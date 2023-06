¡Llegó el mes de la adopción gatuna!: ¿Estás listo para el nuevo integrante de la familia?

RDS/Staff

Existen muchas fechas para celebrar la compañía y cariño hacia nuestros queridos felinos domésticos, sin embargo, junio ha sido impulsado desde hace años como el Mes de la Adopción Gatuna, esto gracias al trabajo de cientos de grupos de defensoría animal alrededor del mundo, como la American Humane Association o la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, quienes han ayudado a garantizar el bienestar y amor hacia estos animales.

De acuerdo con el Índice de las Mascotas Sin Hogar de Mars Petcare 2022, en promedio existen cerca de 4 millones de gatos en situación de calle en nuestro país, muchos de los cuales fueron abandonados por el desconocimiento de su naturaleza depredadora, sus necesidades de espacios solitarios y sus padecimientos más comunes.

De acuerdo con la MVZ y Gerente de Comunicación Científica de Royal Canin®, Fabiola Rocha, es importante tener en cuenta que, a pesar de que la convivencia entre gatos y humanos comenzó hace miles de años, muchos de los cuidados que necesitan estos felinos son desconocidos por sus propietarios, por lo que antes de pensar en adoptar o rescatar, es necesario tener en cuenta algunos puntos esenciales:

Conoce sus etapas de crecimiento

Cada etapa de vida para nosotros representa grandes desafíos, y en el caso de los gatitos no es diferente. Es fundamental que antes de adoptar un gato tengas alguna noción de la edad en la que se encuentra, ya que solo así podrás ofrecer los cuidados y equilibrio nutricional que necesita para su correcto desarrollo; por ejemplo, ¿sabías que la edad ideal para adoptar a un gato es a partir de los 2 meses de edad? Esto porque además de tener un olfato y oído completamente maduro, los gatitos empiezan a formar conductas sociales y comprender su posición dentro del hogar.

Ofrece atención veterinaria oportuna

¿Sabías que los gatos tienen un umbral del dolor elevado y pueden enmascarar sus enfermedades? Aunque no lo parezca por su vida de siestas y juegos, tu felino necesita ir al veterinario. De acuerdo con los expertos, se recomienda llevar a tu gatito a revisión médica por lo menos dos veces al año como mínimo para tener control y seguimiento de su estado de salud. ¿Qué pasaría si tuvieras una emergencia? ¿Ya tienes detectada la clínica más cercana a tu casa?

Dale una buena dosis de socialización

Un gato aprende de dos maneras diferentes, imitando las acciones de su madre y a través de la experimentación. Si bien los gatitos son más independientes que otros animales domésticos, es importante entrenarlos para que adopten la conducta adecuada con otras personas y animales del hogar; por ello, es necesario entender que tu gatito organiza su vida en torno a cuatro áreas clave: el área de alimentación, el área para dormir, el área para la higiene y el área de juego. Al socializar a tu gatito, es importante que respetes estas diferentes territorios y sus actividades cotidianas.

Toma precauciones para su seguridad

De acuerdo con Fabiola Rocha, los gatos hacen su vida de forma vertical, es decir, pueden y seguramente treparán a espacios que podrían comprometer su seguridad y la integridad de tu casa. Para prevenir algún tipo de accidente, se recomienda mantener ventanas cerradas; no dejar a su alcance objetos grandes que puedan caerse u objetos pequeños que puedan ingerir. También es recomendable asesoría sobre el tipo de plantas que pueden representar un riesgo para nuestra mascota en caso de una ingesta accidental.

Adquiere juguetes adecuados para hábitos saludables

Actualmente en el mercado existe una gran variedad de juguetes para gatos, muchos de los cuales servirán para agilizar sus mentes, animarlos a moverse evitando el sobrepeso y hasta crear un ambiente dinámico que protegerá los daños a tus muebles. En este caso, los expertos recomiendan considerar los juguetes o rascadores que también ofrecen escondites seguros que previenen (lo más posible) que tu felino se acerque a espacios reducidos que puedan resultar inseguros.

Sumado a los puntos anteriores, Rocha además aconseja poner atención a las recomendaciones básicas de tenencia responsable de gatitos, los cuales contemplan una alimentación balanceada acorde a su raza o etapa; hidratación constante; mantener la regla de las cajas de arena 1 + 1, es decir, una caja de arena extra por cada gato en casa; y sobre todo ofrecer mucho amor, caricias, atención y respeto a sus rutinas.

Si deseas conocer más sobre tu gato, te invitamos a conocer The Cat House, una experiencia virtual que promueve adopciones responsables en los centros aliados de Royal Canin®.

Sobre Royal Canin®

Royal Canin®, empresa de grupo Mars, tiene presencia internacional y cuenta con 50 años de experiencia en investigación y desarrollo de fórmulas para mejorar la Nutrición-Salud de las mascotas. Royal Canin® produce más de 100 fórmulas nutricionales adaptadas a etapa de vida, talla, estilo de vida, raza o padecimiento considerando más de 50 nutrientes que ayudan a obtener un equilibrio en las necesidades específicas de gatos y perros.

Para mayor información favor de visitar www.royalcanin.com.mx/

Sobre Mars Petcare

Mars Petcare es un negocio diverso y en crecimiento con 115,000 Asociados distribuidos en las oficinas de 180 países en los que tiene presencia, todos dedicados a crear “Un mundo mejor para las mascotas”, atendiendo las necesidades de salud y nutrición de casi la mitad de la población mundial de mascotas. Con más de 100 años de experiencia, Mars Petcare ha desarrollado un portafolio que contempla casi 50 marcas, incluidas las principales marcas mundiales de nutrición para mascotas PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO®, GREENIES®, SHEBA®, CESAR®, IAMS® and EUKANUBA®. También es el proveedor de salud veterinaria más grande del mundo al contar con una red de más de 2,000 hospitales para mascotas, incluyendo BANFIELD®, BLUE PEARL®, PET PARTNERS® y VCA®. La compañía también está a la vanguardia de la innovación y tecnología emergente en beneficio de las mascotas, dueños de mascotas y veterinarios, un ejemplo de ello es WISDOM HEALTH, una prueba patentada de tecnología genética para perros y el rastreador de perros GPS WHISTLE®, así como el Leap Accelerator y Companion Fund; ambos son programas para apoyar la innovación y la próxima generación de disruptores en la industria del cuidado de mascotas. Como parte de las empresas que forman la familia Mars, somos privilegiados con la libertad y la flexibilidad para luchar por lo que creemos, y elegimos luchar por un mundo mejor para las mascotas.