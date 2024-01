Los Podcasts, la nueva frontera de la comunicación en Latinoamérica

Staff/RG

En un mundo digital en constante evolución, los medios de comunicación y las formas de transmitir información han experimentado un cambio profundo y significativo. Una de las tendencias más notables en los últimos años ha sido la creciente popularidad de los podcasts como plataforma de comunicación preferida por muchas personas, especialmente las generaciones más jóvenes que buscan conexión y cercanía humana, pero ¿qué ha impulsado esta transición hacia la comunicación en forma de podcast y cómo afecta esta tendencia la forma en que nos informamos y nos entretenemos?

Flexibilidad y Conveniencia: Más del 40% de los internautas escucharon un podcast al menos una vez al mes en 2022. Los podcasts ofrecen a los oyentes la flexibilidad de consumir contenido a su propio ritmo y en sus propios horarios; la capacidad de escuchar un podcast mientras se realiza una tarea, se viaja o se hace ejercicio ha convertido a esta plataforma en una compañía constante en la vida diaria de las personas. Con sólo unos auriculares y un dispositivo móvil, la información y el entretenimiento están al alcance de la mano.

Profundidad y Diversidad de Contenido: El español es el segundo idioma universal para el podcasting, por lo que ha tenido un gran impacto en los países hispanohablantes; además, este formato permite a los creadores de contenido explorar temas en profundidad y con un enfoque más detallado que muchas otras formas de medios tradicionales. Desde conversaciones íntimas con expertos hasta análisis exhaustivos de temas de actualidad o incluso comedia, ofrecen una gama diversa de contenido que a menudo no se encuentra en otros medios, dando un espacio único e invaluable para los oyentes.

Comunidad y Conexión: según Forbes, “el 67% de los oyentes mensuales de podcasts latinos de Estados Unidos ha recopilado más información sobre una empresa o producto como resultado de escuchar un patrocinio o un anuncio en un podcast con un presentador latino. Además, el 74% ha recomendado un producto a un amigo o familiar como resultado de escuchar una mención o anuncio en un podcast de un presentador latino.” Este tipo de comunicación fomenta una sensación de comunidad y conexión entre los oyentes y los creadores

Auge de la Movilidad: En 2021, un informe de eMarketer encontró que la audiencia de podcasts en Argentina aumentó en un 17,9% y en México un 13,6%. De acuerdo con Statista, para 2025, México alcanzará los 40 millones de oyentes de podcasts. En una sociedad cada vez más móvil, los podcasts se han adaptado perfectamente a las necesidades cambiantes de las personas. La posibilidad de descargar episodios y escucharlos sin conexión ha permitido a los oyentes acceder al contenido incluso en entornos donde la conectividad a Internet es limitada o inexistente.

Empoderamiento de los Creadores Independientes: Los podcasts están ganando gran popularidad, convirtiéndose en uno de los principales medios de comunicación de la era digital. Esta forma de comunicación digital ha creado el camino para que creadores independientes y voces emergentes tengan una plataforma para compartir sus ideas y perspectivas únicas. Esta democratización de la información ha llevado a una mayor diversidad de voces en el panorama mediático y ha enriquecido la calidad y la amplitud del contenido disponible.

“La migración hacia la comunicación en forma de podcast refleja la búsqueda constante de flexibilidad, profundidad y conexión digital. A medida que la tecnología avanza y las preferencias de los consumidores evolucionan, es probable que los podcasts sigan desempeñando un papel fundamental en la forma en que nos comunicamos, aprendemos y nos entretenemos. El podcast es un formato 100% digital pero que, sin embargo, destaca por su cercanía y por la conexión que se establece entre el host, los colaboradores y los oyentes.” – explica Ana Díaz-Pinés, directora de DLaundry, agencia de prensa y comunicaciones de Samy Alliance, y host de los episodios especiales del podcast de la empresa.

El marketing digital conecta con los podcasts: Nace “mAD Podcast”

Existen podcasts de todo tipo de temáticas y una de las especialidades que más auge está obteniendo es la relativa al mundo del marketing digital y publicidad.

La agencia de Marketing Digital Samy Alliance creó este año un espacio digital de entretenimiento para conectar expertos de la industria con el público interesado en tendencias relativas a marketing, data, paid media, PR, creatividad, influencers, social media, brand entertainment y tech. El lanzamiento del nuevo podcast, titulado “mAD Podcast”, ofrece a los oyentes una experiencia única y divertida al adentrarse en el mundo del marketing a través de entrevistas originales a expertos de renombre, influencers y directores de departamento de marcas internacionales; la primera temporada tuvo como invitados a Pinterest Europa, Bestseller y Ron Diplomático.

“Hemos creado un lugar para conversar de manera abierta sobre tendencias del mundo del marketing, dando nuestro punto de vista y aportando información relevante, al mismo tiempo que nos divertimos. Nuestro objetivo es brindar a nuestra audiencia una plataforma donde puedan aprender de las mentes más brillantes del marketing, mientras se sumergen en conversaciones amenas y llenas de energía. Esperamos que este podcast inspire nuevas ideas y puntos de vista creativos a la comunidad interesada por el marketing”, afirma Ricky Pombo, Head of Brands & Campaign Strategy for Europe en SamyRoad y conductor de la primera temporada del podcast.

El podcast de Samy Alliance destaca por su enfoque fresco y entretenido que explora desde estrategias de contenido viral hasta campañas publicitarias innovadoras. Todos los episodios aportan grandes dosis de humor, datos excliusivos e información para los amantes de la industria publicitaria. El podcast promete destapar los secretos detrás de grandes campañas y estrategias, quitando la cuarta pared entre las agencias, los profesionales del marketing, emprendedores y entusiastas del sector del “mundo real.”

Para celebrar el inicio de la segunda temporada y promoviendo el carácter internacional de la agencia, se estrenaron dos episodios especiales, conducidos por Ana Díaz-Pinés, directora de la agencia de PR DLaundry. Uno de ellos tiene como invitados a Ignacio Galardi, Fernando Militerno y Nicolás Larroquet, todos veteranos creativos argentinos que trabajan para la región de América Latina en SAMY Alliance, y otro con Adrián Lurbe y André Santos, directores creativos de Latinomáerica e Iberia respectivamente. En estos episodios abordan el fenómeno cultural de la Fórmula 1, el entretenimiento para las nuevas generaciones y cómo mezclar creatividad con IA.