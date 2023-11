Iceberg más grande del mundo comienza a moverse tras 30 años: ¿hacia dónde se dirige?

UNOTV.COM

A23a, el iceberg más grande del mundo, finalmente está en movimiento luego de permanecer inherte durante casi tres décadas. Cabe destacar que mide casi 4 mil kilómetros cuadrados y es tres veces más grande que la ciudad de Nueva York.

Se mueve el iceberg más grande del mundo

El iceberg A23a se desprendió de la costa antártica en 1986, pero inmediatamente encalló en el mar de Weddell. Sin embargo, llegó su momento para comenzar a moverse, según los científicos Ella Gilbert y Oliver Marsh de la British Antarctic Survey (BAS).

El iceberg, arrastrado por las corrientes oceánicas, probablemente se dirigirá hacia el este y, al ritmo actual, viaja cinco kilómetros por día, según dijeron los expertos a CNN.

Esto lo canalizará hacia el Océano Antártico por un camino conocido como “callejón de los icebergs“, donde se pueden encontrar otros de su tipo flotando en aguas oscuras, según retoma la agencia Reuters.

Actualmente, el iceberg más grande del mundo está pasando por el extremo norte de la Península Antártica, según dijeron expertos a la BBC.

📣 Double-whammy iceberg news this morning:

1️⃣ The largest iceberg, A23a, is on the move!

Here's its journey out of the Weddell Sea after being grounded on the sea floor after calving in August 1986.

Copernicus Sentinel-1 imagery, Google Earth Engine 👇 pic.twitter.com/KseKTD1Wrg

— British Antarctic Survey 🐧 (@BAS_News) November 24, 2023