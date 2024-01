Sanjuana Martínez miente y deberían auditarla a fondo: Humberto Huerta Mireles

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Humberto Huerta Mireles no es, ni por mucho “amlover” y mucho menos “pejezombie”, sino un periodista con mucho tiempo en el oficio y quien durante años fue jefe de asignaciones a nivel nacional de Notimex, la agencia de noticias del estado mexicano desparecida el año pasado por decisión del gobierno federal y maniobras de su ex directora, Sanjuana Martínez.

Por ende, cuando, como ex empleado sindicalizado de Notimex, Humberto Huerta Mireles precisa que Sanjuana Martínez Montemayor miente de manera flagrante al tratar de asumirse como presunta “defensora” de los ex trabajadores de la agencia y “luchadora” contra la corrupción, tal vez sea conveniente que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la secretaría General de la Contraloría del gobierno de la república le escuchen.

Notimex FUE la agencia informativa creada por el gobierno de México en 1968, antes de las olimpiadas de 1968 y durante décadas sirvió como una herramienta eficiente de información, no solamente oficial, sino de todos los temas y hasta comercial, ya que medios de comunicación la contrataban.

Hasta finales del año pasado, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa para extinguirla legalmente, después de que su ex directora, Sanjuana Martínez Montemayor, despidió a innumerables trabajadores y se prestó a maniobras para provocar una huelga y acabar con el organismo:López Obrador envía iniciativa a diputados para extinguir Notimex

MARTÍNEZ MONTEMAYOR Y SUS FAVORITOS NO TENÍAN DERECHO A INDENMIZACIÓN

En días pasados, la ex burócrata federal acusó que –presuntamente – en la secretaría del Trabajo le habían exigido había exigido que el 20% de las liquidaciones para los ex empleados de la institución se “donara” a la campaña presidencial de Morena y aliados: Luego de hacer tronar Notimex y ya sin chamba en el gobierno federal, Sanjuana Martínez denuncia a la STPS de presuntas liquidaciones ilegales

Acusaciones que, obviamente, fueron negadas tanto por AMLO como por la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Entrevistado sobre este tema, Huerta Mireles recordó que 86 ex empleados de Notimex “aguantamos 3 años 10 meses de huelga y nos liquidaron conforme a derecho y al contrato colectivo de trabajo, estuvo bien la liquidación, no me pidieron a mí, en lo personal nada. Lo que acusa Sanjuana Martínez es que a ella y 60 personas que metió en la agencia desplazándonos a la mala no les quisieron dar 150 millones de pesos para sus liquidaciones.

”Porque no era legal, ya que ellos cobraron sus sueldos y prestaciones hasta el 31 de diciembre de 2023 de manera mensual, lo cual fue una irresponsabilidad e irregularidad. Y ahora se le va al cuello a la 4T, pero los huelguistas que ganamos la lucha laboral cobramos desde el 29 de diciembre”.

Incluso, Huerta Mireles estimó que entre 900 y mil millones de pesos habrían sido robados o desviados de Notimex durante la gestión de Martínez Montemayor, que debería ser investigada a fondo, porque –como lo denunció él mismo desde abril del año pasado- ella continuó manejando un jugoso presupuesto público, pese a que la empresa estaba en huelga: Sanjuana Martínez debe aclarar qué hizo con 800 mdp de Notimex en 4 años: Huerta Mireles, 2da parte

QUE INVESTIGUEN A FONDO LOS RECURSOS QUE MANEJARON EN NOTIMEX

“Ya exigimos que la auditen y a 60 personas que ella contrató cuando nos corrió y que son los que están armando el circo ahora, porque los 86 sindicalizados que cobramos el 29 de diciembre todos, todos somos trabajadores despedidos o activos que se sumaron huelga y sindicalizados, no hay ni un cachirul”.

La liquidación de los ex colaboradores de Notimex se hizo el 29 de diciembre del año pasado “totalmente conforme a derecho y al contrato colectivo de trabajo, porque se extinguió la agencia y la liquidación fue transparente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ante las autoridades y se nos descontaron impuestos, IMSS e Infonavit.

“Entramos todos juntos, los 86 sindicalizados que manteníamos la huelga y todos cobramos con cheques de HSBC certificados. El compromiso fue que, una vez cobrando los 86 sindicalizados que estábamos en huelga, levantáramos los 4 campamentos de inmediato así se hizo y todos depositamos los cheques y se cobró sin problemas.

“El Sutnotimex no tiene nada que ver en los chismes de Sanjuana y su gente, incondicionales suyos que llegaron, desbarataron Notimex, corrieron como delincuentes a casi todos los 223 sindicalizados, metieron a ignorantes en nuestros puestos y ahora se dicen agredidos por los mismos que los pusieron ahí”: Hasta del baño sacaron a los empleados de Notimex: Humberto Huerta Mireles

4T VS 4T

Al desbaratar Notimex, continuó Huerta Mireles, Sanjuana Martínez, su grupo y el gobierno federal dejaron sin trabajo a personas con más de 40 años de servicio. Pero la liquidación –a los 86 que mantuvieron la lucha a través de la huelga y campamentos – se llevó a cabo conforme a derecho y los ex trabajadores recibieron un aproximado de 160 millones de pesos en conjunto: El ITESO responde carta de Notimex sobre estudio de Signa Lab

Por ende, las acusaciones de la ex titular de la institución contra la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el marco de la campaña presidencial de Morena forman parte de una guerra interna, que pega en la línea de flotación de la 4T, apuntó el ex jefe de asignaciones de Notimex a nivel nacional.

En este contexto, Sanjuana Martínez carece de calidad moral profesional, personal o periodística, no debería intentar asumirse como “víctima” de la desaparición de Notimex, que ella misma provocó y mucho menos simular erigirse en un adalid de la anticorrupción, cuando su manejo financiero de la empresa fue sospechoso y se prestó a todas las maniobras gubernamentales para desaparecer a la agencia, concluyó Huerta Mireles.