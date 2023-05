¿Cada cuando es bueno renovar un electrodoméstico?

Staff/RG

Según un estudio de Nielsen, la implementación y uso de productos inteligentes es algo cada vez más común en los hogares. De acuerdo con ellos, el 57% de los consumidores a nivel mundial considera que los electrodomésticos “inteligentes” son el futuro y su uso será tan revolucionario como los smartphones. Ante esta realidad, ¿Cada cuándo es bueno cambiar un electrodoméstico por algo más actual? Sam´s Club te brinda un recopilatorio de recomendaciones para que decidas si es tiempo o no, de jubilar algo de lo que tienes en casa.

La generación verde. El cuidado por el medio ambiente y el planeta ha sido un referente de preocupación para las nuevas generaciones, mismas que han cambiado sus hábitos. Según un estudio de GlobalWebindex, 6 de cada 10 millennials (22-35 años) están dispuestos a pagar un precio mayor por electrodomésticos ecológicos y sostenibles, seguidos por el 58% de la Generación Z (16-21) y el 55% de la Generación X (36-54).

Aguas con los vampiros. De acuerdo con información de la Secretaría de Energía (Sener), hay electrodomésticos conocidos como los “vampiros energéticos”, los cuales son llamados así porque pueden llegar a utilizar hasta 160 Kwh al año, lo que representa aproximadamente 10% del consumo total de energía eléctrica en un hogar mexicano. De acuerdo con Profeco, son las lavadoras, las pantallas y los refrigeradores, los electrodomésticos que más luz consumen mientras más antiguos son.

Referente en América Latina. Según datos de la Secretaría de Economía; México cuenta con una importante industria de electrodomésticos, es el principal exportador de América Latina y el quinto a nivel mundial, por arriba de países representativos de la industria como Estados Unidos, Corea del Sur y Francia. Además, México es uno de los principales exportadores de refrigeradores con congelador y el segundo de aires acondicionados y calentadores eléctricos. Estimaciones apuntan a que la producción bruta de electrodomésticos ronda los 14.8 mil millones de dólares y posiciona al país en el top ten como productor global de electrodomésticos.

¿Has pensado en asegurarlos? De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares, realizada por el INEGI, la vivienda es el principal activo no financiero para los mexicanos; sin embargo, la mayoría no la protege con un seguro. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en México sólo 4.5% de los hogares cuenta con un seguro de hogar. Este tipo de seguros, recomienda la AMIS, no solo protegen tu casa sino los electrodomésticos que compras por lo que puede ser una buena opción acercarte a buscar opciones

¿Cuánto tiempo llevo con mi electrodoméstico? Según la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para prolongar la vida de todo electrodoméstico lo ideal es desconectar desde la clavija todos los aparatos que no estés utilizando, pero también es importante considerar que, según los parámetros de vida útil, un electrodoméstico va a funcionar de forma óptima entre 5 y 10 años. Si hay algún electrodoméstico que ya rebasó la década, podrías considerar cambiarlo.

