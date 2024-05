Transporte masivo, punto débil de México en la logística

Staff/RG

Experto sugiere que el país, aunque es más competitivo en comparación con otros de América Latina, necesita mejorar el uso de procesamiento de datos

México, en comparación con sus pares de América Latina, cuenta con una buena infraestructura que permite un alto desempeño en temas de logística y cadena de suministros; sin embargo, le falta mejorar su transportación masiva, carreteras, el uso de la tecnología y el procesamiento de datos.

Así lo aseguró el Dr. Yasel Costa, Director del Doctorado del Program in Logistics and Supply Chain y Management, Summer Academy Director y Professor del Zaragoza Logistics Center del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en España.

Sus intereses de investigación abarcan diversos temas en el campo del diseño de redes de cadenas de suministro, operaciones sostenibles y vehículos ecológicos, así como problemas de enrutamiento.

El doctor estuvo de visita para impartir un curso en el Doctorado en Dirección Empresarial (DBA) de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), sobre optimización de las cadenas de suministros.

Lo que falta

En esta visita, el Dr. Yasel Costa señaló que México, en comparación con otros países de Latinoamérica, tiene mejor infraestructura de carreteras, tecnologías y su cercanía con Estados Unidos lo ponen en un lugar crucial en el mercado.

“Sin embargo, hay zonas que necesitan mejorarse, en el sentido de mejores carreteras, en especial en zonas rurales, ya que no puede competir con países europeos”, apuntó.

Necesita mayor transportación masiva, así se minimizan costos, por ejemplo, más vehículos como trenes.

A su vez, apuntó que el país no está atrasado en tecnología digital, sin embargo, carece del proceso de información para mejorar la inteligencia de los negocios.

“Me refiero a inteligencia de negocio en lo de datos, usarlos en beneficios de la empresa, a través de la recopilación, análisis, almacenamiento y procesamiento, para usarla en mejorar cómo producimos, adónde y cómo transportamos”, añadió. Todo esto y más, lo trató en el doctorado de la Autónoma.

Sobre el DBA

Para el profesor visitante, el DBA de la UAG es interesante e inédito para su carrera y es que los estudiantes son empresarios exitosos, con conocimientos amplios que enriquecen la clase y genera valor.

Este curso otorga un valor extra y es lo que trató de implementar con una clase de diseño de cadenas de suministros y sistemas logísticos dirigida a optimizar costos, lo que implicó buscar la consolidación de pedidos, envío a escala y estrategias para optimizar.