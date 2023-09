Burócratas de confianza del gobierno estatal…¡14 años sin aumento salarial!

DEBATE

En junio del 2009, el tristemente célebre Mario Marín Torres, mejor conocido en los bajos mundos como el “Góber Precioso”, anunció un incremento salarial para más de 3 mil 500 burócratas estatales, incluido personal de confianza y/o honorarios.

Fue la última ocasión en que un titular del Ejecutivo estatal anunció un aumento de sueldo generalizado para todos los trabajadores, sindicalizados y de confianza, del gobierno de Puebla. El ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas no solamente NO elevó las retribuciones de sus empleados, sino que se las bajó 5 por ciento, mientras los sucesores, Tony Gali Fayad, Martha Erika Alonso, Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta, tampoco se ocuparon del tema.

Así que, de acuerdo a fuentes bibliográficas y sindicales, ¡la burocracia estatal llevaba 14 años sin un verdadero incremento salarial! hasta el pasado viernes, cuando el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció una elevación del 6 por ciento para toda la burocracia; es decir, personal sindicalizado y de confianza: Video desde Puebla: Anuncia Sergio Salomón aumento salarial para 14 mil servidores públicos

Aunque la decisión tomada por Céspedes Peregrina beneficia –directamente – a los empleados de la administración estatal, lo cierto es que implicó una acción de justicia social, debido a que era inmoral dejar a centenas, quizás miles, de trabajadores oficiales por honorarios sin aumento de sueldo durante 14 años.

SERGIO SALOMÓN, UN MEDIDA DE HUMANIDAD Y JUSTICIA SOCIAL

¿Por qué Rafael Moreno Valle, Tony Gali, Martha Erika Alonso, Guillermo Pacheco Pulido y Luis Miguel Barbosa maltrataron de esta forma a la burocracia estatal?. Es algo que solamente ellos podrían responder, pero esta realidad derrumba el mito de que los trabajadores gubernamentales –todos- ganan salarios jugosos, gozan de privilegios excesivos y representan una especie de “casta dorada”.

Que Sergio Salomón definiera una elevación salarial para toda la planta de trabajadores del gobierno del estado no solamente es una medida de justicia social, sino también de humanidad, ya que la gran mayoría de empleados –oficiales o de la iniciativa privada-tiene familia que depende de ellos: Reconoce Sergio Salomón a trabajadores al servicio del estado; anuncia incremento salarial

Días antes de anunciar dicho aumento de sueldo a los empleados de la administración estatal, el gobernador fortaleció la economía de Puebla con un encuentro ante la Cámara de Comercio México-Estados Unidos capítulo Noreste, con la evidente finalidad de promover inversiones que, a su vez, generen empleos para los poblanos de todas las regiones:Sergio Salomón promovió inversiones y se reunió con un detective poblano…de la NYPD

En un mundo cada día más globalizado y competido, todos los gobiernos –de cualquier nivel –compiten entre sí para atraer inversiones, empresas que se asienten en los estados y derramen recursos. Por lo mismo, las reuniones de Sergio Salomón con diversos sectores económicos y sociales de Estados Unidos son de gran trascendencia para el futuro cercano de Puebla.

EN AUGE, LAS INVERSIONES Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO

De hecho, el mismo titular del Ejecutivo estatal precisó que en su gestión Puebla ha atraído inversiones por 3 mil 469 millones de dólares, debido a sus condiciones de certeza, gobernabilidad, y paz social y laboral: Inversiones en Puebla ascienden a 3 mil 469 mdd: Sergio Salomón

El buen camino económico de Puebla no solamente ha sido reconocido por la administración, sino –incluso- por la iniciativa privada, puesto que el pasado 8 de agosto el titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Sánchez, adelantó que en el estado se generarán de 2 a 3 mil nuevos empleos por la llegada de industrias en diversos rubros, como automotriz y agroalimentario: En Puebla habrá de 2 a 3 mil nuevos empleos por inversiones: Héctor Sánchez.

Antes de que el Congreso local eligiera como gobernador a Sergio Salomón, la relación de la administración estatal con diversos sectores de la IP estaba rota por razones políticas y ello –obviamente – repercutía de manera demoledora en el desarrollo económico del estado. Hoy, el gobernador ha tendido puentes con empresarios y organizaciones a los que antes se les hacía a un lado.

Una consecuencia directa de la nueva relación del Ejecutivo estatal con el gremio empresarial fue que en el primer semestre de este año las inversiones sumaron 920 millones de dólares y esta tendencia positiva –para la entidad – se ha mantenido: Repuntan inversiones en Puebla, indicaron Sergio Salomón Céspedes y Olivia Salomón.