Y la vieja política nunca se acaba: habrá nuevo PRI?

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

ALLÁ POR LOS AÑOS 70S, el mexicano Mike Laure, aportó a la música composiciones que fueron grandes éxitos populares, en ese entonces, y que ahora aún se escuchan en festejos y en bailes populares donde prevalecen los ritmos tropicales…No…no voy a hablar de este tema, pero si me permite comentar lo que pasa en eso que llamamos “política a la mexicana”. Una de sus exitosas obras fue la canción titulada “La cosecha de mujeres…nunca se acaba”…Parafraseando el título lo dejaría así: “La política y los gobiernos a la mexicana…nunca se acaban”…En el texto se dice que “se acaba el maíz, se acaba la papa” y así…Actualmente, ante la falta de atención al campo, como en esa época, pero menos, lo ,digo con respeto, muchos productos alimentarios, se importan…

Entrados en la materia política mexicana, vemos que nunca se acaban los saltimbanquis, -con perdón de las personas que dan su espectáculo al aire libre-, que con equilibrio, saltan obstáculos para llegar a una nueva casa, cuyos propietarios abren las puertas para aumentar el número de afiliados. Esta práctica de brincar, no es nueva viene desde esos 70s cuando el entonces partido único, del que huyeron los actuales líderes morenistas y que sin olvidar lo hecho remueven las cenizas para avivar su afición por el poder, crearon organismos políticos para abrir la democracia. Ahora son algo así como los partidos de un solo dueño, no hago referencia al PT, ni al PVEM ni a Morena…a nadie, de nadie, no soy quien deba hablar sobre ellos…

Pues bien. En charla con el presidente estatal del mermado PRI, Néstor Camarillo Medina, donde abordamos muchos temas, entre ellos, lo que se espera en el priísmo poblano y entre otras cosas comentó estar preparados para la elección del año próximo, tanto interna como externamente en la coalición con el PAN y el PRD, sin descartar que se les unirá el PSI, partido local. En pocas palabras: “hay tiro”, dice.

Eso sí, anuncia: los priístas que se fueron con los de enfrente ya no serán recibidos, esa práctica inmoral se acabó. Cuestionado sobre los de “adentro” palabras más, palabras menos, responde: hay militantes que aún están en nuestras filas, pero no participan en las acciones que llevamos a cabo y como ocurría anteriormente, esperan hasta el último momento para lograr una candidatura y al no lograrlo, se van en busca de oportunidades en otros partidos. Es decisión de la dirigencia no aceptarlos nuevamente. “El viejo PRI, está enquistado en Morena”, enfatiza Néstor Camarillo

Ahora, comenta, trabajamos activamente en la entidad con las nuevas generaciones para presentar en el proceso electoral de junio próximo, nuevas caras y para ello hemos realizado cursos de actualización en materia político-electoral y seguramente habrá jóvenes hombres y mujeres con mejor preparación para las candidaturas a los diversos cargos de elección popular. Manifiesta que han realizado cursos y encuentros con la militancia en Teziutlán, Chignahuapan e Ixtacamaxtilán y otros municipios de la sierra norte y en la mixteca. También se han realizado labores dentro de la Jornada Nacional de Afiliación. Reconoce que el PRI es fuerte en el interior del estado y allí ha centrado sus acciones.

Habla sobre la coalición del Frente Amplio por México, -creo que ya se llama “Fuerza y Corazón por México”- del PAN-PRI-PRD y organismos de la sociedad que apoyan a Xóchitl Gálvez Ruiz para la justa presidencial- alianza que acordó llevar como candidato a la gubernatura al actual alcalde panista, Eduardo Rivera Pérez y a la presidencia municipal al también blanquiazul, Mario Riestra Piña. Actualmente, sabemos que se han registrado en el partido 200 priistas interesados en participar en algún cargo de elección popular, algunos van por la reelección. En diputaciones federales y locales y en presidencias municipales, aunque al interior del partido saben que algunos “coquetean” con los “morados”…

Confirma el dirigente estatal del tricolor, el acuerdo de la coalición es que en la primera fórmula del senado está Jorge Estefan Chidiac, la segunda corresponderá al PAN; respecto a las diputaciones federales 7 serán para el priísmo, 6 al panismo y 3 al PRD: en cuanto a las locales PRI y PAN tendrán 10 cada organismo, tres el PRD y 3 más al PSI, si entra en la alianza…quedan en el tintero algunos apuntes para las próximas entregas, por hoy: es todo…

Qué les cuento: pues que doña Blanca Alcalá Ruíz, actual diputada federal priísta anda con amplia sonrisa. Y es que a través de una X, un tuitazo, soltó: “¡Les tengo maravillosas noticias!…Agradezco la confianza de la próxima Presidenta de nuestro país Xóchitl Gálvez para ser parte de su equipo de precampaña y dar espacio a las inquietudes de la comunidad mexicana residente en el extranjero rumbo al 2024. Sí, la ex exalcaldesa de Puebla, capital, se sumó al equipo de campaña de la precandidata presidencial del bloque opositor Xóchitl Gálvez Ruiz…Santiago Creel Miranda, coordinador de campaña de la representante del Frente Amplio por México, presentó a diversos perfiles que se suman al equipo de organización, entre ellos a Blanca Alcalá, quien fue designada como coordinadora de Asuntos Migratorios…La legisladora ha sido mencionada como candidata al senado en la elección del año próximo…Por cierto que la también diputada federal, panista, Ana Teresa Aranda Orozco, quiere un escaño…alguien más, solo damas eh…y en el frente opositor…

MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ, influencer y primera dama de Nuevo León, se registró como precandidata de MC, por la alcaldía de Monterrey; se dice que Luis Donaldo Colosio Riojas, actual presidente municipal que buscaba la reelección irá por un escaño en el Senado. “Estoy lista para la alcaldía de Monterrey” dijo la aspirante, esposa del gobernador neoleones, Samuel García Sepúlveda. Dicen que el jovenazo de don Sammy celebró en sus redes sociales en las que aseguró que el partido -MC- ya tenía precandidata y que él sería el ‘primer damo’ de Monterrey….órale, empezó la era “fosfo…fosfo”…

A 75 AÑOS DE LA Declaración Universal de Derechos Humanos, Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, exhortó a los Estados Miembros a que utilicen este 75º aniversario, y la Cumbre del Futuro del año próximo, para fortalecer su compromiso con los valores intemporales de la citada Declaración y alentó a las personas de todo el mundo a promover y respetar los derechos humanos, todos los días, para todos, en todas partes. En su mensaje expresó: “el mundo está perdiendo el rumbo. Los conflictos se recrudecen. La pobreza y el hambre aumentan. Las desigualdades se acentúan. La crisis climática es una crisis de derechos humanos que afecta con más intensidad a los más vulnerables. El autoritarismo está en auge. El espacio cívico se reduce y los medios de comunicación sufren ataques desde todos los frentes. La igualdad de género sigue siendo un sueño distante y los derechos reproductivos de las mujeres retroceden. Hoy es más importante que nunca promover y respetar todos los derechos humanos que nos protegen a todos: los derechos sociales, culturales, económicos, civiles y políticos”…pregunto: Qué falta en México…

UN DATO: El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 126 de 180 naciones evaluadas…

UNA NOTICIA: Empezó la nueva era en Argentina al rendir su protesta como nuevo mandatario, el economista ultraliberal, Javier Milei…Alberto Fernández, presidente saliente, le entregó la banda y el bastón de mando. “Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso”… “Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”, afirmó en su alocución…Entre los presidente que concurrieron a la ceremonia, estuvieron: Luis Lacalle Pou, de Uruguay; Gabriel Boric, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; Renato Florentino Pineda, de Honduras. Además: Viktor Orbán, de Hungría y Volodymyr Zelensky, de Ucrania y el Rey Felipe VI, de España…Hasta la próxima…D.M.