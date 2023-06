¿Por qué la otitis de verano es más común en el periodo vacacional?

Staff/RG

La Secretaría de Salud indica que el 10% de la población mundial ha padecido otitis externa en algún momento de su vida.

La otitis es una infección común que si no es tratada de forma adecuada puede causar algún tipo de pérdida auditiva: MED-EL.

Ciudad de México, 22 de junio de 2023.- El verano llegó junto con una oleada de calor sin precedentes que incita a miles de familias a visitar lugares para refrescarse como playas, ríos y piscinas. Con este tipo de actividades aumenta la posibilidad de presentar molestias auditivas como la llamada otitis de verano o también conocida como otitis externa

La otitis de verano es una infección en el oído que aumenta su presencia en esta estación del año, provoca un intenso dolor y si no es tratada adecuadamente podría desarrollar complicaciones. MED-EL, líder en soluciones médicas auditivas, señala que las infecciones en los oídos que no son tratadas adecuadamente podrían causar una pérdida auditiva o hipoacusia, ya sea parcial o total.

La otitis de verano ocurre cuando se inflama el conducto del oído externo, se produce generalmente por la entrada de agua contaminada. La Secretaría de Salud señala que la otitis de verano es un padecimiento común y se estima que el 10% de la población mundial ha padecido esta enfermedad en algún momento de su vida y es más frecuente en adolescentes y adultos.

¿Cómo se detecta la otitis externa o de verano?

La otitis puede presentarse de formas aguda o crónica y algunos de los síntomas principales son:

Dolor de oído u otalgia

Secreción por el conducto auditivo externo, llamado otorrea

Picazón

Taponamiento auditivo y/o sensación de escuchar poco.

Problemas para masticar

Molestias generales

Cuando la otitis se presenta de forma crónica es importante no automedicarse, ya que si un medicamento no es el apropiado la infección podría empeorar, causando sordera. MED-EL señala la importancia de la detección oportuna, ya que existen diversos casos en donde una infección no tratada o mal diagnosticada provoca dificultades para escuchar e incluso perder en su totalidad la audición, las soluciones para este tipo de discapacidad van desde implantes cocleares o auxiliares auditivos.

“El contacto con el agua de las piscinas pueden causar mayor posibilidad de adquirir otitis de verano, pues los químicos que se utilizan para darles mantenimiento llegan a irritar la piel, que al estar lastimada las bacterias pasan con facilidad causando infecciones que llegan a ser severas en algunos casos. Cuando la infección causa algún tipo de pérdida auditiva es fundamental tener el acompañamiento profesional que ayude a tener un tratamiento adecuado”, afirma la Dra. Jimena Atuán Rodas, Audióloga y Gerente de Soporte Clínico MED-EL México.

Si bien el verano es para relajarse y realizar múltiples actividades, es importante que al tener complicaciones auditivas se debe acudir de inmediato con especialistas, esto hará la gran diferencia para obtener un diagnóstico apropiado y oportuno.

Acerca de MED-EL

MED-EL, líder en soluciones auditivas, está impulsada por la misión de superar la pérdida auditiva como una barrera para la comunicación. La empresa privada con sede en Austria fue fundada por los pioneros de la industria Ingeborg y Erwin Hochmair, cuya investigación innovadora condujo al desarrollo del primer implante coclear multicanal (IC) microelectrónico del mundo, que se implantó con éxito en 1977 y fue la base de lo que hoy se conoce como el implante coclear moderno. Esto marcó un precedente para el crecimiento exitoso de la compañía en 1990. Hasta la fecha, MED-EL ha crecido a más de 2,300 empleados en todo el mundo y 30 oficinas directas.

La compañía ofrece la más amplia gama de soluciones implantables y no implantables para tratar todo tipo de pérdida auditiva, lo que permite a las personas en 134 países disfrutar del don de la audición con la ayuda de un dispositivo MED-EL. Las soluciones auditivas de MED-EL incluyen sistemas de implantes cocleares y de oído medio, un sistema combinado de implantes auditivos de estimulación electroacústica, implantes auditivos de tronco encefálico, así como dispositivos de conducción ósea quirúrgicos y no quirúrgicos. Conozca más de nuestras soluciones en www.medel.com/latam