“Son los mismos de siempre”: AMLO tras anuncio de método de selección del candidato opositor

MILENIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el método para elegir candidato de oposición a la Presidencia de México “son los mismos de siempre”

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo reiteró que en un par de días dará a conocer quién será el candidato del bloque opositor será el candidato a las elecciones presidenciales en 2024, “ya vamos a dar a conocer porque todo es una faramalla”.

“¿Quiénes escogen? Pues los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X. González, ese es el gran elector, Claudio. Aunque ese ‘namás’ señala, es el del dedazo, pero atrás le están diciendo quién”.

Cuestionado que los resultados del Frente Amplio por México los darán a conocer el 3 de septiembre, el Presidente dijo que ellos ya lo tienen resuelto, “por eso yo les voy a decir antes”.

“Espérense, no, no, no. Tienen que mostrar más el cobre, tienen que decantarse, ya unos que se dieron cuenta de que ya hay consigna, se están retirando, porque ya se dieron cuenta del truco, pero va a ser muy interesante, nada más espérense, vamos a dar un tiempo más para que se manifiesten”, indicó.