Jessica Segura platica de Yani Pex, su personaje en “Bola de locos”

Esta serie televisiva de comedia se estrena este sábado a las 23:00 horas por “las estrellas”.

Por Mino D’Blanc

Este sábado por “las estrellas” es el estreno de “Bola de locos”, un programa producido por el experimentado Alexis Núñez.

Es una comedia de situación que se desarrolla en una vecindad de barrio. El humor pícaro, divertido y respetuoso radica en la peculiaridad de sus personajes y en los invitados especiales que participarán en cada capítulo.

La experimentada actriz Jessica Segura da vida a Yani Pex. Platicamos con ella, gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa Comunicación.

MD’B: Regresas a la comedia con “Bola de locos”.

JS: Estoy bien feliz por hacer comedia, otra vez poder interpretar un personaje tan bonito como es Yani Pex y bien nerviosa por el estreno que es este sábado. Ojalá y a la gente le guste tanto como a nosotros porque está hecho con muchisísimo amor.

MD’B: Como actriz has abarcado todos los géneros dentro de la televisión. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?

JS: Personajes. No tengo un género favorito, tengo personajes a los que amo y a los que les he regalado un cachito de mi corazón. Entonces me considero muy afortunada porque me hayan visto y porque me hayan dado oportunidad de diferentes y la neta es que cada personaje que me permiten interpretar le regalo un cachito de mi corazón y me divierto muchísimo haciéndolo. Me encanta chillar; disfruto muchísimo lo que me toca hacer.

MD’B: “Bola de locos” es un programa que va a rememorar a los grandes programas clásicos de comedia de la televisión no solo mexicana, sino de habla hispana y que son tan necesarios al día de hoy.

JS: Sí. Fíjate que platicando con Alexis, nuestro productor, nos decía que él quería volver como a las raíces y recordaba que en “El Chavo del 8” sucedía todo en una vecindad, entonces él quiso volver un poco a esto, a los orígenes de la televisión cuando todo sucedía en una vecindad. Y la verdad si lo analizamos, todos vivimos un poco así. Ya sea que en el edificio tenemos a la vecina que quiere ser actriz o tenemos el que tiene su fondita, o tenemos a la vedete. Creo que cada uno va a poderse identificar con alguno de los personajes de “Bola de locos” y eso es un poco de regresar a los orígenes de la comedia y de lo que hacía Chespirito con la vecindad y todo eso.

MD’B: Platícanos de tu personaje.

JS: Yani Pex que en realidad se llama Felipa, quiere ser actriz y se tuvo que cambiar el nombre porque la verdad no funciona mucho Felipa y suena más internacional Yani Pex y como quiere ser actriz de pronto le toca hacer un poquito de todo, puede ser guarro, puede repartir volantes, puede ser bailarina, pinta el pelo, hace bebidas energéticas y todo lo que sea necesario para poder ahorrar dinero y estudiar actuación.

MD’B: ¿Qué tan identificada te sientes con tu personaje?

JS: Sí me identifico en muchas cosas. Yani Pex es como un perrito chihuahua, entonces yo también. De pronto si nos jalas tantito la coleta nos ponemos truchas y nos ponemos a los golpes, pero también somos muy buenas amigas. También me identifico con ella que le entra a la chamba de lo que sea; mientras haya chamba ella lo hace.

MD’B: ¿En qué no te identificas con ella?

JS: Creo que con el pelo rojo nadamás, porque me identifico mucho con ella.

MD’B: ¿Qué le has aprendido a Yani Pex?

JS: Que la inocencia paga bien también y que ser buena amiga llena el corazón de cosas bonitas.

MD’B: Platícanos de las participaciones que van a tener los invitados especiales en el programa. ¿Serán ellos mismos o estarán haciendo personajes?

JS: Está bien padre porque por alguna extraña razón tenemos la fortuna de que a esta vecindad lleguen personas famosísimas, guapísimas y guapísimos. Entonces ellos son ellos mismos y por ejemplo, algunas llegan a visitar a nuestro brujo de la vecindad porque tenemos uno, entonces Maribel Guardia y Victoria Ruffo lo van a ver porque están embrujadas; una no puede llorar y lo necesita hacer para su trabajo y la otra no puede cantar y cómo va a hacer palenque. Entonces cuando ellas llegan a visitar la vecindad intentamos ayudarlas. Así con cada uno de nuestros invitados. Tenemos en el estreno a Michelle Vieth y a Latin Lover y el chisme se puso de a peso, casi se agarran a golpes, estuvo cañón. Nosotros les ayudamos a resolver sus diferencias y de una forma muy divertida terminamos todos hasta bailando.

MD’B: Al hablar de vecindad, ¿no crees que el público pueda compararlos un poco con “Vecinos”?

JS: Yo creo que las comparaciones siempre surgen. Realmente no estamos inventando el hilo negro y realmente es una forma en la que vivimos en México. Entonces todo puede ser, puede ser, puede ser que se identifiquen o que crean que es otro programa, pero si realmente nos dan la oportunidad de verlo entenderán que tiene una peculiaridad muy especial y que además es otra cosa. Pero tendrían que darnos la oportunidad de ver un programa y solitos descubrir la magia de “Bola de locos”.

MD’B: Al realizar a las raíces de la televisión de comedia no solamente en México, sino en los países de habla hispana, porque tomemos en cuenta que esos programas fueron vistos en todos esas naciones y con un gran éxito total, al igual que las películas de Cantinflas, Tintán y todos ellos, ¿consideras que “Bola de locos” puede ser un antes y un después dentro de la televisión de comedia?

JS: Yo que fui parte de, sí considero que fue algo mágico y sí considero que es como un reinventarse; por lo menos a mí que me tocó hacerlo: sí traté de reinventar a Jessica, sí traté de reinventar la forma en la que trabajé y en la que interpreté este personaje. Pero también puedo decir que con mis compañeros y la forma de trabajar fue única para mí; ensayábamos un día antes, ahí hacíamos todas nuestras propuestas y al otro día grabábamos rapidísimo, entonces sí creo que hay una forma de innovar y nunca me había tocado ver productores tan presentes como lo tuve en esta ocasión. Entonces creo que eso sí aporta muchas cosas y espero que así lo reciban, porque sí está hecho con mucho amor. No con la onda de ser pretensiosa y decirles que estamos innovando, sino con la onda de que de verdad no me había tocado a mí trabajar en un proyecto tan genuino y tan especial.

MD’B: ¿Les dieron oportunidad de improvisar?

JS: La verdad que mucho. Nos dejaron ser parte también de lo que interpretamos y de hecho los personajes son creaciones también de cada uno de nosotros y creo que eso también está muy bonito porque te dejan meterle tu sal y tu pimienta y entonces cada personaje tiene el sello de los actores que los estamos interpretando, pero obviamente con un respeto profundo por nuestros escritores y por la idea original, nadamás que sí nos dan chance de decir todo esto en el ensayo, en el día previo y esto nos ayudó a nutrir muchísimo creo yo que tanto a los personajes como al programa ya como producto final.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Bola de locos”?

JS: Yo se los recomiendo porque es el momento de desestresarse, de dejar toda la carga de la semana. El sabadito por la noche pueden reír plácidamente, aflojar el cuerpo y dormir como bebés, entonces es diversión sana para toda la familia. Hay humor mexicano y se van a divertir muchísimo.

“Bola de locos” consta de 12 capítulos y se transmitirá todos los sábados a las 23:00 horas por “las estrellas”.