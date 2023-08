Corrupta, omisa, inservible y ahora, tal vez, incluso homicida la policía de López Angulo en Huauchinango

DEBATE

Por alguna extraña razón, nadie quiere investigar qué demonios ocurre con el presidente municipal morenista de Huauchinango, Rogelio López Angulo y su policía, pese a las múltiples y permanentes anomalías y escándalos, como las acusaciones de corrupción, atropellar a un motociclista y agredir a testigos, su omisión ante el linchamiento de Daniel Picazo en Papatlazolco y muchas porquerías más: Contraloría de Huauchinango se niega a recibir denuncia contra la policía municipal

Y la impunidad que el propio edil López Angulo le da a sus presuntos policías, quizás, ha llegado hasta el asesinato, porque el 8 de agosto murió en los separos de Seguridad Pública un hombre llamado Pablo, que supuestamente estaba preso por robar un perro: Muere un detenido en los separos de la policía de Huauchinango

Aunque el munícipe quiso limpiarles las jetas a sus agentes, fracasó, porque la familia de la víctima presentó el dictamen de la necropsia, que permite entrever que Pablo González Hernández presuntamente habría muerto a golpes, es decir, asesinado por alguien, quizás los mismos elementos de “seguridad”:Reo posiblemente asesinado en las instalaciones de la policía de Huauchinango había sido detenido ¡por robarse un perro!

No, no es ni por mucho el primer escándalo severo que sacude al edil, que, para empezar, ha tenido varios directores de policía, sin que alguno dé buenos resultados a la ciudadanía. Pero él y el actual, Aarón Gezahel Arauz Sosa, enfrentan un grave problema, porque pesa sobre toda la corporación una muy bien fundada sospecha de homicidio.

¿EN VERDAD LLEGARÁ DERECHOS HUMANOS AL FONDO DEL ASUNTO?

Después de que Pablo González Hernández, un ser humano, con familia, murió en los separos de Seguridad Pública de Huauchinango, fiel a su costumbre, el presidente municipal quiso tapar el asunto y disfrazarlo de “causas naturales” y, quizás tenga razón, porque es demasiado “natural” que fallezca alguien multigolpeado por energúmenos que, tal vez, cobran como “policías”-

Pero un día después del hecho, la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación, supuestamente para conocer las causas de la muerte del detenido que, al estar en los separos de la policía municipal, en teoría tendría que haber sido vigilado, pero también protegido y cuidado.

La pregunta es si la CEDH y otras instancias, como la Seguridad Pública estatal, la secretaría de Gobernación y el mismo Congreso del estado investigarán en verdad qué demonios sucede con la policía y todo el ayuntamiento de ese “Pueblo Mágico” de Huauchinango, que con Rogelio López Angulo a la cabeza se la pasa de un escándalo a otro: Policías de Huauchinango atropellan a motociclista y se ponen agresivos con los testigos

En el caso del linchamiento de Daniel Picazo en el tristemente célebre Papatlazolco –hay que reconocerlo- a la CEDH no le tembló la mano al admitir que había policías durante el linchamiento, pero que no supieron o no quisieron evitarlo, tal vez por miedo o mera incapacidad: CEDH emite recomendación al ayuntamiento de Huauchinango por linchamiento en Papatlazolco/.

Ojalá que en la muerte de Pablo González Hernández la CEDH también llegue al fondo del asunto y dé un cierre, tranquilidad y justicia a la familia y amigos de la víctima.

¡URGE INVESTIGAR A ROGELIO LÓPEZ ANGULO Y SU POLICÍA EN HUAUCHINANGO!

No obstante, cada día resulta más urgente otras instancias, como la SSP, Gobernación y la Fiscalía General investiguen qué demonios ocurre con la policía y el área de “seguridad” de Huauchinango, donde –incluso- a finales de diciembre pasado se acusó al presidente municipal de, presuntamente, escamotearles el aguinaldo a los uniformados: Presidente municipal de Huauchinango, acusado de mochar aguinaldo de policías

Además, el 30 de noviembre del 2022, mi compañero corresponsal, Abelardo Domínguez, precisó que al menos 14 agentes habrían renunciado, mientras que su ex director, Javier Gómez Vázquez, prácticamente tuvo que salir de Huauchinango en fuga: ¡El colmo…Huauchinango se queda sin policías!

Tampoco puede olvidarse que, en junio del año pasado, antes del linchamiento en Papatlazolco, los policías de Huauchinango fueron exhibidos, acusados de brutalidad, sin que su entonces titular, el mencionado Javier Gómez, diera alguna explicación: Video desde Puebla: Denuncian brutalidad policíaca en Huauchinango

Así que es obvio que los huauchinanguenses y turistas NO están en buenas manos y que tanto López Angulo como todo su ayuntamiento, especialmente el área de Seguridad Pública, tienen que ser investigados, desmenuzados a la mayor brevedad posible. ¿O van a esperar más cadáveres en los separos de la policía?.