Atlixco, la feria que ayuntamientos priístas y panistas dejaron de organizar por no ser “negocio”

Una de las cosas más deleznables de innumerables gobiernos federales, estatales y municipales priístas, panistas e, incluso, morenistas fue y es su tendencia a asumir TODO como un negocio, porque muchos gobernadores, presidentes de México y ediles olvidaron que el SERVICIO PÚBLICO no es para generar ganancias y, con el pretexto del dinero, dejan de organizar eventos o, incluso, de comprar medicinas.

Y es mucho peor cuando munícipes dejan de organizar fiestas y/o eventos populares, accesibles y que divierten a la gente, simplemente por no ser “rentables” para las arcas municipales. Así pasó con la feria de Atlixco, que durante 9 años dejó de llevarse a cabo, ya que después del 2012 el entonces edil panista, Ricardo Camacho, canceló dicho festejó de manera absurda y unilateral.

De hecho, hasta antes del año pasado, cuando la actual edila morenista de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, retomó la organización de la feria, las últimas dos administraciones que sí la realizaron fueron Eleazar Pérez Sánchez (PRI, 2008-2011) y el señalado Ricardo Camacho (PAN, 2012-2014), aunque éste solamente la llevó a cabo en su primer año.

Este contexto explica por qué desde el año pasado los atlixquenses viven con entusiasmo el retomar este evento, que a partir del próximo año les permitirá disfrutar de artistas reconocidos, como Osceransky, Los Terrícolas, Elefante, Los Askis, Río Roma, etc: Participa como expositor en la feria de Atlixco 2023

FERIA, PARA REVERTIR EL FRENÓN ECONÓMICO POR EL POPOCATÉPETL

Entrevistada al respecto, Ayala Camarillo precisó que este año la feria se llevará a cabo del 15 al 23 de julio, para aprovechar las vacaciones de verano y que haya más asistentes. Se calcula una derrama de 25 millones de pesos, con alrededor de 63 mil asistentes, que permitirán revertir el frenón económico por la crisis del Popocatépetl.

La presidenta de Atlixco estimó que el aumento en la alerta volcánica provocó pérdidas por entre 24 y 30 millones de pesos, debido a que el municipio recibe cada fin de semana un promedio de 15 mil visitantes, que dejan una derrama de 400 pesos por persona entre hoteles, restaurantes, tours, etc y la caída de ceniza hizo que durante alrededor de un mes se detuviera el turismo.

-El actual ayuntamiento retomó la feria desde el año pasado, luego de que el 2012 se dejó de hacer, ¿por qué las anteriores administraciones cancelaron este evento popular?, se le preguntó-

-Algunos ex presidentes municipales me comentaron que no era negocio, no es rentable y que por eso la cancelaron, contestó.

Ayala Camarillo abundó que el actual ayuntamiento erogará alrededor de 6 millones de pesos en este festejo y dicho recurso no se recuperará, además de que requiere un gran esfuerzo logístico, ya que participan varias dependencias, como Seguridad Pública, Protección Civil, Tesorería, DIF, entre otras.

FERIA PARA Y POR LOS ATLIXQUENSES

Sin embargo, este dinero es una inversión, porque contribuirá a la reactivación económica del municipio, consolidará su imagen nacional y regional como Pueblo Mágico y beneficiará a comercios, hoteleros, restauranteros, etc. Incluso, cada junta auxiliar podrá contar con su stand, para promover su cultura, alguna actividad productiva y generar ganancias en sus sistemas DIF.

Ayala Camarillo puntualizó que las comunidades podrán proyectarse, dar a conocer su gastronomía, artesanía y demás productos: “Que la gente sepa que existe una junta auxiliar, San Pedro Benito Juárez, que se volvió muy famosa por la ceniza del volcán, pero que es un pueblo originario donde se habla náhuatl y tiene muchas bondades”.

Además, el 70 por ciento de los expositores es de Atlixco, así se puntualizó en la convocatoria, lo que implica que la gran mayoría de los 89 stands beneficiarán la economía de las familias atlixquenses y, por lo mismo, el sector empresarial, comercio y de servicios ha asumido con entusiasmo este evento, afirmó la edila.

Finalmente, expuso que el cartel de la feria es diverso, plural, porque “lo hicimos para democratizar la diversión, que haya eventos al gusto de todas las edades, por eso pusimos trova, lucha libre, música pop”.