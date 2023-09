Los poderosos enemigos de Sergio Salomón Céspedes

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate.blogspot.com/

https://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/desdepueblalomejor

https://twitter.com/robertodesachy

https://twitter.com/DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

En política los amigos son ficticios y, los enemigos, reales, como lo comprobó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina el pasado martes, cuando una manifestación hechiza degeneró en un bloqueo de calles –ese sí bastante real- que desquició la zona metropolitana de Puebla durante varias horas.

La causa de la manifestación hechiza del martes por la tarde es bastante legítima: La defensa de los animales y el castigo a quienes se atreven a atacarlos, principalmente cuando en municipios como Huejotzingo y Cuautlancingo se han exhibido agresiones viles y arteras contra seres vivos y, al mismo tiempo, dichos ayuntamientos carecen de instancias de protección a las especies: Video desde Puebla: Sergio Salomón exige a ayuntamientos y FGE actuar contra el maltrato animal

Pero la supuesta “manifestación” del martes por la tarde, con cierre de calles y caos vial de varias horas no fueron –ni por mucho – “expresiones ciudadanas” espontáneas, sino un ataque político al gobernador, como lo demuestra el hecho de que su principal rostro, el sedicente “activista”, Arturo Islas Allende, amenazó –desde el pasado 30 de agosto-con dichas acciones, como lo externó en su cuenta de twitter: Arturo Islas Allende

“@arturooislas 30 ago. Me lanzaron desde un tercer piso y sobreviví,

@SergioSalomonC y Angelica Alvarado gobernicolas de Puebla, no puede ser que se hagan más pato con esto, nos vemos PRÓXIMO MARTES 7pm enfrente del CIS abajo de la bandera en la explanada en Puebla. BVL ATLIXCAYOTL”.

AMENAZA POLÍTICA CUMPLIDA

Un día después, el mismo personaje advirtió:

“Post Ver posts nuevos Conversación Arturo Islas Allende @arturooislas

Deténgalo, así nomás, sencillito se la puse, mucho bla bla bla y pocas, muy poquitas nueces, A t r a p e l o, para todo el poder de un estado está facilito, ¡Repito! DETÉNGALO, pero aún con detenido nos vemos Martes 5 de Septiembre a las 7 pm en el CIS de PUEBLA para tomar avenidas unas buenas horas, BIEN LO DIJE EN EL VIDEO, la reacción viene después de la presión. No debería de ser así mi Gober precioso encima de que usted quedo de chiripa por qué se nos pelo el otro no se pone trucha, no se coma las uñas que hay pistaches”.

Desde el principio de su participación en el asunto e, incluso, durante el bloqueo de calles, Islas Allende enfocó todas sus baterías contra Sergio Salomón, como si se tratara de algo personal y/o político, pese a que el gobernador y sus colaboradores sí han actuado contra agresores de animales: Sergio Salomón Céspedes pide a la FGE proceder contra el sujeto que golpeó a la perrita Enedina

¿Los organizadores del bloqueo del martes esperaban la captura y encarcelamiento ipso facto de los agresores de animales, sin un proceso legal y policíaco?.

¿DE PARTE DE QUIÉN?

¿Por qué no protestaron contra los ayuntamientos de Cuautlancingo y Huejotzingo, donde se efectuaron los ataques a los animales y que, incluso, carecen de áreas de Bienestar Animal?

Durante la marcha y bloqueo de calles del martes, Islas Allende lanzó en varias ocasiones la amenaza de ir al domicilio FAMILIAR del gobernador, pese a que ello habría sido incurrir en vandalismo y a que la casa de Sergio Salomón NO es oficina pública: Video desde Puebla: Gran caos vial genera cierre del bulevar Atlixcáyotl

Finalmente, vale la pena comparar que, mientras en Baja California VERDADEROS ACTIVISTAS ANIMALISTAS lograron que se clausurara una empresa irregular que había derrumbado el refugio de varios perros y gatos SIN CERRAR CALLES NI AFECTAR A CIUDADANOS, los organizadores de la “marcha” en Puebla privilegiaron EL BLOQUEO DE VIALIDADES, para joder a la gente y lanzar amenazas políticas-personajes contra Sergio Salomón.

Así que las preguntas importantes son quién o quiénes armaron –en verdad- el cierre de calles del martes, cuáles son sus objetivos reales y qué otros movimientos planearían, para conseguir sus objetivos políticos-personales.

STRIKE ONE A LA PRENSA EN EL CASO AMANDA GÓMEZ

¿Se irá Amanda Gómez Nava de la Auditoría Superior del Estado (ASE)?

Seguramente sí…algún día, pero no necesariamente pronto, como lo han proclamado varios columnistas, reporteros y opinadores públicos desde hace varios días en que la funcionaria enfrenta una dura campaña negra.

Y los que hacen la guerra contra la titular de la ASE no dudan en lanzar verdades a medias o, incluso, mentiras completas, como lo hicieron a principios de esta semana, cuando Gómez Nava fue a la sede del Congreso local y varios reporteros aprovecharon, para acusar que –según ellos- había sido puesta en el banquillo de los acusados en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y que recibiría cuestionamientos y acusaciones de los diputados.

El tema es la brutal mala leche y desinformación sobre la visita de la Auditora a las instalaciones del Congreso del Estado, puesto que acudió por temas meramente administrativos, no hubo ningún tipo de reunión, con nadie y eso fácilmente lo podían constatar reporteros que esperaban una entrevista con ella, toda vez que, al estar en oficinas de presidencia, no contaba con la compañía de NINGÚN un solo diputado.

SIN FECHA Y MUCHO MENOS LÍNEA PARA FORZAR SU SALIDA

Mientras Amanda Gómez acudía al poder legislativo, el presidente de la Jucopo, Eduardo Castillo López, estaba en Tepeaca, y la titular de la comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, Jocelyn Olivares, tenía una junta en una de las salas del Congreso del estado.

Así que no, no fue a la sede del parlamento poblano a que le leyeran la cartilla, le pidieran la renuncia, le lanzaran reclamos o le dieran un ultimátum para su salida, sino que asistió a tratar asuntos administrativos. Y no, tampoco existe una línea, orden o fecha para que deje la ASE, pese a la campaña de los dirigentes del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera y Jesús Zaldívar, en su contra: Augusta pide renuncia de Amanda Gómez a la ASE

Aunque a los detractores de Gómez Nava les duela, tampoco existe un proceso legal y/o investigación en su contra y mucho menos alguna sentencia que la obligue a dejar la ASE. Por ende, las acusaciones y especulaciones periodísticas y políticas son eso: Meros rumores que, al menos por el momento, carecen de sustento en la realidad legislativa de Puebla.