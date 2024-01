Bitácora de futuro relato y las vísceras se le salieron

Por Bayardo Quinto Núñez

Y se la daba de muy culta. Su memoria murmuraba de celo, envidia, egoísmo. “La entendida en cultura” siempre elucubraba, divagaba complicadamente con apariencia de profundidad en silencio, en sus recovecos y laberintos de su mente, así: Sí, tengo envidia, pero como no saben leer mis pensamientos, jamás lo sabrán que no los tolero. Es una historia fantástica, ¡quizá un milagro! pero, si comprendo que admiré oír hablar así a un incrédulo como yo. E incluso, he visto suficiente, narraré el suceso con la mayor sencillez posible, aparentando para no ser descubierta.

Esa noche estaba lóbrega, hasta el más mínimo ruido se escuchaba, de pronto sonó el timbre del celular de Lupe, era la Escritora y Poheta, que le llamaba para dialogar del nuevo lanzamiento de la obra literaria en Amazon. Además, le reenvió mensajes de la “cultísima crítica” donde no criticaba, sino que atacaba el uso de (h) en el vocablo poesía así: Pohema, Pohema. Pohesía y hasta Poheta. En la conversación se dilucidaron muchas cosas. En fin, finalizaron, pero inició otro ajetreo, veamos.

-Buenas noches, me pueden explicar el uso de la palabra Poheta, Pohético o Pohemas con (h) intercalada. No recuerdo haberlo visto como recurso literario jamás. Tal vez los que revisaron esa parte quizás esté bien, pero yo, jamás lo he leído en ninguno de los grandes escritores de la literatura universal; tampoco aparece en el diccionario Lengua Castellana, o Española. Lo digo porque aparece en nuestra obra-vociferó la cultísima-.

-Recuerde que esa (h) esa intercalada es el sello del Poheta y es su propia originalidad de escribir, ni usted, ni yo, ni nadie podemos impedirlo-ripostó-la Superiora del Movimiento letrístico.-

-Si existe, gracias por la aclaración, sino, la obra tiende a causar un impacto público terrible y sólo lo “comprarán los que no leen o entre nosotros”-inquirió la cultísima.-

-Con tus palabras estás menospreciando, humillando, minimizando, nuestra obra, y le voy a refrescar la memoria, usted nada dijo durante siete meses que tiene de haber salido a la luz pública la obra, ¿por qué? ahora vienes reclamando tardíamente, recuerde usted como entendida en cultura letrística tenía conocimiento, porque se le entregó primera y segunda edición en tiempo y forma, además abandonó sus responsabilidades, recuerde. Con sus palabras a los demás Pohetas que participaron en la obra los estás menospreciando con sus Pohemas, que vos tengas dificultades en redactar, escribir, eso es suyo, y nadie se lo critica, considero que hay que respetar, pero primero, debe respetarse usted-le señaló fuertemente la Superiora del Movimiento Letrístico-.

-Creo que es importante recordar que cuando se escribe para las grandes mayorías debemos ser claros y sencillos, usar un lenguaje accesible a todo público, el lenguaje rebuscado es para las especialidades y sólo lo entienden los de cada gremio-adujo la cultísima-.

-Usted lo que pretende es estar vociferando, balbuceando, llamando la atención, quiere ser protagonista y de remate pretende pasar de sobre los demás, tu maestría no te hace “dios de la cultura”, sos una detractora, obstaculizas el desarrollo de la cultura. Y, por último, sépalo bien, que, cada escritor tiene su propio estilo, formas, de dimensionar su (s) escritura, y nadie acá en la tierra tiene licencia para decirle a ningún escritor o artistas de las Artes, cómo va a diseñar sus obras. No se puede ser visceral, ni mal intencionado-le respondió contundentemente la Superiora del Movimiento Letrístico-.

La cultísima-se calló, y jamás volvió a emitir criterio o verborrea desenfocada y se fue del Movimiento Letrístico.

Así, son los sabelotodos, destructivos.

Biodatos de Bayardo Quinto Núñez, Escritor, Pintor, Músico. Y Nicaragüense (Bayquinú)

https://linktr.ee/artesyredes