Rafael Micalco y su voto contra la designación de Sergio Salomón Céspedes como gobernador sustituto

Es del dominio público que 38 de los 39 diputados locales presentes en la sesión legislativa extraordinaria efectuada entre el 14 y 15 de diciembre del año pasado designaron a Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto y que solamente el actual coordinador de la fracción del PAN, Rafael Micalco Méndez, votó contra la propuesta, aunque el también ex dirigente estatal panista no precisó el por qué se opuso a la decisión mayoritaria.

No fueron diferencias personales ni políticas o cerrazón partidaria que llevaron a Micalco Méndez a sufragar contra la elección de Céspedes Peregrina como mandatario estatal, ya que solamente siguió las instrucciones de su presidente nacional, Marko Cortés, quien primero pidió a los legisladores panistas ir contra la propuesta y, una vez que la mayoría no le hizo caso, cuestionó el proceder de sus correligionarios: Marko Cortés acusa a diputados panistas de componenda en designación de Sergio Salomón Céspedes

Micalco Méndez no forma parte de ningún grupo del partido en Puebla y su fortaleza política radica en los contactos nacionales. Por ello, fue el único de los diputados locales que siguió la línea de Marko Cortés, quien absurdamente se plegó a los deseos de Mario Delgado y el roñas, Gerardo Fernández Noroña, entre otros morenistas, de que el gobernador sustituto fuera nombrado en la Ciudad de México y no en Puebla y por los poblanos: Sergio Salomón Céspedes fue designado como gobernador sustituto de Puebla hasta el 13 de diciembre de 2024

Estas relaciones nacionales explican la diputación plurinominal y coordinación parlamentaria que hoy detenta Micalco Méndez.

También permiten entender el por qué no se le puede ubicar entre los seguidores del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pero tampoco es uno de sus críticos o detractores.

GUMARO SANDRE, UN PRESIDENTE MUNICIPAL EXTRAÑO

No, el de San Nicolás de los Ranchos, Gumaro Sandre Popoca, no es un presidente municipal “normal”, porque no ha comprado camioneta, ni aumentó su sueldo nominal, tampoco estrenó casa y mucho menos se la pasa de viaje “hermanando” a dicho sitio cercano al Popocatépetl con ciudades europeas o americanas.

Al contrario, redujo 30% su salario como edil respecto al de su antecesor y es especialmente escrupuloso con el manejo de los fondos públicos. Usa su unidad particular –la misma que tiene desde años antes de hacer campaña y ganar la presidencia municipal- para trabajar y trasladarse y es de los pocos munícipes preocupados por su gente: En San Nicolás de los Ranchos Gumaro Sandre entregó material de construcción en primaria de Xalizintla

Durante la reciente crisis del volcán, más allá del show protocolario armado por Cenapred y el gobierno federal, Sandre Popoca se mantuvo pendiente del comportamiento del Popocatépetl, entregó cubrebocas, agua y otros insumos: Video desde Puebla: Policías estatal y de San Nicolás de los Ranchos hacen operativo alrededor del Popocatépetl

Este martes 20, con el apoyo de la secretaría de Salud estatal, el ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos llevará a cabo una jornada de cirugías gratuitas, que incluye vasectomía sin bisturí, papanicolau, retiro de quistes o tumores de grasa, retiro de implante, entre otras: Anuncian cirugías gratuitas en San Nicolás de los Ranchos

Este apoyo social para los cerca de 12 mil habitantes de San Nicolás será de 8 am a 3 pm en la explanada y, en muy breve entrevista, Sandre Popoca pidió a sus vecinos acercarse al ayuntamiento y/o secretaría de Salud estatal, para constatar si el proceso quirúrgico que requieren está incluido en dicha jornada.