Debuta piloto queretano, Rafael Pliego, con un Top Ten en Trucks México

Staff/RG

Contactos limitan resultados de Valeria Aranda y Chispa Rodríguez

El equipo Car Motion Motorsport logró Top 10 durante la cuarta fecha de Trucks México Series 2023, que se disputó en el Autódromo Ecocentro de Querétaro, con el piloto local Rafael Pliego, quien hizo su debut en la escudería y acabó en noveno lugar.

El volante de la camioneta marcada con el número 43 m+Clinic-Alquimia-CarMotion se dijo complacido con la oportunidad brindada y prometió conseguir un mejor resultado en el próximo compromiso de la categoría, del 11 de junio, en el Óvalo Aguascalientes México.

“Fue una carrera de mucho aprendizaje, hubo muchos accidentes, en uno de ellos en la curva tres de último momento decidí voltear la camioneta para pegar de cola y no de frente y eso nos ayudó para que no se degradara, el equipo puso un auto para andar en la punta, en la siguiente vamos a ir más adelante”, refirió el joven queretano.

“Hice caso de no comprometerme en accidentes, en las banderas amarillas me agrupaba y eso me ayudó a estar hasta adelante, es motivante debutar en mi tierra”, contó el novato de la categoría.

Por su parte, la capitalina Valeria Aranda al mando de la camioneta marcada con el # 27 Cosipsa-2HandsProductionServices-TheFoodCompany-Vips-Stickerscars-FemiumSportsAgency abandonó muy temprano la prueba, tras un contacto con otro bólido.

“Veníamos en cuarto lugar, peleando la punta casi toda la carrera, en la bandera amarilla me formé por fuera porque era la línea rápida, pero otra piloto me quiso pasar por la línea de los pits, no supo hacerlo, me aventó y se nos rompió el radiador del auto”, detalló la joven conductora.

“La camioneta venía bien, tenía un tiempo constante, sabía que iba obtener podio hasta que nos pegó la otra camioneta, quiero agradecer a los patrocinadores, lástima que no les pude dar un buen resultado”, apuntó Valeria, quien salió de competencia en el giro 27 de 83 que se dieron al óvalo queretano de 1.250 kilómetros de longitud.

En tanto, Gerardo “Chispa” Rodríguez con el bólido #13 sertres-CarMotion-Cervecería80/20-PenthhouseMéxico culminó en el décimo tercer escalón.

“Se demostró desde el principio que traíamos la camioneta ganadora, pero las pruebas son así, los pilotos experimentados deberían platicar con los novatos para que les expliquen cómo se corre, me tocaron todos los golpes, tuvimos un error en pits, pero así es esto y ahora a seguir en Aguascalientes”, subrayó Gerardo, quien terminó en el puesto 13.

“La suerte no estuvo de nuestro lado, sin embargo, Car Motion demostró que está listo para entrar a playoffs y ser campeón de la categoría”, concluyó el novel volante.

La próxima fecha de Trucks México Series será en el Óvalo Aguascalientes México el 11 de junio.