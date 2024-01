Mezcal, herramienta importante para la economía de San Andrés Cholula: Francisco Mixcoac Chiquito

DEBATE

El estado de Puebla, en general y en particular el municipio San Andrés Cholula deberían aprovechar el auge del mezcal, para consolidarlo como una herramienta económica importante, señaló Francisco Mixcoac Chiquito, empresario del ramo, elaborador de la bebida artesanal que lleva su nombre.

En entrevista, Francisco Mixcoac Chiquito puntualizó que el mezcal cuenta con una gran importancia social, cultural e histórica, que debería ser aprovechada –también – en materia turística. Detalló que su producto se basa en dos diferentes tipos de agaves, que le dan un “sabor muy tranquilo, suave, con mucho aroma”.

Oriundo de San Bernardino Tlaxcalancingo, junta auxiliar de San Andrés Cholula, precisó que desde hace 5 años se dedica a la elaboración de este líquido, en una empresa que da trabajo a 10 personas y que ha participado en varias ferias del mezcal en Puebla y el país, debido a que se trata de una bebida que ha tenido un importante repunte y cuya producción ha recibido apoyo de los gobiernos federal y estatal.

En el caso del ayuntamiento sanandreseño, hasta el momento no se ha obtenido ningún respaldo, pese a que el mezcal Mixcoac se hace de manera artesanal, se distribuye en San Andrés y San Pedro Cholula y es consumido no solo por mexicanos, sino que sus diferentes presentaciones han llegado a Estados Unidos, Europa, etc.

PUEBLA, 2DO ESTADO DEL PAÍS EN PRODUCCIÓN

En este momento, detalló Francisco Mixcoac, “buscamos una certificación nacional que permita expandirnos, pero se trata de un proceso largo, ya que se deben cubrir requisitos de la empresa oaxaqueña encargada de dicho procedimiento. En este momento, se producen 100 o 200 litros cada dos o tres meses por las variaciones en el clima y demás condiciones de trabajo.

Para producir mezcal, desde que nace la planta y hasta que ya se puede hacer el producto tienen que pasar de 3 a 5 años, por ende, la certificación necesaria para distribuirlo en grandes cantidades es un proceso lento, tardado, aunque la bebida Mixcoac ya cuenta con clientes que se llevan botellas a Estados Unidos y Europa.

También se requiere respaldo de los gobiernos federal y estatal con diversos trámites, que a veces son complicados, aunque la actual administración ha invertido en certificaciones. Puebla ya es el segundo estado del país productor de mezcal, un hecho que demuestra que esta bebida puede convertirse en el futuro cercano en una herramienta muy valiosa para la economía de la entidad y en San Andrés Cholula.

Empresarios mezcaleros poblanos han intervenido en eventos nacionales y obtenido premios, reconocimientos. En el caso de mezcal Mixcoac, hasta el momento lleva entre 5 y 7 participaciones en exposiciones estatales y en el país con resultados exitosos, porque siempre logra la atención y preferencia de los consumidores, finalizó el productor de esta bebida.