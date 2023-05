Éxito o fracaso en el fútbol

En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Todo depende del cristal con que se mire.

En el fútbol actual pareciera que el éxito depende exclusivamente de obtener un título, quizás de una manera simplista sea cierto, sin embargo, me pregunto: dónde queda el esfuerzo y dedicación de los otros 17 equipos que no lograron el campeonato? Todos fracasaron? Nada bueno hicieron?

Si así fueran las cosas, el mundo deportivo en general estaría envuelto en fracasos.

De acuerdo a una conversación realizada por un periodista y un jugador de baloncesto donde después de terminar por ser eliminado su equipo es cuestionado sobre si fue un fracaso, la respuesta del jugador no tuvo pierde, le dijo textual, cada año trabajas para algo, trabajas para lograr objetivos, trabajas para lograr una meta, se trabaja para pavimentar el camino al éxito, y le puso como ejemplo que Michael Jordan jugó 15 años y ganó 6 campeonatos y lo cuestionó si los otros 9 años en los que no fue campeón Jordan fracasó.

No existe desde mi punto de vista fracaso en el deporte.

Cada año se logran diferentes cosas que no tienen que ver con la obtención de un campeonato, lograr un campeonato es la suma de trabajo que termina por darte frutos y sucede realmente pocas veces en la vida.

Todo esto a colación de lo que vimos tanto en la Liga Mx como en la Liga de Expansión donde los superlíderes Monterrey y Celaya fueron eliminados en semifinales después de arrasar en sus respectivas ligas logrando 40 y 38 puntos respectivamente, los cuales al final no sirvieron de nada pues terminaron perdiendo con equipos que hicieron muchos puntos menos que ellos, pero que en otro torneo como lo es la liguilla supieron acomodarse mejor y los dejaron fuera.

Sin embargo, ambos equipos triunfaron en otras situaciones que no tuvieron que ver con la obtención del título.

Monterrey fue el mejor de todos y al final un planteamiento medroso los dejó fuera.

Celaya también fue el mejor pero una serie de errores propiciados por ellos mismo les costó quedar fuera.

Monterrey sentó bases para que si continúan en ese tenor y aprendiendo de las experiencias anteriores, estarán muy cerca de lograrlo.

Celaya triunfó sin ganar el título, sumó 75 puntos en dos torneos, vendió dos jugadores importantes, uno a Italia y otro a Chivas.

Y lo más importante le devolvió a la ciudad el interés y la identidad por sus colores, entre muchas cosas más.

Que todos quieren ganar el título es innegable, pero se debe entender que no solamente el éxito depende de una copa sino que es un tema que abarca muchísimas situación alrededor de cada equipo.

Kevin Velasco al Puebla.

Se anunció por medio de un boletín emitido por el equipo Cali de Colombia que el cafetalero estaría viajando a México en las próximas horas para incorporarse al Club Puebla quien adquirió a un jugador plurifuncional que lo mismo juega en la media cancha que en las laterales por ambos lados y que ante la inminente terminación de su contrato fue transferido a la Angelópolis mediante un préstamo de 200 mil dólares y una opción de compra de 1 millón de dólares siempre y cuando participe en el 65% de los minutos jugados.

Lo que se sabe es que es un jugador que tiene fuelle y que además cuenta con buen pie, tan es así, que era el cobrador oficial de los penales y los tiros libres de su equipo.

Tiene 26 años y esperemos que le vaya bien.

