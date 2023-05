El doble de productores beneficiados con fertilizantes y semillas, logra Paola Angon este 2023

Staff/RG

La Presidenta hizo entrega de ambos productos a más de 400 productores, en beneficio de 370 hectáreas, como parte del programa Va por el Campo Cholulteca.

San Pedro Cholula, Puebla.- En beneficio de más de 400 productores de 11 juntas auxiliares y la cabecera de San Pedro Cholula, la Presidenta Municipal Paola Angon encabezó en Parque Soria este lunes la entrega de 74 toneladas de fertilizantes y semilla mejorada para maíz, hortalizas, legumbres y flores.

“Que las acciones no solo queden en palabras, sino en hechos. Hoy refrendo ese compromiso con ustedes: que las palabras se conviertan en acciones”, indicó la Presidenta Paola Angon, al resaltar el trabajo que se realiza desde la Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, para acercar estos apoyos.

“También tenemos respaldo del Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina; y nosotros como gobierno municipal hemos entendido una gran verdad: si el campo no produce, la ciudad no come. Por eso estamos trabajando, para que ustedes y sus familias, tengan mayores beneficios”, indicó Angon Silva.

Asimismo, se comprometió a reforzar la capacitación y vinculación de los productores, a fin de continuar sumando esfuerzos junto a los agricultores y presidentes auxiliares, para impulsar los cultivos en su venta local y hacia el exterior del municipio.

Por su parte, el Secretario de Bienestar Javier Escobedo destacó que constantemente su secretaría, por instrucciones de la Presidenta, realiza visitas al campo para entender sus necesidades y poder atenderlas.

Es así que, durante este 2023, se beneficiará a más campesinos para que sus productos mejoren en calidad y rendimiento; “beneficiamos a más de 400 productores con fertilizantes y semillas mejoradas; es decir, el doble que el año pasado”.

Cabe destacar que en este evento se hizo entrega de 74 toneladas de fertilizante triple 16; 660 litros de fertilizante orgánico foliar; 205 personas recibieron sacos de semilla de maíz mejorada; mientras que 197 beneficiarios se hicieron con paquetes para cultivar hortalizas, legumbres y flores.

En suma, estas acciones benefician a 370 hectáreas como parte del programa “Va por el campo cholulteca”, con lo que más de 400 familias reciben apoyo con inversión cercana a 2 millones de pesos.

Asimismo, como parte de estas acciones, se informó que pronto se abrirán las convocatorias para módulos de aves traspatio, microtúneles para cultivo, proyectos de riego tecnificado y para el mejoramiento genético de ganado.

En el evento estuvieron presentes el representante de la SADER federal, Mario Álvarez; los regidores Fabiola Torres, Sandra Hernández, Ramón Blanca y David Castellanos, así como presidentes auxiliares y beneficiarios.