¿Quién juega en la Liga MX Femenil? Horarios y canales de transmisión de los juegos de la Jornada 2

Se siente como si el rugir del último campeonato de Tigres Femenil resonara aún en nuestros oídos, pero el fútbol no da tregua. Con la defensa del título a la vuelta de la esquina, el balón está a punto de rodar nuevamente.

¿Qué sorpresas nos traerá la Jornada 2 de la Liga MX Femenil 2024? Aquí te lo contamos todo.

Entrada Triunfal y expectativas para la Jornada 2

Pareciera que fue ayer cuando Tigres se proclamaba campeón abatiendo al América. A días de comenzar la defensa por el nuevo campeonato, el fútbol femenil promete emociones intensas.

Jenni Hermoso: ¿Debutará ante Pumas?

La incógnita rodea a Jenni Hermoso, quien podría debutar en la Jornada 2 contra Pumas el sábado 13 de enero. La estrella, ahora en Tigres, espera estar físicamente apta para el encuentro. La delantera sueca Evelyn Ijeh le cedió el dorsal 10. En cambio, Blanca Múñoz, defensora de 18 años, llega de León, tras una recuperación por ruptura de ligamento cruzado.

Jornada de ᴅᴏʙʟᴇᴛᴇꜱ 🤯 4⃣jugadoras comandaron el triunfo de sus equipos con el grito de 𝙜𝙤𝙡 en dos ocasiones💥 ¿Cuál fue tu favorito? 🤔 pic.twitter.com/dtjQfJxRmA — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) January 9, 2024

¿Cuándo y dónde puedes ver en vivo la Liga MX Femenil J2?

Jueves 11 ene

17:00 – Necaxa vs América (ViX, ViX)

19:00 – Santos Laguna vs Cruz Azul (Fox Sports Mexico, Fanatiz Mexico, ViX, Fox Sports Premium, FOX Deportes)

21:06 – Tijuana vs Mazatlán (Fox Sports Mexico, Fanatiz Mexico, ViX)

Viernes 12 ene

17:00 – Puebla vs León (Fox Sports 2 Mexico, Fox Sports App, Fanatiz Mexico, ViX, Fox Sports Premium)

19:00 – Atlas vs Toluca (Fanatiz Mexico, ViX, Fox Sports Premium)

Sábado 13 ene

12:00 – Pumas UNAM vs Tigres UANL (ViX, ViX)

18:00 – Pachuca vs Monterrey (Fox Sports Mexico, Fanatiz Mexico)

Domingo 14 ene

17:00 – Atlético San Luis vs Querétaro (ESPN Mexico, Star+, Star+, Star+, Star+)

19:00 – Juárez vs Guadalajara (Fox Sports 2 México)

Prepárate para vibrar con la emoción del fútbol femenil en esta Jornada 2 de la Liga MX ¿Quién se llevará la victoria y quién sorprenderá en la cancha?