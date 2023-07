Rompiendo barreras: 4 mujeres líderes que desafiaron los estereotipos en la industria restaurantera

Staff/RG

Ciudad de México, julio 2023. En la industria gastronómica, la presencia de las mujeres ha experimentado un aumento notable en los últimos años. De acuerdo al informe, Conociendo la industria restaurantera elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el 55.8% de las personas que trabajan en este sector son mujeres.

Sin embargo, sigue existiendo una brecha significativa de género en el liderazgo de los negocios en el sector. Según datos proporcionados por el INEGI, en México solo el 36.6% de los establecimientos con menos de 100 empleados tienen a una mujer como dueña. Estas cifras revelan que a pesar de los avances en materia de igualdad e inclusión, todavía queda un largo camino por recorrer para incrementar la presencia femenina en roles de liderazgo.

En este contexto, la startup especializada en restaurantes y bares Pacto, unió a 4 mujeres líderes de la industria gastronómica y de negocios en un panel para hablar de los retos y secretos de la industria, desde el punto de vista femenino.

En este espacio, Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía e inversionista en Shark Tank México, platicó que para que la igualdad, la diversidad, la equidad en derechos y las oportunidades para las mujeres se vuelvan una realidad en una industria que por mucho tiempo ha ejercido violencia de género, es indispensable crear ambientes laborales inclusivos para erradicar los estereotipos arraigados.

“La inclusión debe de venir primero que la diversidad. Lo primero que hay que tomar en cuenta para fomentar la equidad de género, es mirar para adentro y establecer metas y políticas de inclusión dentro de nuestros propios negocios, con el objetivo de reducir la brecha de género y crear un ambiente sano e inclusivo”, comentó Ríos.

Además, destaca que un tema relevante y recurrente en la industria es la falta de credibilidad hacia el liderazgo femenino, especialmente cuando se trata de mujeres que se incorporan a empresas familiares, ya que a menudo se enfrentan a prejuicios que asumen que su posición se debe únicamente a su relación familiar, en lugar de reconocer su capacidad y experiencia para asumir roles de liderazgo.

Miranda Edelmann, CEO de Postales de Café, quien decidió emprender en el sector a los 23 años coincide en que dirigir un negocio familiar implica enfrentar grandes desafíos en el tema del liderazgo. A lo largo de su trayectoria ha superado estos desafíos a través de la innovación implementando de soluciones diferentes para dirigir, ya que para ella no se trata únicamente de llevar a flote el negocio, sino de abrazar la innovación y la creatividad como pilares fundamentales para el crecimiento y el logro de resultados sobresalientes en la industria.

“Al principio tuve miedo de operar sola, de dirigir equipos y de no ser tomada en serio por clientes, proveedores y actores de la industria, siendo yo una mujer tan joven. Pero al final, la innovación se convirtió en el tema central, para mí, la innovación no se limita al uso de la tecnología, sino que implica encontrar soluciones creativas en todas las áreas de la empresa, desde la mejora de nuestros productos hasta la optimización de los proceso internos”, afirmó Edelmann. “Yo estaba convencida de que mi producto traía muchas ventajas y que los clientes, tanto los grandes como los pequeños, iban a notar estas ventajas y para lograrlo, yo tenía que estar ahí al frente”

Por otro lado, Alejandra Hoyos, Chef Creativa de Grupo Barra, con más de 20 años de experiencia en la industria gastronómica, considera que los paradigmas que se tienen formados en la industria sobre las mujeres son realmente los que ponen los retos más difíciles, ya que a pesar de los avances en la equidad de género en diversos sectores, la industria gastronómica no ha estado exenta de los estereotipos que limitan el progreso de las mujeres en puestos directivos, especialmente en la alta cocina.

“El gran tema para mí ha sido romper esa barrera en la cual una mujer no puede estar al frente de una cocina, demostrando que tenemos la misma objetividad, pensamiento y claridad que cualquier hombre, por lo que puedo afirmar que una herramienta clave es la persistencia y la resiliencia, el hecho de no dejar de ser quien eres y buscar siempre ser mejor que ayer y no mejor que nadie”, comentó la Chef.

Desafiando los estereotipos, afirma que empoderar a las mujeres y reconocer su talento, creatividad, pasión y habilidades es una prioridad fundamental para impulsar el progreso en la industria. Razón por la que considera imprescindible implementar políticas familiares adecuadas que fomenten la inclusión y brinden a todos, independientemente de su género, las mismas oportunidades para alcanzar sus metas laborales y personales.

“Para nosotras es un verdadero reto lograr lo que quieres en la vida personal, como casarte y tener hijos, y lo que quieres lograr en la vida personal. El balancear la vida es un tema difícil”, dijo Courtney McColgan, CEO de Runa.

Consciente de estas dificultades, McColgan considera que la tecnología juega un papel fundamental en el empoderamiento de las mujeres y su capacidad para alcanzar el equilibrio deseado, ya que la implementación de soluciones basadas en herramientas digitales, permiten a las mujeres optimizar su tiempo y ser más productivas en su vida laboral, sin sacrificar su calidad de vida personal.

Este panel forma parte de una serie de charlas llamadas Pacto Speaker Series, que seguirán contando con expertos de la industria gastronómica para contarnos sus retos y consejos dentro del sector restaurantero y de bares en México.