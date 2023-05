Estudiante UDLAP colaboró al subcampeonato de Copa Panamericana U21 de voleibol

Staff/RG

Cholula, Puebla, a 29 de mayo de 2023.- Joanna Zilli, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) e integrante del equipo de Aztecas de voleibol, formó parte de la selección mexicana de voleibol de sala que conquistó el subcampeonato de la U21 Women NORCECA Pan American Cup 2023, celebrada en Nogales-Sonora.

Al norte del país se realizó la Copa Panamericana U21 de voleibol de sala, donde se enlistaron para competir los combinados nacionales de Belice, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Guatemala, Cuba, así como el equipo mexicano, quien la noche del miércoles tuvo su juego inicial justamente contra las puertorriqueñas; ahí el cuadro tricolor se adjudicó su primer triunfo por marcador de 3 sets a 0 (parciales de 25-18, 25-20, 25-21).

Para el jueves el rival fue Cuba, un combinado con mucha calidad, fuerte y con jugadoras altas que pudo ser una desventaja para las mexicanas, pero gracias a su organización y experiencia de cancha terminaron por contrarrestar esas condiciones de las cubanas para ganar por 3 sets a 1 (parciales de 25-16, 25-23, 20-25, 25-17). Las acciones del panamericano continuaron el viernes ante Belice, un equipo que resultó más cómodo para México y que terminó 3 a 0 a su favor (25-11, 25-11, 25-15).

Al día siguiente, la selección mexicana saltó a la cancha para afrontar las semifinales, siendo República Dominicana el rival y quien la hiciera ver su suerte en ciertos momentos, como en el primer set que se extendió más de lo debido o en el tercero que lo ganaron; no obstante, las aztecas recompusieron el rumbo y terminaron por llevarse la victoria por 3 a 1 (26-24, 25-21, 24-26, 25-17). Instaladas en la final se midieron ante Estados Unidos, dando un increíble partido y donde Joanna Zilli tuvo minutos de juego, tal como lo hizo en partidos anteriores.

Esta vez, las cosas no resultaron para las mexicanas, cayendo por 3 a 0 (13-25, 16-25, 21-25), pero haciendo un gran papel se quedaron con el subcampeonato panamericano; un hecho a reconocerse por ser un torneo internacional y asentar las bases para encarar nuevos desafíos, y alcanzar grandes cosas. “Sin duda este evento es un preámbulo para futuras oportunidades y (en mi caso) cada vez estoy más preparada, con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier reto”, expresó la jugadora de los Aztecas de la UDLAP, Joanna Zilli.

Sobre su participación, la integrante de la Tribu Verde mostró buenas características, atacando con fuerza la red para sumar unidades y ayudando en demasía al bloqueo defensivo, cuestiones que deben ser tomadas en cuenta para próximas convocatorias. A nivel personal, en entrevista expresó su alegría por la experiencia, aunque no se va satisfecha pues le hubiera gustado más oportunidad de juego en la primera travesía con esta selección. “El hecho de representar a mi país en algo que estuve esperando durante mucho tiempo me deja la satisfacción y convicción de que cada vez avanzo un paso más en este deporte y sobre todo de la mano de la gente que me quiere y apoya”, agregó la estudiante UDLAP, Joanna Zilli.