Más de 18 mil palestinos muertos por Israel: Türk

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que la rendición de cuentas es clave y que constituye un “eslabón perdido” en la mayoría de los conflictos del mundo, perpetuando los ciclos de violencia.

“Es absolutamente fundamental que la rendición de cuentas sea parte de cualquier acuerdo futuro porque sabemos que si reina la impunidad, y si no se cuentan los hechos y si no se dice la verdad, tendremos quejas que seguirán y seguirán”, dijo al referirse al actual ciclo del conflicto palestino-israelí.

En una entrevista con Noticias ONU, el Alto Comisionado también habló de Medio Oriente y de la guerra en curso en Ucrania, donde los civiles son los más afectados.

Al señalar que llevar a los perpetradores ante la justicia puede ser un trabajo lento, Türk destacó el poder de los mecanismos de rendición de cuentas y citó los juicios de Nuremberg o el acuerdo de posguerra tras la guerra en la ex Yugoslavia a mediados de la década de 1990 para como ejemplos de que cuando alguien ha cometido ese tipo de delitos, nunca puede estar seguro de que no será procesado en algún momento.

La entrevista versó, asimismo, sobre el peligro del aumento del discurso de odio y el retroceso de los derechos de las mujeres, así como sobre la campaña de un año de duración de la ONU para avanzar en el progreso en materia de igualdad de derechos hasta el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Türk también mostró preocupación por la situación de las garantías fundamentales en América Latina.

Noticias ONU: Han transcurrido más de dos meses desde la escalada más reciente del conflicto entre Israel y Palestina, tras el horrible ataque de Hamás el 7 de octubre y la respuesta de Israel. Hemos sido testigos semana tras semana del horror. Más de 18.000 palestinos han muerto, un gran número de ellos, niños. Usted ha expresado grave preocupación por las múltiples y atroces violaciones del derecho internacional y ha pedido una investigación. Ha advertido que nadie está por encima de la ley. ¿Se puede realmente hacer algo para hacer cumplir las leyes internacionales de derechos humanos y garantizar que el derecho humanitario se aplique a todos los Estados miembros?

Volker Türk: En primer lugar, es una tragedia absoluta lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en Cisjordania, pero también en Israel, porque al final afecta a todas las comunidades.

Por supuesto, lo que está sucediendo en Gaza es más que devastador. También me indigna que tantos de nuestros colegas hayan sido asesinados [135] de la UNRWA, uno de la OMS. Me indigna que no se respete nuestro sistema humanitario, que no seamos capaces de proporcionar lo que normalmente podríamos hacer en una situación de guerra, y que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se violen a diario en las mayores formas.

Lo que está sucediendo en Gaza es más que devastador. Me indigna que no se respete nuestro sistema humanitario y que los derechos humanos se violen a diario en las peores formas.

Es absolutamente fundamental que la rendición de cuentas sea parte de cualquier acuerdo futuro porque sabemos que si reina la impunidad y si no se cuentan los hechos y no se dice la verdad, tendremos quejas que seguirán y seguirán. Espero que con el trabajo que estamos haciendo desde el lado de los derechos humanos, pero también lo que está haciendo la Corte Penal Internacional y lo que hacen los diferentes mecanismos, nos ayude de verdad a superar algunos de los problemas de rendición de cuentas que enfrentamos. en esta situación.

Noticias ONU: ¿Qué próximos pasos imagina y qué les dice a quienes señalan posibles señales de genocidio?

Volker Türk: Seguiremos documentando, informando y supervisando la situación. Estoy muy preocupado por el riesgo de crímenes atroces. Estoy muy preocupado por la situación en Cisjordania, en particular, porque, según lo que vemos desde el 7 de octubre, más de 271 palestinos han sido asesinados, entre ellos 69 niños. Me preocupa lo que esto significa en el futuro.

También estoy tremendamente consternado por el lenguaje deshumanizador que he visto, tanto por parte de Hamás como por parte de los líderes militares y políticos israelíes. Algunos de ellos han hecho comentarios totalmente inaceptables que nos preocupan mucho.

Noticias ONU: En el caso de Ucrania, usted ha denunciado los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas rusas con poco o ningún efecto práctico, y existen varios mecanismos de derechos humanos que monitorean las violaciones y publican informes periódicamente. ¿Cómo se puede mantener la atención sobre otra guerra horrible, una que ya lleva casi dos años?

Volker Türk: En cuanto regrese a Ginebra la próxima semana, me dirigiré al Consejo de Derechos Humanos y le brindaré una actualización sobre la situación en Ucrania. Durante el invierno la situación es aún peor porque algunas de las comunidades, especialmente cerca de las líneas del frente, no han podido volver a tener acceso a la electricidad.

Tenemos asesinatos en curso, tenemos graves violaciones de derechos humanos, en particular torturas, que ocurren cada vez que las fuerzas rusas pueden ocupar territorio. Tenemos que asegurarnos de que se cumpla la rendición de cuentas.

Contamos con una serie de mecanismos similares a los que vemos en Medio Oriente, mecanismos de rendición de cuentas que se están utilizando y sólo espero que realmente sirvan a la justicia, en interés de todas las víctimas.

Noticias ONU: ¿La clave es siempre la rendición de cuentas?

Volker Türk: La clave es la rendición de cuentas porque ha sido el eslabón perdido en la mayoría de las situaciones de conflicto en todo el mundo. Y si no se logra la rendición de cuentas, terminaremos nuevamente en guerras y conflictos.

Si no se logra la rendición de cuentas, terminaremos nuevamente en guerras y conflictos.

Noticias ONU: ¿Diría usted que hay esperanzas de garantizar el debido proceso en una guerra como la de Ucrania?

Volker Türk: En primer lugar, la pregunta es cuándo se podrá hacer eso. Pero lo hemos visto en muchas otras situaciones, si nos fijamos sólo en Bosnia y las guerras en la ex Yugoslavia, pero también en Rwanda y otras situaciones, realmente vemos que han atrapado a personas.

Incluso hoy en día todavía tenemos jurisdicciones nacionales, jurisdicciones universales que se aplican. Y una vez que alguien ha cometido este tipo de delitos, nunca puede estar seguro de que no lo atraparán en algún momento.

Creo en el mecanismo de rendición de cuentas. No lo teníamos hace 75 años. Lo tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese sistema que se estableció con los juicios de Nuremberg nos ha ayudado mucho a construir un sistema de rendición de cuentas.

Sé que no es lo suficientemente rápido. Sé que deberíamos tenerlo en todas partes y con la misma intensidad, pero es el comienzo de algo increíblemente importante.

Noticias ONU: ¿Y es un proceso que espera que se desarrolle con el tiempo como elemento disuasivo?

Volker Türk: Creo que lo hemos visto como un elemento disuasorio. Necesitamos hacer que el precio del incumplimiento sea mucho más alto. Por eso necesitamos responsabilidad, que es parte de la prevención.

Noticias ONU: Usted es el Alto Comisionado en el año del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y ha reflexionado extensamente sobre el estado del mundo y lo que las personas se hacen entre sí y al planeta. Y ha pedido que esto cambie urgentemente. ¿Qué les dice a quienes han perdido la fe en los derechos humanos y dicen que sólo se aplican a unos y a otros no, o que la rendición de cuentas es lenta?

Volker Türk: Las Naciones Unidas nacimos de acontecimientos catastróficos. Dos guerras mundiales, el Holocausto, la amenaza nuclear, desplazamientos masivos: sólo en Europa había 60 millones de desplazados. Cuando hablamos de cifras hoy, se puede ver lo que era entonces.

De ahí surgieron la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Ocurrió en el contexto de un periodo horrible de la historia humanidad, y se hizo precisamente con este sentimiento de nunca más. Eso fue lo que dio origen a la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo hemos visto en los últimos 75 años. No hablamos lo suficiente sobre los logros, pero hemos visto logros masivos en el frente de los derechos humanos si lo miramos desde una perspectiva histórica.

No hablamos lo suficiente sobre los logros, pero hemos visto logros masivos en el frente de los derechos humanos si lo miramos desde una perspectiva histórica.

Por supuesto, también hay fallas, pero las fallas no son el sistema de derechos humanos en sí, sino las fallas en su implementación. Y eso nos lleva de nuevo a lo que son los Estados miembros y sus obligaciones, pero también cada vez más a las empresas, el sector privado y los actores no estatales, en general. Y ahí es donde también debemos poner énfasis.

Noticias ONU: ¿Cómo piensa usted que los derechos humanos se pueden tomar más en serio? ¿Puede darnos algunos ejemplos de cómo funcionan, o soluciones de mejores prácticas sobre el terreno?

Volker Türk: Acabo de llegar de Ginebra. Tuvimos un evento de alto nivel de dos días para conmemorar los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es un pequeño milagro que, en un contexto de polarización y tensiones geopolíticas, más de 155 países hayan hecho promesas concretas que van a ser transformadoras.

Por ejemplo, cinco países se han comprometido a abolir la pena de muerte. Cincuenta y cuatro países presentaron sugerencias muy concretas sobre cómo mejorar la igualdad de género y la protección de las mujeres. Unos catorce países van a establecer instituciones nacionales de derechos humanos.

Tenemos países que van a adoptar leyes para proteger a las personas con discapacidad. Tenemos varios países que están hablando de hacer más en cuestiones de rendición de cuentas y cuestiones de justicia transicional.

Eso me da esperanza. Con todas las noticias negativas que tenemos, sí vemos avances. En los últimos tres años, siete países despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Tuvimos dos que lamentablemente fueron en sentido contrario, pero tuvimos siete que despenalizaron. Hay progreso. Nunca debemos rendirnos y tenemos que perseverar en nuestro trabajo.

Noticias ONU: Usted mencionó el género y los derechos de las mujeres; vemos, desde los talibanes hasta el retroceso de los derechos reproductivos en algunas de las naciones más desarrolladas. ¿Cómo interpreta la restricción de los derechos de las mujeres en todo el mundo en este momento?

Volker Türk: Hemos visto un retroceso muy preocupante en materia de género y de derechos de género y de las mujeres en general. Pero tampoco olvidemos de dónde venimos, y es importante tenerlo presente.

Lo que me sorprende hoy es que cosas que habría pensado que ya no serían un tema, como los derechos de salud sexual y reproductiva, por ejemplo -o más, o simplemente cuestiones básicas de igualdad-, ahora se conviertan en una cuestión de debate.

Lo que me sorprende hoy es que temas como los derechos de salud sexual y reproductiva se conviertan en una cuestión de debate. Sólo espero que sea una aberración que desaparezca pronto.

Sólo espero que sea una aberración que desaparezca rápidamente. Debemos luchar por ello, porque nunca podemos dar nada por sentado; esa es una de las lecciones aprendidas de los derechos humanos.

Creo que todas y cada una de las generaciones deben reconocerlo, volver a comprometerse y encontrar una manera de hacer frente a los influencers que a menudo tienen actitudes misóginas, sexistas y patriarcales que, francamente, no deberían tener cabida en el siglo XXI.

Noticias ONU: ¿Y también regímenes estatales enteros?

Volker Türk: En particular en Afganistán, donde básicamente hay una autoridad de facto que persigue sistemáticamente a mujeres y niñas por ser quienes son. Eso es prácticamente inaudito en el siglo XXI.

Necesitamos encontrar formas y medios para detener esto. Pero no es sólo eso. También tenemos problemas muy serios en Yemen. Los tenemos en muchos lugares, por ejemplo en Papúa Nueva Guinea, Irán y algunos otros sitios donde, de hecho, existe una discriminación sistemática contra las mujeres.

Noticias ONU: Hay una gran cantidad de elecciones a nivel nacional planeadas en todo el mundo el próximo año, y estamos viendo una erosión masiva de los principios de democracia y tolerancia, polarización. Y mientras tanto, también somos testigos de un aumento de campañas de desinformación bien orquestadas y de una represión incluso de las manifestaciones pacíficas. ¿Puede decirnos qué hace su Oficina para apoyar elecciones libres, justas y transparentes?

Volker Türk: Nos preocupa mucho ver que con 70 elecciones y 4000 millones de personas que van a elegir a sus nuevos dirigentes existan plataformas de redes sociales que a menudo perpetúan la desinformación dañina, e incluso la incitación a la violencia y al odio.

Para nosotros y para las Naciones Unidas en general, no sólo para mi Oficina, es extremadamente importante detectar señales de alerta temprana rápidamente y actuar en consecuencia, contrarrestarlas para luego contactar con a las empresas de tecnología que administren esas plataformas ales para que moderen el contenido. También es importante que contrarrestemos mediante campañas sobre el efecto nocivo que tienen el discurso de odio y la desinformación en los procesos electorales.

Noticias ONU: Usted mencionó el discurso de odio y el odio. Actualmente observamos una mayor polarización, vemos conflictos, vemos el aumento del antisemitismo y la islamofobia. ¿Qué les dice, por ejemplo, a quienes ante el conflicto que vemos en Israel y Palestina sienten crecer en su interior el odio?

Volker Türk: El odio es una de esas emociones en extremo negativas y, lamentablemente, se vende bien. Y a veces hay intereses comerciales que impulsan el odio. Tenemos que reducir eso, tenemos que denunciarlo. Necesitamos mostrar estos modelos de negocio.

También necesitamos encontrar medios y arbitrios para devolver a la humanidad a su núcleo y a sus fundamentos. Y deseo que los mensajes de paz, de curación, de transformar realmente el odio en acciones positivas, ganen más fuerza tanto en los medios como en los debates.

Ya casi no hablamos de paz, lo cual es bastante sorprendente, ni de los derechos humanos como vehículo transformador para un mundo mejor. Ojalá tuviéramos más de esto.

El odio es una emoción en extremo negativa y, lamentablemente, se vende bien. Y a veces hay intereses comerciales que lo impulsan. Tenemos que reducir eso, tenemos que denunciarlo.

Noticias ONU: Hemos mencionado varias veces el 75 aniversario de la Declaración Universal. Estamos llegando al final de un año de trabajo, con dos semanas de múltiples eventos que marcan este aniversario. ¿Qué ha resultado de estos acontecimientos?

Volker Türk: Tenemos, como mencioné antes, promesas increíbles. Siento, y a veces es difícil comunicarlo, porque estamos en un momento tan terrible y sombrío de nuestra historia, pero hay una oleada de apoyo a los derechos humanos. Lo veo entre los Estados miembros. Lo veo en el sector privado y sobre todo, entre los jóvenes. Para los jóvenes, sabemos por diferentes encuestas de opinión, el cambio climático y las cuestiones de derechos humanos ocupan un lugar destacado en su agenda.

Tuvimos un grupo asesor de jóvenes, cientos de miles de jóvenes también participaron en diferentes eventos de conmemoración de la Declaración Universal de Derechos. Y puedo decirles que saben lo que significa hablar y sentir los derechos humanos. Y eso me da mucha esperanza. Veo esta fuerza positiva que puede ayudarnos a volver a poner los derechos humanos en el centro de nuestra esencia.

Noticias ONU: Entonces, a pesar del estado actual de los asuntos mundiales, ¿se siente esperanzado?

Volker Türk: Nunca podemos perder la esperanza y nunca podemos abandonar nuestro trabajo. Creo que dentro de las tragedias de hoy, también podemos ver cuáles son los elementos que realmente nos sacan de esto, lejos de este precipicio, y tener esperanza en un futuro más pacífico y amable entre unos y otros.

Noticias ONU: Finalmente, América Latina es una región donde los derechos humanos suelen verse amenazados por diversos actores pese a que muchos gobiernos se esfuerzan para protegerlos y hay algunos casos en los que se han logrado grandes avances. ¿Qué mensaje le enviaría usted a los países de esta región en ocasión del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

Volker Türk: Hay muchos actores de América Latina que han contribuido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ana Cruz, una mujer de la República Dominicana, Minerva Bernardino, por ejemplo, pero actualmente vemos la preocupación del espacio democrático que se reduce en algunos países, Guatemala es un ejemplo; me he preocupado mucho por Perú.

También las desigualdades son enormes en América Latina, es un problema para las sociedades y es muy importante que los derechos humanos estén al centro de cada política y de cada decisión para avanzar.