¡Presume tus compras! Cómo llenar tu carrito sin gastar de más

Staff/RG

¿A poco no te encanta cuando tus amigos o vecinos te cuentan de las ofertas que encuentran al hacer su despensa?

Realizar tus compras de la despensa es divertido, pero tiene su chiste, y más con esta cuesta de enero, ya que debes buscar los precios más bajos, pero sin dejar de lado la calidad de los alimentos o artículos que adquieres para surtir tu alacena.

Mamá Lucha trae algunos consejos y productos que puedes encontrar en Bodega Aurrera, para que puedas aprovechar al máximo los precios Morralla, con productos desde $5 pesitos y hasta $35, lo que hará que con solo tus monedas puedas llevar todo lo necesario.

Realiza una lista y apégate a ella. Antes de hacer tus compras, enlista lo que realmente necesitas. Poco a poco irás adquiriendo la habilidad para comprar solo lo esencial y necesario. Por ejemplo, para tener siempre los básicos en la alacena puedes encontrar el atún Aurrera en $11 pesitos y la sopa Aurrera en $5.

Investiga antes de comprar. No vayas a la primera tienda de la esquina, mejor investiga y compara diferentes precios, presentaciones y ahorros que puedes generar, para que se ajusten a tu presupuesto semanal y no te quedes sin ese artículo esencial para tu hogar. Aprovecha los precios Morralla que actualmente están en todos los formatos de Bodega Aurrera.

Dales oportunidad a nuevas marcas. Si siempre compras de las mismas marcas y no has probado algo diferente por miedo a que pierda la calidad que tu necesitas, es el momento de hacerlo. Por ejemplo, en el jabón para trastes, la marca Aurrera tiene una gran opción que puedes encontrar desde $13 pesos. Las marcas propias como Great Value o Aurrera destacan por ser de las opciones preferidas y de mayor calidad según la revista Profeco a los precios más bajos.

Compras en línea. Es una excelente opción de compra, ya que puedes ahorrar el pasaje y completar para tener una alacena llena; asimismo, puedes descubrir más productos y comparar el mejor precio que te convenga. Bodega Aurrera en línea cuenta con una amplia variedad de productos para el hogar, para que adquieras la que mejor se ajuste a tu bolsillo y necesidades.

Aprovecha las promociones. Durante la cuesta de enero, ve a Bodega Aurrera y adquiere todos los productos para tu despensa que ofrece a través de su icónica campaña Morralla, en donde puedes encontrar productos desde $5, $10, $15 y hasta $35 pesitos.

En Bodega Aurrera, en tienda física y en línea, podrás encontrar todo para tu despensa y tener la alacena siempre llena, ahorrando de verdad y encontrando los precios más bajos en los productos básicos del hogar.

Presume tus conocimientos y tu carrito lleno con muchos más ahorros.