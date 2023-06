¿Cuál es el perfil de una persona emprendedora?

Por: Laura Herrera

Expertos en negocios de nuestra IBERO nos dicen las habilidades que deben desarrollar quienes buscan iniciar un proyecto.

Es muy probable que tú o alguien que conoces tengan la intención de emprender y es porque México, junto con Colombia y Arabia Saudita, son los países con el mayor porcentaje de personas que buscan tener su propio negocio en el futuro (más del 50%), de acuerdo con el estudio “Emprendimiento Global”, realizado por Ipsos.

Por otro lado, quienes tienen las tasas más bajas de personas que planean iniciar un negocio son Bélgica (con un 13%), Países Bajos (11%) y Japón (8%). Al respecto, Oscar Flores Choperena, coordinador del Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios (CEAN) de la Universidad Iberoamericana, nos dice “¿Dónde se emprende más, en México o en Finlandia? Por supuesto que aquí, donde hay más adversidad y estamos llenos de problemas, allá donde tienen una educación de primer nivel y mejores oportunidades laborales, los tipos de emprendimiento serán distintos y también menos”.

En mayo de 2022, México contó con un registro de 5 millones 528 mil 698 negocios, la mayoría ubicados en el Estado de México (700 mil 406) y en Ciudad de México (474 mil 306) y muchos de ellos pertenecientes al sector terciario, que corresponde a actividades de comercio y servicios, según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) actualizado este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese al ambiente emprendedor que se vive en nuestro país, las estadísticas de Inegi revelan datos poco alentadores para los negocios: 33% de las empresas fracasan en su primer año, 65% mueren durante los primeros 5 años, 76% en 10 años, 82% en 15 años, 86% en 20 años y 89% en 25 años.

¿Por qué fracasan la mayoría de los negocios?

La falta de liquidez es la principal causa de muerte de los negocios en nuestro país con un 35%, seguido del desconocimiento del mercado con 34% y la mala administración con 29%, de acuerdo con el informe “Radiografía del Emprendimiento en México 2021”, publicado por la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Con base en respuestas múltiples de los encuestados, el estudio también revela que las principales motivaciones de los mexicanos para emprender son: Desarrollo profesional y personal (43%), solucionar un problema en el mercado o la sociedad (33%), encontraron una oportunidad de negocios rentable (30%), necesitaba incrementar sus ingresos (26%), desarrollaron, o mejoraron, un producto o servicio (24%), querían dejar de tener un jefe o empleador (18%), no tenían un trabajo y necesitaban ingresos (18%), buscaba horarios más flexibles (14%) y el 7% dijo que una socia o socio las o los invitó a sumarse a un negocio.

El número de emprendimientos versus los fracasos nos dejan ver que los mexicanos, en la mayoría de los casos, no cuentan con un proyecto basado en una investigación sólida que sustente la magnitud de su inversión y tampoco conocen cómo es realmente la vida de las personas que tienen un negocio.

¿Los empresarios son sus propios jefes y tienen un horario flexible?

“Muchos creen que ser tu propio jefe te va a dar libertad, pero todo lo contrario, al final tienes más jefes que son tus clientes, tus usuarios se vuelven tus jefes, tus propios inversionistas se vuelven tus jefes y le dedicas todavía más tiempo que a cualquier otra empresa”, nos dice Adrián Trucios García, egresado de Administración de Negocios Internacionales de nuestra IBERO, quien obtuvo el primer lugar del “Premio Innovación” por “AirBag”, su empresa basada en un software que desarrolló y que busca evitar accidentes viales.

“Muchas veces se emprende por un tema social, porque creemos que es increíble la vida de una persona emprendedora, pero debemos tomar en cuenta el largo camino de retos y sacrificios que pasan las personas al crear una empresa y realmente hay que tener mucha paciencia y agallas para tomar esos retos”, nos dice Adrián.

¿Cuál sería el perfil de un emprendedor?

“El emprendimiento no es para todos, desde el día uno comienzas a topar con pared cuando inicias un proyecto, la vida no es como se ve en LinkedIn, levantar una ronda de inversión no es todo felicidad como se ve en redes y en la realidad tienes que superar reto tras reto”, nos comparte el CEO de AirBag.

Los datos nos dejan claro que deberíamos tomar en cuenta los consejos de Adrián antes de lanzarnos a comenzar un negocio y necesitamos respondernos a nosotras y nosotros mismos con sinceridad si estamos dispuestas/tos a renunciar a un sueldo fijo y asumir la responsabilidad, disciplina y sacrificios que implican emprender.

Nos acercamos a empresarios y emprendedores de nuestra comunidad IBERO y les preguntamos ¿cuál es el perfil de una persona emprendedora?

Insistir es fundamental

Una persona emprendedora “debería tener una pasión por lo que hace porque si no tiene pasión las cosas no salen y además, cuando se le cierra una puerta hay que volverla a abrir porque las puertas siempre se abren pero hay que insistir siempre, eso es fundamental y yo creo que la gente que quiere lograr algo, finalmente lo hace porque se compromete”, nos dice el Ing. Nicolás Mariscal Torroella, presidente del Consejo de Marhnos y fundador de la Cátedra “construir para el bien común y el desarrollo sostenible”, de la Universidad Iberoamericana, que busca fomentar el desarrollo de nuevos negocios a través de la capacitación de jóvenes emprendedores.

Prepárate para cultivar la resiliencia

“No sé si emprender sea para todas y todos o no, es difícil de contestar, pero sí tienes que tener una personalidad un poquito más arriesgada, requiere también mucha resiliencia, el ser capaz de entender que no todo está escrito, que puedes fallar y hay que seguir empujando y hay que seguir aprendiendo”, menciona el Mtro. Manuel Bravo, Presidente y Director General de Bayer en México y consejero del Patronato de la IBERO, quien durante su carrera profesional también ha sido emprendedor.

Actores de cambio

“Las y los emprendedores destacan por su mirada transformadora de su realidad, con la cual ubican el potencial de las cosas. Si logran convertir esa mirada en acción orientada a sus objetivos y coordinada con otros actores, entonces se convierten en actores de cambio”, comparte el Dr. Alberto Irezabal Vilaclara, quien es empresario y Director del Centro Internacional de Investigaciones de la Economía Social (CIIESS), de nuestra IBERO.

No aferrarse a una idea

“Todas/os pueden emprender, pero emprender no es para todas/os”, nos dice Oscar Flores Choperena, coordinador del Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana, quien explica que “cualquiera puede abrir un negocio, que tenga las habilidades para hacerlo funcionar y que dure 2, 6 o 20 años eso es cosa distinta”.

“Las características generales con las que debería contar un emprendedor serían administración del riesgo, pensamiento crítico, que sea pragmático, que pueda generar redes, tener contactos y finalmente que tenga humildad, en el sentido de no aferrarse a una idea y tener la capacidad de dar giros en su idea de negocio y decir yo pensé que era por aquí, pero veo que no y aceptar la retroalimentación de su proyecto”, nos dice el coordinador del CEAN de la Universidad Iberoamericana.

¿Estás segura/o que emprender es tu verdadera vocación? Recuerda que investigar sobre el mercado, basarte en un proyecto sólido y aprender de finanzas te darán más herramientas para que tu negocio sea exitoso.