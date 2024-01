¿Cuándo empieza la Liga MX 2024? Conoce el calendario de la Jornada 1

MEDIO TIEMPO

El 2024 comenzará de la mejor manera para los apasionados del fútbol, pues en tan solo dos semanas, comenzará el Clausura 2024, en donde todos los clubes darán su mejor esfuerzo para llegar a los Play-In y derrocar a las águilas de la América, los actuales campeones.

El calendario del Clausura 2024 fue anunciado mientras se disputaba la pasada final de vuelta entre América y Tigres en el Estadio Azteca, por lo que los aficionados pudieron conocer cuál sería el calendario de sus respectivos equipos, pero si no recuerdas cuáles son las fechas, a continuación te lo decimos.

¿Cuándo arranca la Liga MX 2024?

El Clausura 2024 de la Liga MX dará comienzo el próximo viernes 12 de enero, fecha en la que el América, campeón del fútbol mexicana, iniciará la defensa de su título.

Hay que recordar que el siguiente certamen de la Liga MX será el preámbulo para la próxima Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos, por lo que muchos futbolistas de la Liga MX buscarán darse a notar por Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana.

Calendario de la J1 de Liga MX Clausura 2024

JORNADA 1

Viernes 12 de enero

Querétaro vs. Toluca | 19:00

Mazatlán vs. San Luis | 21:00

Sábado 13 de enero

Cruz Azul vs. Pachuca | 19:00

Chivas vs. Santos | 19:00

Monterrey vs. Puebla | 21:00

Domingo 14 de enero

Pumas vs. Juárez | 12; 00

Necaxa vs. Atlas | 18:00