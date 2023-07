Manuel Bartlett, Gertz Manero, Ana Gabriela Guevara…los renglones torcidos de la 4T

DEBATE

No le falta razón al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando cuestiona a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus salarios exorbitantes, fuera de la realidad.

Tampoco cuando arremete contra la podredumbre y corrupción que predominaron en los gobiernos federales, estatales y municipales del PRI-AN –PRD y que llevaron a que, hasta la fecha, millones de mexicanos estén asqueados de la actual oposición: “Es un acto de corrupción ganar ese sueldo”: el reclamo de AMLO ante la respuesta de la SCJN

Pero la presunta cruzada anticorrupción de AMLO choca con pared y se descarrilla cuando se habla de varios de sus allegados, que una y otra vez se involucran en escándalos, abusos, incompetencia y demás sin que el presidente les detenga o remueva del cargo. Sí, Manuel Bartlet Díaz (director de la CFE), Alejandro Gertz Manero (Fiscal General de la República) y Ana Gabriela Guevara son los renglones torcidos de la 4T…que López Obrador no quiso –o no pudo- corregir.

¿Por qué AMLO no pone un alto a los presumibles abusos, excesos, corruptelas de propios colaboradores y sus familias?. Es un cuestionamiento más que válido, después de que un importante medio de comunicación, Emeequis, publicó este martes un reportaje sobre que el hijo de Manuel Bartlett Díaz recibió este año contratos por 17 mdp de IMSS y Semar: IMSS Y SEMAR DAN OTROS 2 CONTRATOS POR 17 MILLONES AL HIJO DE MANUEL BARTLETT EN 2023

¿CON PERMISO PRESIDENCIAL PARA DESPACHARSE CON LA CUCHARA GRANDE?

Nuevamente, el escándalo de posibles corrupción y tráfico de influencias envuelve al director de la CFE, porque en julio del 2020 la empresa de León Bartlett Álvarez, hijo de don Manuel, supuestamente había sido inhabilitada por la secretaría de la Función Pública (SFP) ante severas irregularidades en la venta de ventiladores electrónicos al propio IMSS, que –al parecer- tiene una severa obsesión por engrosar las arcas de este proveedor: Inhabilita SFP a Cyber Robotics, empresa del hijo de Bartlett

Lamentablemente para AMLO y, principalmente, el país, el director de la CFE no es el único alto funcionario federal que, al parecer, tiene permiso presidencial para despacharse con la cuchara grande. Y, quizás, don Manuel tampoco sea el que lleve el mayor manto de impunidad, puesto que frente a él está Alejandro Gertz Manero, titular de la FGE.

Desplazado por las amenazas en su contra, el escritor y periodista J Jesús Lemus produjo “El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T”, que describe a la perfección algunos de los abusos, escándalos y excesos de Gertz Manero, como el meter en la cárcel a Laura Mora Servín, ex pareja de su hermano, Federico, lo que logró durante más de un año, pese a tratarse de un proceso legal con innumerables irregularidades.

Además de usar el aparato de gobierno para meter en prisión a su ex cuñada y obligar a la familia a cederle una buena cantidad de dinero, el titular de la FGE se involucró –y también a su dependencia – en otras irregularidades, como el haber rescatado de la cárcel al ex secretario de la Sedena en el sexenio pasado, Salvador Cienfuegos, la impunidad oficial hacia los asesinos de periodistas, etc: René Bejarano, Gustavo Ponce y Alejandro Gertz, los “García Luna” de AMLO

CONADE, ENTRE LO MÁS FEO DE LA “TRANSFORMACIÓN”

A la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, se le podrán recriminar muchas cosas, pero no el que ella misma no haya tenido una “transformación”, ya que pasó de ser una destacada corredora de calidad y talla internacional a una burócrata soberbia, ineficiente, insensible, envuelta en acusaciones y escándalos que su jefe, el presidente de México, ha desoído una y otra vez: ‘Que vendan calzones’: Ana Guevara se va contra campeonas de natación artística

Ana Gabriela Guevara no está pasando a la historia del deporte mexicano como una directiva solidaria, empática con los atletas nacionales, sino por la estela de indiferencia, ineficiencia abandono y presunta corrupción que dejará a su paso: Nadadoras venden trajes de baño ante falta de apoyo de Conade; buscar pagar gastos de París 2024

La guerra personal que la directora de la Conade asumió –y perdió ­– con las representantes de natación artística campeonas del mundo fue, solamente, uno más de los tristes y preocupantes episodios de su gestión en el gobierno federal, donde, incluso, se registró la reducción presupuestal a varias disciplinas en pleno año de Juegos Centroamericanos y del Caribe: La CONADE reduce el presupuesto a varios deportes

Con mucho más denuncias y cuestionamientos que logros deportivos, el tiempo de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade es uno de los más oscuros del deporte organizado nacional, ya que son muchos los atletas que ha tenido que, para triunfar, no solamente han debido enfrentar a sus adversarios, sino a los burocratizados, monetizados e insensibles directivos mexicanos: Selección mexicana de natación artística ya recibe sus becas ¡Le ganaron a Conade!