Xóchitl-Claudia; los primos; CTM- PRI, y más

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Haiga sido como haiga sido”: Se acabó la incertidumbre. A Xóchitl Gálvez Ruíz, le levantaron la mano los representantes ciudadanos y dirigentes nacionales del PAN-PRI-PRD, y la proclamaron Coordinadora -será la candidata a la Presidencia de la República en su momento- del Frente Amplio por México -FAM-…Por otra parte, Claudia Sheinbaum Pardo fue declarada como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, que la convirtió, también en el momento, como la candidata de Morena y sus partidos adláteres PT-PVEM- a la primera Magistratura de nuestra Nación…La senadora por el PAN, sin ser militante, Xóchitl Gálvez, en el proceso interno del FAM, dejó en la final, a la también senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel. Un día después se dieron un abrazo fraterno…La ex Jefa de Gobierno de la CdMx, Sheinbaum Pardo, se enfrentó al desacuerdo de su compañero de partido, Marcelo Ebrard Casaubón por el resultado de las encuestas. No obstante, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, le entregó a la ganadora “el bastón de mando”. Dicen que ahora la señora Sheinbaum dirigirá en su totalidad los trabajos partidistas. Hasta el momento no hay ni un saludo de mano, ni contesta las llamadas. Eso comentan… El “carnal” Marcelo sigue haciéndola de tos y este lunes decidirá si se va o se queda con sus cuates morenistas…” Ya no tenemos cabida en Morena”… entonces…a lo que caiga…

Renunció Omar García Harfuch…dejará en la banca al senador Ricardo Monreal Ávila?…García Harfuch se va poco antes del inicio formal del proceso electoral 2023-2024; se prevé participe para contender por la Jefatura de Gobierno, que se inicia mañana lunes: el 2 de junio se elegirán, Jefatura de Gobierno, 66 diputaciones -33 de mayoría relativa, 32 de representación proporcional, una diputación migrante del Congreso local, y 16 alcaldías…El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, renunció al cargo, informó este sábado en su cuenta de X el Jefe de Gobierno, Martí Batres… “Aguantará vara Monry”, se apuntará en busca de la CdMx…Eso sí, Marcelo ya perdió la categoría de hermano, ahora solo es amigo… seguirá el mismo camino el legislador zacatecano?… Cosas de la política a la mexicana…

Ahora que estamos con eso de ”corcholatas”, “quitapones”, hermanos, amigos y cuates, veremos en la entidad camotera, o sea Puebla, que el primo Alejandro Armenta Mier, levante el brazo a Ignacio Mier Velasco…o al revés…que don Nacho alce el brazo a su primazo…Y que tal sí ambos aparecen flanqueando a Rodrigo Abdala Dartiguez o quizás a Julio Huerta Gómez…Por allí rondan las sobras de doña Claudia y don Manuel…Ya entrados en duda…sí es mujer la candidata…¡A vivir en plenitud las Fiestas Patrias!

Alejandro Armenta, dejó la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, puesto que quedó en manos de la legisladora tlaxcalteca, Ana Lilia Rivera Rivera…Hasta el momento Nacho dejó la Presidencia de la Junta de Coordinación Política -Jucopo- de la Cámara de Diputados Federal, pero continúa como coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, los “grillos” nos informan que en próximos días habrá información de algunos movimientos…todos relacionados con la jugada del 24…Por cierto nos dicen que con algunos de los cambios que se dan el esos centros de poder, habrán de cobrare algunas facturas pendientes…

Por los rumbos de Acción Nacional, nos dicen que el alcalde Eduardo Rivera Pérez, ante el temor de perder, hay otra palabra para eso, no se lanzará por la candidatura a la gubernatura y que en cambio ya “amarro” la senaduría, “pluri”?…como dijera alguien ‘ta’ gueno”…Alguien que si quiere jugar “la grande” es la senadora Nadia Navarro Acevedo nos afirman que ha dicho “voy porque voy”, ella es cobijada por el PAN, no es militante entonces le queda el partido local, PSI…aja…a propósito, sabe quien es su suplente en caso de que deje el senado por allá de noviembre?…Y DEL PRI… por donde anda?…Hace unos días tuvimos una charla con los jóvenes de la Corriente Crítica, Genaro Morales y Erick Salgado, dirigente nacional y delegado estatal, respectivamente, y nos dieron una gran noticia: el priísmo poblano tiene los mejores hombres y mujeres para gobernar en el estado…Y que sueltan nombres, no se ría: Blanca Alcalá Ruíz, -por cierto ahora está en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados como una de las vicepresidentas- para la gubernatura; Jorge Estefan Chidiac, para la senaduría y Néstor Camarillo Medina, para la presidencia municipal. Y por si faltara más también están en la cartera Lázaro Jiménez Aquino y Javier Cacique Zárate., dejará de buscar San Andrés Cholula?…Y hay más pero…este es el priísmo poblano de hace décadas, en fin…

Para concluir, el partido que descansaba en sus sectores se agotó. Aquí en Puebla poco se sabe del campesino y popular y del obrero, todos deambulan por otros caminos. La CTM, de acuerdo a declaraciones de Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto, hechas en Hermosillo, Sonora, aparecidas en el matutino “El Sol de Hermosillo” el pasado viernes, manifestó que ya no están identificados con el PRI. Afirmó que la ideología del gremio es apegada a la democracia y no a las marcas políticas, tal y como los relacionaban con una en el pasado… “Somos cuatro millones de trabajadores y el voto de nosotros va a ser definitivo, pero los candidatos tienen que conquistar el voto con verdad y transparencia. Hoy no somos lo que en algún momento nos identificaron como sector de un partido, es más, en la CTM caben hasta los que le van al América”, exclamó… Cuestionado sobre las abanderadas “Xóchitl Gálvez por el Frente Amplio por México y a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México por Morena y aliados, respondió: “Vamos con la que elijan los mexicanos. Estamos del lado de la democracia, promovemos que la gente fundamentalmente participe, que vaya a votar por quién quiera, pero que votemos y en esa definición constitucional sigamos chambeando”. Al final de la nota expone que “Los compromisos que debe asumir la persona que llegue a ocupar la Presidencia de la República debe atender a la clase trabajadora, hacer las acciones pertinentes para que se tengan salarios más dignos y que se fortalezca el mercado interno para incrementar el consumo, se regrese el servicio de guarderías para las mamás que trabajan, seguridad social de calidad, entre otras demandas que se han planteado por año”… así o más claro el juego…

Finalmente, un dato cultural. Lo escribió en tiempos del Presidente Echeverria, Don Daniel Cosío Villegas en su obra, una de tantas: “El Sistema Político Mexicano” Pocos serán los mexicanos más o menos “leídos y escrebidos” que no tengan opiniones definidas sobre la política y los políticos de su país. Deberían, sin embargo, llamarse “impresiones” y no opiniones, pues son marcadamente subjetivas, es decir, hijas del temperamento de quien las emite, o, cuando mucho, de su visión personal y del círculo de sus relaciones inmediatas…”…Hasta la próxima…D.M.