sus bolsillos en muchas cosas, que hoy se suma a este grupo, no se me hace algo real”.

Alex Cruz dijo estar contra la aparente incorporación de los cinco o seis diputados que dejaron ayer al PRI, y que ahora hablan mal de ese partido por el que aún tienen representación y siguen cobrando.