Lilia Cedillo y la fuerte sacudida a la BUAP

Por Roberto Desachy Severino

No, no es una rectora ortodoxa y, por ende, su gestión tampoco lo ha sido; al contrario, Lilia Cedillo Ramírez ha representado una fuerte sacudida en la BUAP, no solamente por el anhelado y ambicioso proyecto de construir Ciudad Universitaria campus II, sino –también – la renovación del marco legal que rige a la institución, implementar una fuerte campaña de combate a las adiciones, etc.

El viernes pasado, por una abrumadora mayoría superior al 94 por ciento, la mayor instancia de gobierno de la BUAP, el Consejo Universitario aprobó una reforma integral al estatuto orgánico de la institución; es decir, al marco legal que rige a la universidad, que a nivel nacional es la ÚNICA que ha llevado a cabo esta modernización de su régimen jurídico: Por mayoría aprueba Consejo Universitario proyecto de reforma integral al Estatuto Orgánico de la BUAP

El siguiente paso es actualizar los diversos reglamentos, pero es muy significativo que la máxima casa de estudios de la entidad haya sido PIONERA NACIONAL en la modernización de su marco legal. Una medida que Lilia Cedillo Ramírez no tomó sola o con sus colaboradores, sino que abrió una consulta con toda la comunidad: Invita BUAP a la comunidad universitaria a participar en la consulta sobre la reforma legislativa

Administraciones anteriores habían modificado, quitado o añadido algunos artículos del estatuto orgánico, pero sin una consulta abierta y la renovación TOTAL de dicho régimen jurídico. El hecho de que poco más de 5 por ciento de los universitarios que participó en el ejercicio se haya pronunciado LEGITIMA el proceso, porque demuestra que sus voces se escucharon y respetaron.

CIUDAD UNIVERSITARIA II, UNA NECESIDAD LARGAMENTE POSTERGADA

Durante las elecciones del 2010, el entonces candidato del PRI al gobierno de Puebla, Javier López Zavala, ofreció construir una nueva Ciudad Universitaria, aunque por obvias razones no lo hizo. Dotar a la BUAP de CU2 ha sido una ambición largamente postergada, pero que todo apunta que Lilia Cedillo podrá concretar, porque hace algunos días se emitió la licitación respectiva.

Como se apuntó en este mismo espacio a finales de mayo pasado, después de 54 años e innumerables rectores y gobernadores, Lilia Cedillo y Sergio Salomón se están atreviendo a construir Ciudad Universitaria (CU2): Después de 54 años e innumerables rectores y gobernadores, la BUAP contará con Ciudad Universitaria II

Un proyecto que favorecerá no solamente a 30 mil universitarios, sino a todo el estado, porque muchos jóvenes de diversos municipios y, quizás otras entidades, contarán con más opciones de estudio, además de que los campus de la BUAP son herramientas poderosas de derrama económica: Nueva Ciudad Universitaria BUAP albergará Ingeniería y Ciencias Naturales: Lilia Cedillo y Sergio Salomón Céspedes

Tal vez menos mediático o llamativo, pero igualmente importante para la preparación académica y enriquecimiento cultural de los universitarios fue la puesta en marcha de “Librocleta BUAP”, iniciativa de estudiantes que trasladará libros en bicicletas adaptadas en los alrededores de la Biblioteca Central Universitaria, la Dirección de Cultura Física y la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, en Ciudad Universitaria los miércoles y jueves de 11:00 a 15:00 horas:“Librocleta” BUAP, un programa de lectura al alcance de los estudiantes: Lilia Cedillo

VER A LOS UNIVERSITARIOS, PRIMERO, COMO SERES HUMANOS

Antes que alumnos, profesores o trabajadores administrativos, los universitarios son seres humanos, como todos; es decir, con vidas, alegrías, tristezas, preocupaciones fuera y dentro de la BUAP. Y nadie debería negar que Puebla –y todo el país- enfrentan un severo problema por el aumento de gente con adicciones: Drogadicción y adicciones, flagelos crecientes y multifactoriales que azota al país y que casi nadie se atreve a enfrentar directamente

En este contexto sociocultural, a mediados de agosto pasado Lilia Cedillo inició una muy ambiciosa campaña contra las adicciones denominada “No Te Pases”, para enfrentar este problema social y, principalmente, hacerlo visible e involucrar a toda la comunidad en el combate al consumo de estupefacientes: Video desde Puebla: En la BUAP, la rectora Lilia Cedillo presentó ambiciosa campaña contra las adicciones

Al convertirse en la primera mujer en alcanzar la rectoría de la BUAP, Lilia Cedillo aseguró su sitio en la historia de la máxima casa de estudios y el estado, pero no se limitó a ello, sino que cimbró, sacudió a la institución, le dotó de un nuevo marco jurídico, con crecimiento permanente en infraestructura física, actividades científicas, académicas: Participa la Rectora Lilia Cedillo Ramírez en el Encuentro Nacional de Rectores Universia 2023

¡Y todo en menos de dos años de administración!.