Staff/RG

Carin León estrena video oficial de “Deja de ch!ng@*me”

“Deja de ch!ng@*me” forma parte de “Colmillo de Leche” álbum más reciente de Carin, el cual ha tenido gran aceptación por parte del público. Hecho que se ve reflejado en los números y los comentarios que ha generado desde su lanzamiento; “Deja de ch!ng@*me” es autoría de Óscar Iván Treviño, líder y vocalista de Grupo Duelo, por quien Carin León tiene una profunda admiración. El interprete se encuentra de estreno con el video oficial de este tema, el cual ya está disponible en su canal oficial de YouTube.

“No es que seas mala persona, simplemente no eres buena

Te ofrecí mi corazón y te pasaste de culera

¡Por favor, ya no me llames!

Y menos cuando andas borracha, me caga

No pienses que somos iguales, por nada

Déjate ya de pendejadas, ni aunque me pagaras vuelvo a regresar

Ya no me mandes vídeos

Ni dejes comentarios en mis memorias sociales

Ya te bloqueé de todos lados

No sé cómo le haces para seguir apareciéndote en tantos lugares”

La canción “Deja de ch!ng@*me”, como bien se puede ver en su nombre, lleva un lenguaje fuerte, narrando la historia de reclamo de una persona que está aferrada a continuar con su ex pareja, el hartazgo y el enojo del protagonista de la canción se hace presente mediante la letra de este sencillo, la cual busca transmitir todas las emociones qué pasa tras el reclamo de ese ex amor.

El video oficial es un plano secuencia, ambientado en un bar, en donde a través de la narrativa audiovisual sobre un juego de dardos se pueden observar ciertas experiencias de algunas personas, quienes reclaman la existencia y ausencia de amores pasados, y no tan pasados, ya que de alguna manera continúan estando presentes mediante el despecho y el enojo. Una gran producción, como ya es la costumbre de Carin León, que a través de sus videos se puede apreciar el desarrollo de una historia contada de manera creativa, bajo altos estándares de calidad visual.

“Colmillo de leche” le ha valido a Carin la permanencia en las últimas semanas en el top 5 del chart Albums México de Spotify, además de superar los 21 millones de oyentes mensuales, mientras que su sencillo “Primera Cita” se ha colocado en los charts de toda América Latina, logrando con esto posicionar el tema en el top 200 global de dicha plataforma, a su vez en YouTube está cerca de alcanzar los 40 millones de reproducciones y se coloca en el #12 del top de videos musicales.

La carrera del interprete continúa su marcha, llevando su música a diversos lugares del continente americano, ya que gracias a su Cura Local Tour ha tenido la oportunidad de visitar y deslumbrar con el derroche de energía y talento algunos estados de la República Mexicana y de los Estados Unidos con gran éxito. Gracias a el apoyo que el público le ha brindado, se ha visto en la mira de los críticos siendo uno de los objetivos principales para ser nominado en múltiples premiaciones, las más recientes han sido los Premios Juventud y los Kids’ Choice Awards.