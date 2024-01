Super Bowl 2024: Show de medio tiempo, quién juega, cuándo es

VOGUE MÉXICO

El Super Bowl 2024 ya comienza a ser un tema de conversación entre la comunidad de los más ávidos aficionados de la disciplina a raíz de que la entrega pasada del evento puso en alto las expectativas para esta próxima edición, misma que promete figurar dentro de los acontecimientos más anticipados de la temporada.

Creado por la National Football League, NFL, en 1967, el histórico suceso ha servido como el más alto referente de excelencia deportiva, pues reuniendo a lo mejor de los equipos y ofreciendo inolvidables shows de medio tiempo, se ha posicionado como un fenómeno imperdible que fusiona lo mejor de los talentos de la industria (y de la moda). Te compartimos todo lo que necesitas saber para qué no te pierdas ningún detalle previo a su llegada.

¿Quién va a cantar en el Super Bowl 2024?

Usher será quien se presente en el Show de medio Tiempo del Super Bowl 2024. Luego de varias especulaciones respecto a otros artistas, la NFL y Apple Music confirmaron la noticia a través de publicaciones en redes sociales (incluido un comercial con Kim Kardashian). El cantante estadounidense es uno de los representantes masculinos más relevantes del R&B, Dance y Pop.

¿Cuándo es el Super Bowl 2024?

Existen ciertos acontecimientos que no pasan desapercibidos, aquellos pequeños momentos que marcamos llenos de entusiasmo en nuestros calendarios y esperamos su llegada ansiosamente. No importa si eres un experto en el tema o un simple espectador de temporada, el juego por el campeonato de la NFL ha fungido como la ocasión idónea para ver junto a tus seres más queridos, y la buena noticia es que la fecha del Super Bowl 2024, ya ha sido confirmada y tendrá lugar el próximo domingo 11 de febrero de 2024.

¿Dónde se va a jugar el Super Bowl 2024?

Las locaciones anfitrionas suelen destacar por su presencia, y apelando a una misma línea que se ha visto cimentada durante generaciones, la edición LVIII del Super Tazón será celebrada en Paradise, Nevada, dentro del estadio de Las Vegas Raiders, el Allegiant Stadium. Marcando así la primera vez de la ciudad como anfitrión.

¿Qué equipos están en playoffs de la NFL?

Luego de la temporada de la NFL que dio inicio en septiembre de 2023, viene la post temporada –las eliminatorias preivo al Super Bowl 2024–. De esta manera, así se visualizan los playoffs de este año.

Los representantes de la Conferencia Nacional (NFC por sus siglas en inglés):

Los representantes de la Conferencia Americana (AFC por sus siglas en inglés):

Baltimore Ravens

Buffalo Bills

Kansas City Chiefs

Houston Texans

Cleveland Browns

Miami Dolphins

Pittsburgh Steelers

¿Cómo quedan los playoffs de la NFL 2024?

Recordemos que los San Francisco 49ers y Baltimore Ravens, no jugarán la primera semana, esto por haber quedado con la mejor marca. De este modo, así

Sábado 13 de enero

Houston Texans vs. Cleveland Browns

Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins

Domingo 14 de enero

Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers

Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers

Detroit Lions vs. Los Angeles Rams

Lunes 15 de enero

Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles

Después de que el último partido se lleve a cabo el 15 de enero, se pasa a la siguiente ronda de partidos, conocida también como juegos divisionales, en donde los San Francisco 49ers y los Baltimote Ravens se incorporan, (cada uno en su respectiva conferencia).

Finalmente, el 28 de enero, se llevarán a cabo las finales de conferencia, en donde se sabrá qué equipos participarán en el Super Bowl LVIII de 2024.