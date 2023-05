Eric Cotoñeto, Saúl Huerta, Guillermo Velázquez e Israel Pacheco…suman años de cárcel a la precampaña morenista en Puebla

DEBATE

Desde luego que Alejandro Armenta Mier, Ignacio Mier Velazco y Julio Miguel Huerta, los tres visibles precandidatos de Morena al gobierno de Puebla para 2024, tienen TODO el derecho de sumar a los personajes y grupos que ellos consideren necesarios para obtener la postulación y ganar.

Pero también es claro que existen ciertas personas desprestigiadas, quemadas, cuestionadas, que podrían restar en lugar de sumar, como el ex diputado local y ex dirigente del PRD, Eric Cotoñeto; el ex dueño del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Puebla; Israel Pacheco Velázquez, el ex regidor perredista Jesús Alonso Cañete y muchos más, que hoy están en la precampaña del presidente del Senado, Alejandro Armenta:El ex dirigente vitalicio del sindicato del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, se va con Alejandro Armenta

Armenta Mier no es el único aspirante al gobierno de Puebla que, en su momento, se juntó –políticamente hablando – con personajes indeseables o incurrió en actos cuestionables, ya que en este mismo espacio denunciamos que en varias ocasiones Ignacio Mier salvó del desafuero al ex diputado federal acusado de pedofilia, Saúl Huerta, lo que le valió merecidísimas críticas: Nacho Mier volvió a salvar del desafuero a Mauricio Toledo y Saúl Huerta

¿Y qué decir de Guillermo Velázquez?, el ex edil panista de Atlixco hoy admitido en el grupo político de Mier Velazco, a pesar de que la Auditoría Superior de Estado le detectó un posible daño patrimonial por 217 millones de pesos, además de que sumió a su municipio en un terrorífico ambiente de inseguridad y violencia: Tiembla Guillermo Velázquez en Atlixco; le ponen otra narcomanta en Metepec

¿DE VERAS SUMAN GUILLERMO VELÁZQUEZ, ERIC COTOÑETO, ISRAEL PACHECO?

En Morena Puebla se recicla, se recibe cascajo de otros partidos o corrientes políticas, no solamente a través de Mier Velazco y su invitación a que el ex gobernador panista Tony Gali Fayad se sume al partido, sino –también- de personajes que estuvieron en la cárcel o que arrastran un severo desprestigio: Nacho Mier abre las puertas de Morena al ex gobernador Tony Gali

Es el caso de Guillermo Velázquez, ex edil de Atlixco, el mismo que –después de décadas de que el PAN ganara el municipio- su pésimo desgobierno generó una brutal inconformidad social generalizada que contribuyó a la derrota panista en la ciudad. Ambicioso, sin principios, este ex munícipe tenía el segundo salario más elevado, 85 mil pesos mensuales y desde el 2019 quedó exhibido su fracaso en el ayuntamiento con la brutal inseguridad tolerada en su gestión: Revocación del mandato contra presidente municipal de Atlixco, Puebla, Guillermo Velázquez Gutiérrez

Incluso, en 2019, la entonces regidora Julieta Camacho le involucró en la denuncia contra Eukid Castañón, otrora operador político del ex gobernador Rafael Moreno Valle, ya que en febrero de ese año acusó a Eukid de tratar de obligarla a apoyar a Guillermo Velázquez como candidato panista al gobierno: Regidora de Atlixco acusa a Eukid Castañón de amenazas para obligarla a apoyar a Guillermo Velázquez; Eukid la desmiente (Vídeo)

Así que, en caso de que la gente de Mier Velazco incluya a Guillermo Velázquez entre sus adeptos, es seguro que la jugada no le granjeará más que críticas y rechazo, al menos entre los atlixquenses.

LOS INDESEABLES DEL OTRO BANDO

En su carrera por la candidatura, Armenta Mier parece haber asumido un pragmatismo absoluto, peligroso, al invitar a gente que abusó del poder e, incluso, traicionó a quienes le dieron todo, como hizo Eric Cotoñeto con el ex gobernador Luis Miguel Barbosa: Eric Cotoñeto deberá aclarar el proceso legal luego de su detención en Zacatlán: Miguel Barbosa

Barbosa Huerta le dio a Eric Cotoñeto posiciones políticas, el control y las prerrogativas del PRD, le dejó colocar a sus anchas a personas en puestos públicos y, al final, no solamente abusó del poder, sino que traicionó a quien se lo dio, como quedó demostrado cuando el ex mandatario estatal dejó de protegerle: Fiscalía confirma captura de Eric Cotoñeto Carmona, ex operador político

Otro sujeto nocivo, que durante años gozó del dinero el control de un grupo importante de personas es el marinista Israel Pacheco Velázquez, al que el “Góber Precioso” le regaló el sindicato del ayuntamiento de Puebla y que él usó para darle puestos bien pagados a sus hermanos (nepotismo), obligar a los trabajadores a “regalarle” una camioneta cada año y colocar a sus “favoritas” en las oficinas municipales.

Condenado legalmente por enriquecimiento ilícito, Pacheco Velázquez añora, ansía regresar al poder que detentó muchos años y que, como ya señalamos, le fue entregado por Mario Marín Torres, hoy en la cárcel por el ataque a Lydia Cacho: Ayuntamiento no va a gestionar reinstalación de Israel Pacheco luego de su condena por enriquecimiento ilícito, dice Sánchez Galindo

¿Cómo olvidar los tiempos en que presumía que él –no el presidente municipal en turno – mandaba en el ayuntamiento de Puebla y que podía paralizar la ciudad cuando quisiera, si el edil no cedía a sus “peticiones” (CHANTAJE)?: Israel Pacheco, Elba Esther Gordillo, entre los charros sindicales que dan pésima imagen a la 4T