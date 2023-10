Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier ganan el Premio Nobel de Física 2023

MILENIO

Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier ganaron este martes el Premio Nobel de Física 2023 por estudiar los electrones en los átomos durante las fracciones de segundo más diminutas, anunció la fundación encargada de otorgar el galardón.

El año pasado, la Real Academia de Ciencias de Suecia reconoció a Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger con el Premio Nobel de Física por su descubrimiento de la forma en que las partículas llamadas fotones pueden relacionarse, o “enredarse” entre sí, incluso aunque estén separadas por grandes distancia.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023