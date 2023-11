La Conade propone entregar estímulos de deportistas a damnificados por Otis

EXPANSIÓN

Ana Gabriela Guevara , directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ( Conade ), propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador que los estímulos económicos que serían destinados a los atletas que participan en los Juegos Panamericanos, por esta ocasión sean entregados a las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Este martes, en medio de la participación que tiene la delegación mexicana en los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 , que se llevan a cabo en Chile desde el pasado 20 de octubre y hasta el 5 de noviembre, la titular de la Conade reveló que ya envió dicha propuesta al mandatario federal, sin embargo, aún no ha recibido una respuesta.

“Yo mandé una tarjeta al presidente con la posibilidad de que, derivado de lo que está pasando en Acapulco, si se podía exentar el recurso, pero no hemos tenido respuesta ni tampoco se ha fijado una cantidad”, dijo Ana Gabriela Guevara a periodistas que la entrevistaron al llegar Santiago para presenciar la actuación de la delegación mexicana en dicha competencia. La titular de la Conade precisó que derivado de lo que pasó en Acapulco, existe la posibilidad de que los estímulos que recibirían los atletas sean cedidos para apoyar a los damnificados por el huracán Otis. Si bien el Gobierno Federal aún no ha precisado el monto que destinará como estímulo fiscal para los deportistas que participa en los Juegos Panamericanos, el pasado 16 de octubre, durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana, López Obrador aseguró que el Gobierno Federal contaba ya con los recursos para entregar a todos los atletas un apoyo económico, en tanto que los medallistas recibirían ‘un poquito más’. ‘Ya tenemos los que les vamos a entregar, porque se rifaron unas casas, de esas residencias que se usaban antes para el descanso, para la fatiga, ¿no?, para curar la fatiga de los altos funcionarios públicos, una casa de Cancún que se rifó ahora el 15 de septiembre y se obtuvieron recursos’, comentó el presidente.

El presidente agregó además que parte de los recursos económicos destinados para dicho estimulo fiscal también provendrían de los decomisos realizados por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). ‘Hablé también con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y de todo de lo que se decomisa pues también se recoge dinero y dólares que se le quita a traficantes de droga, que no sólo es el quitarle este dinero, sino quitarles la droga porque necesitamos que no se tenga este producto que daña tanto a los jóvenes…Bueno, el fiscal Gertz Manero ya me informó que nos van a pasar una cantidad suficiente de esos dólares decomisados para tener ya lo que vamos a entregarles cuando regresen’, comentó el mandatario federal. Cabe recordar que hace cuatro años, todos los competidores de los Juegos Panamericanos de 2019 que se llevaron a cabo en Lima, Perú, recibieron un estímulo de 240,00 pesos a lo largo de un año, equivalentes a 20,000 pesos mensuales. A ello se sumó una gratificación especial para los medallistas el cual fue de 40,000 pesos mensuales más para oro, 35,000 para plata y 25,000 para bronce. La Conade precisó este martes que desde el inicio de la justa continental, México ha estado en los primeros lugares del medallero general con 35 oros, 22 platas y 33 bronces, un total de 90 metales, cifra que puede incrementar en los próximos días. Es así que en lo que va de la justa continental, la delegación mexicana no ha bajado del cuarto lugar del medallero general.