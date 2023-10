Bitácora de futuro: Fanatismo religioso

Por Bayardo Quinto Núñez

Nadie en la tierra puede decir yo soy Jesucristo, empero algunos dicen, el que me escucha a mi escucha a Dios. Estos se aprovechen de la situación social, es un abuso, ladronzuelos. Por supuesto no todos son vendedores de esa identidad.

Es preocupante que ciertos sacerdotes católicos, como los llamados pastores o ministros de iglesia protestantes estén inmiscuyéndose en asuntos fuera del ministerio de Dios, a contrario sensu, quedan en ridículo ante la realidad que los merodea. Y. Se ve mal que se cubran con la bandera de Dios Todopoderoso, usando preceptos bíblicos para atacar, abofetear a los demás, es mucho mejor instruir y no satanizar agitando psicológicamente las mentes. Su ministerio es expandir la palabra Divina.

Es una evidente realidad: en el mundo ha habido muchos sacerdotes abusadores, y han sido acusados ante la autoridad competente por diversidad de delitos criminosos, es igual con los de las sectas religiosas protestantes. Desafortunadamente se ha visto y oído, no es invento personal, particular o por inquina, así lo establece la historia. El mundo debe tener pendiente todo esto. Los laicos no se quedan atrás, muchos son supra corruptos y critican, son tan barbaros que no ven su cola. Por supuesto, no todos los sacerdotes, pastores, ministros de iglesias son corruptos ni los laicos.

Y por otra parte, exigen el diezmo o limosna argumentando, así serás bendecido, esto es estar comprando la bendición. No dar el diezmo y/o limosna no es pecado, pero exigir como lo hacen estos referidos considero no es correcto, incluso expresan ser el enviado de Jesucristo, así lo pregonan, y se auto llaman los perfectos. Están equivocados. Que Dios Todopoderoso les ayude a todos incluyendo a los laicos. Ni modo así y de miles maneras más anda el orbe, pero a Dios es difícil engañar, el engañado es uno.

En consecuencia, la historia habla así: El Tribunal del Santo Oficio (Inquisición) fue establecido en 1184, mediante la bula del papa Lucio III Ad abolendam y sucesivamente se extendió en el tiempo, como un instrumento para acabar con la “herejía”. También se dieron inquisiones en otros países, como México y etc…

-ALGUNOS CASOS FAMOSOS-

1) JUANA DE ARCO

Juana de Arco fue juzgada por “herejía” ante un tribunal eclesiástico encabezado por el “Obispo Pierre Cauchon”. Fue condenada y quemada en la hoguera en 1431, a la edad de 19 años. Pero, en un nuevo juicio póstumo, Juana fue absuelta de todos los cargos y fue canonizada como santa en 1920 por la Iglesia Católica Romana. ¿Imagínense, para qué después de muerta ( o)?

2) GALILEO GALILEI

La Inquisición romana probó y encontró que Galileo en 1633 “vehementemente sospechoso de herejía”, sentenciándole a encarcelamiento indefinido. Galileo estuvo bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1642, pero Juan Pablo II-359 años, 4 meses y 9 días después de la sentencia de la Inquisición, otorgó perdón por la condena injusta de Galileo Galilei y rehabilitó al filósofo y matemático de Pisa, al tiempo que presentó el libro “Copérnico, Galileo y la Iglesia”: fin de la controversia (1820), en el que se establece que afirmar que la Tierra gira alrededor del sol no es blasfemia. Galileo llegó a abjurar de sus ideas y pese a ello fue condenado. después de abjurar de la visión heliocéntrica del mundo ante el tribunal de la Santa Inquisición en 1633. Esta es la frase famosa de Galileo que pronunció: “Eppur si muove o E pur si muove” (“y, sin embargo, se mueve”, en castellano) La historia dice, que los muertos bajo la vindicta de la Inquisición fueron cienes de miles de seres humanos… Esa era o fue la época y la historia del Santo Oficio-Iglesia Católica- Esto es un clásico y evidente crimen de lesa humanidad.

El ser social común y corriente no tiene ninguna responsabilidad en estos asuntos relacionados con estos señores inquisidores de la Iglesia Católica en el sentido que, hayan actuado tan cruelmente contra gente inocente. Ahí tenemos esos dos claros ejemplos, de los grandes errores que cometieron, ¿cuántas personas inocentes fueron asesinadas de esa manera brutal? Todo esto pesa sobre estos señores y su institución eclesiástica.

Considero, que nuestra Iglesia Católica, hoy por hoy debe cuidarse de los que están al servicio sagrado, de no continuar desacreditando los cánones sagrados, y no usar la vindicta sagrada, el nombre de Dios Todopoderoso, para cosas que no son de su competencia. Ya ven, esos dos grandes errores, el de “Juana de Arco y Galileo Galilei”, y muchos más que la historia menciona, no lo digo yo, lo arguye la historia, y es bien sabido por todo el planeta y por Dios. ¿Para que exoneración después de muerto, si el daño ya se consumó?. Matan y después se arrepienten.

Todo cuanto expresó, es por toda la humanidad, no es para territorio determinado. La Iglesia Católica en el mundo, debe continuar los pasos de la paz, y orientadora para inducir así el plan salvífico, sin incitar a bemoles anarquistas, ni guerreristas o de cualquier otra índole que conduzca a las sociedades. Hay que fomentar el amor, la paz, el bienestar para todos, pero sin lanzar al desorden. Incluso, con todo ese capital que tienen pueden hacer enormes obras sociales, pues se ha dicho desde la historia que el Vaticano es una potencia capitalista.

Por tanto. Y, si quieren acusar, acusen a esa historia y sus representantes por asunción de derecho de representación, ya que, es la de los hechos y las pruebas y no a interpósitas personas, que nada tienen que ver en estos asuntos, sólo en las novedades modernas. Y, como nuestro Dios lo sabe todo, el hará justicia en su momento, mientras tanto por ahora es justo aplicar la ley terrenal. No obstante, es una ley de la vida que a todos, algún día nos llegará decir adiós, no somos eternos.

*Acerca del autor Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Escritor, Pintor y Músico Nicaragüense