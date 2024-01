Así se jugarán los playoffs de la NFL 2023 al momento; equipos clasificados y eliminados

MILENIO

Los playoffs de la NFL 2023 están cerca de comenzar y aunque faltan por disputarse la última semana de la temporada, algunos equipos ya tienen su lugar asegurado en la siguiente ronda para meterse en la pelea por el campeonato en el Super Bowl LVIII, que se jugará en Las Vegas.

Asimismo, algunos otros ya están eliminados en la temporada 2023, sin importar cuáles sean sus resultados en las semanas que faltan por disputarse.

¿Cuántos equipos avanzan a los playoffs de la NFL?

Son 32 los equipos que comenzaron la competencia en la temporada 2023 de la NFL, de los cuales avanzarán 14 a la postemporada; siete de la Conferencia Americana y siete de la Conferencia Nacional.

Los 18 restantes que queden eliminados, podrán comenzar a planificar su siguiente temporada a partir del lunes 8 de enero.

​Equipos clasificados a los playoffs de la NFL 2023 AL MOMENTO

Miami Dolphins

Baltimore Ravens

Philadelphia Eagles

Dallas Cowboys

Detroit Lions

San Francisco 49ers

Cleveland Browns

Kansas City Chiefs

Equipos eliminados en la NFL 2023

New England Patriots

Los Angeles Chargers

Tennessee Titans

New York Jets

Carolina Panthers

Arizona Cardinals

Washington Commanders

New York Giants

Cincinnati Bengals

¿Cuándo se jugarán los plyoffs de la NFL 2023?

La ronda de comodínes de la NFL 2023 se jugarán los próximos 13, 14 y de 15 de enero del 2024 y serían de la siguiente manera (al momento):

AFC

Indianapolis Colts vs. Miami Dolphins

Buffalo Bills vs. Kansas City Chiefs

Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars

NFC

Seattle Seahawks vs. Philadelphia Eagles

Los Angeles Rams vs. Detroit Lions

Dallas Cowboys vs. Tampa Bay Buccaneers

Por su parte, la Ronda Divisional se jugará entre el 20 y 21 de enero, mientras que el Campeonato de Conferencia será el 28 de enero.

Finalmente el Vince Lombardi de la temporada 2023 de la NFL se jugará en el Super Bowl LVIII, el cual se llevará a cabo el próximo 11 de febrero del 2024 en el Allegiant Stadium, de Las Vegas.