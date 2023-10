Sigue la emoción de la competencia Trucks México

Staff/RG

El equipo Ramírez Racing, se prepara para enfrentar sus dos últimos compromisos de la temporada dentro de la NASCAR México Series y Trucks México Series, citas que se llevarán a cabo en Puebla el próximo 22 de octubre y en la Ciudad de México, el 5 de noviembre, cuando ambos campeonatos cierren el año al unirse a la tercera edición del SpeedFest 2023.

En ambas fechas, la escudería tendrá en pista a José Luis Ramírez dentro de la categoría estelar, y en las Trucks, estará la piloto, Betty Ramírez, quien regresa al serial con bríos renovados y con la firme intención de seguir cosechando kilómetros y experiencia que le ayuden a elevar su calidad detrás del volante.

La piloto se ha mantenido activa este año, sin embargo, lo ha hecho tras bambalinas, apoyando en pits en la coordinación del equipo y sumando su experiencia, pero ahora, con el cierre del año Racing, vuelve al asiento de la Trucks #08 de Prestoflam – Acetafem para demostrar el gran performance que ofrece Ramírez Racing, tanto en los Stock como en las Trucks.

“Es una buena oportunidad de seguir sumando experiencia y aprendizaje, se presentó la oportunidad de regresar a la competencia en las dos últimas fechas del año, y lo que deseamos es ofrecer a los fans, tanto en la categoría mayor, como en las Trucks, dos grandes carreras donde seguramente tendremos buenos resultados que posicione al equipo como uno de los mejores preparadores de ambas parrillas”, dijo Betty.

Su pasión siempre ha sido el mundo de la velocidad, y al estar tanto en la parte operativa como en la activa dentro de las pistas, le ha demostrado al mundo que las mujeres ya son parte esencial del automovilismo y pueden ofrecerle una visión distinta de lo que ya se conocía.

“El estar apoyando siempre al Ramírez Racing me ha dado mucho aprendizaje, pero el estar detrás del volante me ha convertido en una persona más detallista, que debe tomar todas las oportunidades que se le presentan y si algo sale mal, tratar de recuperarme lo más rápido posible para seguir adelante, hoy me siento más completa porque hago algo que me apasiona y divierte a la vez”, señaló Ramírez.

De esta forma, Betty se reporta lista para enfrentar la penúltima fecha de la temporada en el Autódromo Miguel E. Abed el próximo 22 de octubre, pista en la cual espera obtener un buen resultado y brindar un buen espectáculo a toda la afición poblana que acostumbra llenar las gradas.